Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября
☃️ Топ-10 биржевых фондов у пользователей Snowball income. Сравнение с народным портфелем фондов

Многие инвесторы не всегда готовы выбирать отдельные акции или облигации, поэтому предпочитают покупать биржевые фонды. Кто-то держит долю в фондах денежного рынка на случай важных переговоров. В сервисе учёта инвестиций Snowball income можно не только инвестиции учитывать, но ещё и подглядывать за другими портфелями и популярными активами.

Смотрим, какие фонды самые популярные у пользователей Снежка.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель приближается к 8 млн рублей, фонды в нём тоже присутствуют, правда не очень много.

Народный портфель фондов

Такую информацию даёт Мосбиржа, но лишь по топ-5. И это ТОЛЬКО денежный рынок от ВИМ, УК Первая, Альфы, БКС и Атон.

Топ фондов у пользователей Snowball income

Фондов много, сервис показывает топ-100, и там в конце списка уже по 0,18% пользователей на фонд. Посмотрим десятку.

💎 10. ВИМ Золото. Биржевой

• Держат в портфеле: 4,15%

• Тикер: GOLD

• Что внутри: физическое золото

• УК: ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Защитный актив для хеджирования инфляции и рыночной волатильности, простой способ добавить в портфель золото. Фонд популярен не только у клиентов ВТБ, но и в целом он себя зарекомендовал.

💎 9. Фонд Топ Российских акций

• Держат в портфеле: 4,15%

• Тикер: SBMX

• Что внутри: акции (реплика индекса МосБиржи с реинвестированием дивидендов)

• УК: УК Первая (Сбер)

Фонд для антистокпикеров от Сбера. Вероятнее всего, это пользователи Сбера его держат.

💎 8. ВИМ Индекс Мосбиржи

• Держат в портфеле: 4,15%

• Тикер: EQMX

• Что внутри: акции (реплика индекса МосБиржи с реинвестированием дивидендов) 

• УК: ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Фонд для антистокпикеров от дочки ВТБ. Вероятнее всего, это пользователи ВТБ его держат.

💎 7. Т-Капитал Денежный рынок

• Держат в портфеле: 4,6%

• Тикер: TMON

• Что внутри: инструменты денежного рынка

• УК: Т-Капитал

Аналог Ликвидности, скорее всего, им пользуются клиенты Т-Инвестиций.

💎 6. Фонд Сберегательный

• Держат в портфеле: 4,96%

• Тикер: SBMM

• Что внутри: инструменты денежного рынка

• УК: УК Первая

Аналог Ликвидности, логично предположить, что им пользуются клиенты Сбера.

💎 5. Т-Капитал Стратегия вечного портфеля в рублях

• Держат в портфеле: 6,12%

• Тикер: TRUR

• Что внутри: акции, облигации, денежный рынок, золото

• УК: Т-Капитал

Всё в одном. Сбалансированный портфель фонда состоит из акций, долгосрочных облигаций, инструментов денежного рынка, а также золота.

💎 4. Т-Капитал Пассивный Доход

• Держат в портфеле: 6,27%

• Тикер: TPAY

• Что внутри: инструменты денежного рынка

• УК: Т-Капитал

Как TMON, только с выплатой дохода и дополнительными комиссиями. Вероятно, что больше всего у клиентов Т-Инвестиций, но и другие инвесторы тоже могли его купить.

💎 3. Т-Капитал Золото

• Держат в портфеле: 6,29%

• Тикер: TGLD

• Что внутри: физическое золото

• УК: Т-Капитал

Аналог GOLD от ВИМ. Удобен в первую очередь клиентам Т-Инвестиций.

💎 2. Т-Капитал Индекс МосБиржи

• Держат в портфеле: 10,57%

• Тикер: TMOS

• Что внутри: акции (реплика индекса МосБиржи с реинвестированием дивидендов) 

• УК: Т-Капитал

Фонд для антистокпикеров от Т. Вероятнее всего, его же пользователи этот фонд и покупают.

💎 1. ВИМ Ликвидность

• Держат в портфеле: 13,14%

• Тикер: LQDT

• Что внутри: инструменты денежного рынка

• УК: ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Самый старый и самый популярный фонд денежного рынка от дочки ВТБ. Им пользуются клиенты разных брокеров, но сейчас, когда у многих брокеров есть свои аналоги, он уже не является безальтернативным. Его преследуют SBMM и AKMM, но всё равно они сильно позади.

В итоге

У пользователей Snowball-income большая концентрация на фондах Т-Капитал, можно предположить, в сервисе большая концентрация клиентов именно Т-Инвестиций, в том числе благодаря удобной API-интеграции.

Расхождение с народным портфелем такое, что видно невооружённым взглядом. Но тут в лоб сравнивать нельзя, ведь в народном портфеле это процент денег, а в топе пользователей — процент людей.

Видно, что любители фондов чаще любят денежный рынок, акции и золото. В топ-10 нет фондов облигаций (правда в топ-20 их сразу 5 штук), но есть франкенштейны TRUR и TPAY, в которых ничего хорошего кроме маркетинга нет.

Что касается меня, то я покупаю фонды, но в основном совершенно другие. В первую очередь, это ЗПИФы недвижимости, также есть немного фондов облигаций, денежного рынка и акций «на сдачу». Предпочитаю выбирать отдельные акции и облигации. А вы как, любите биржевые фонды? Какие и для чего?

