Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Самолёт и Аэрофлот настоящие.
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,4 млн рублей.
История ограничивается ноябрём 2020 года, до этого Самолёт на бирже отсутствовал, а Застрой Полётов не был знаком с Газизом Вэтэбоевым. Когда они познакомились, Застрой Полётов понял, что инвестировать хуже не сможет даже он и всё же решился скачать приложение брокера и закупиться на 100 000. Поскольку он был пилотом, то выбрал то, что было максимально близко — Самолёт. Когда понял, что это не про авиацию, добавил в портфель Аэрофлот, но и Самолёт решил продолжать покупать.
Покупки Застрой Полётов совершал ежемесячно, стараясь сохранять пропорцию 50/50, но это редко получалось, так что он чаще всего просто докупал отстающие акции. А на самолёте стал летать в строительной каске. 🍀На удачу. Чтобы портфель летел круче ракеты.
Бэктест в сервисе учёта инвестиций Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.
Пополнения составили фантастические 5,8 млн млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 58 месяцев подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.
Не долетел до MCFTRR
Результат не ужасный, но и не отличный. Улётный портфель отстал от индекса MCFTRR не так уж и сильно — всего-то на 2,73%! MCFTRR — это как IMOEX, но учитывающий реинвестирование всех полученных дивидендов и налоги.
Были у портфеля и хорошие времена, и плохие. В конце 2021 года он обгонял индекс почти в два раза. Да и в целом шёл по дистанции прилично, то обгоняя индекс, то ноздря в ноздрю. Переломной точкой стал декабрь 2024, когда портфель сильно рухнул даже относительно рынка. Ключ и геополитика. Потом снова стал догонять индекс и сейчас отставание небольшое.
В итоге улётный портфель через 58 месяцев дорос до 6,99 млн, прибыль составила 1,19 млн или 20,6%. За это же время портфель индекса MCFTRR прибавил 23,3% или 1,35 млн. То есть, отрыв от улётного портфеля 2,66%! Доходность получилась 7,81%, а доходность MCFTRR составила 8,72%.
😐 Результат так себе, но кто пытался взлететь, а кто тащил на дно? Судя по всемуу, Самолёт активно пикировал вниз. В него и вложений больше, и стоимость в итоге меньше.
💰 Вложения в Аэрофлот 2,82 млн, стоимость 4,45 млн. Вложения в Самолёт 3,33 млн, стоимость 2,55 млн.
💸 Дивидендов от Самолёта получено 50 тысяч, от Аэрофлота 302 тысячи. Но тут внезапно в 2025 году повезло с дивидендами, конечно.
А если только Самолёт?
Тогда всё плохо. Отставание от индекса 59,85%, убыток -2,12 млн (-36,6%). Стоит вспомнить, что стройка под давлением высоких ставок по ипотекам.
А если только Аэрофлот?
Тогда всё хорошо. Обгоняет индекс на 40,11%, прибыль 3,67 млн (63,4%). Несмотря на санкции и ограничения полётов, результат достойный. Интересно, как недавняя хакерская атака скажется на компании в ближайшее время.
Какой вывод сделал Застрой Полётов?
Как минимум, такой, что диверсификация рулит, а ещё — нужно смотреть не только на название. Зато диверсифицировался и по отраслям, а не в рамках одного сектора. Застрой Полётов верит в то, что Самолёт преодолеет кризис и взлетит, правда через пару-тройку лет.
💬 Вы как считаете, сможет в будущем улётный портфель Застроя Полётова показывать результат лучше рынка?
