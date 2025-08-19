Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Самолёт и Аэрофлот настоящие.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,4 млн рублей.

История ограничивается ноябрём 2020 года, до этого Самолёт на бирже отсутствовал, а Застрой Полётов не был знаком с Газизом Вэтэбоевым. Когда они познакомились, Застрой Полётов понял, что инвестировать хуже не сможет даже он и всё же решился скачать приложение брокера и закупиться на 100 000. Поскольку он был пилотом, то выбрал то, что было максимально близко — Самолёт. Когда понял, что это не про авиацию, добавил в портфель Аэрофлот, но и Самолёт решил продолжать покупать.

Покупки Застрой Полётов совершал ежемесячно, стараясь сохранять пропорцию 50/50, но это редко получалось, так что он чаще всего просто докупал отстающие акции. А на самолёте стал летать в строительной каске. 🍀На удачу. Чтобы портфель летел круче ракеты.

Бэктест в сервисе учёта инвестиций Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.

Пополнения составили фантастические 5,8 млн млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 58 месяцев подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.