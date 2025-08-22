☃️ Топ-10 биржевых фондов у пользователей Snowball income. Сравнение с народным портфелем фондов

В итоге

У пользователей Snowball-income большая концентрация на фондах Т-Капитал, можно предположить, в сервисе большая концентрация клиентов именно Т-Инвестиций, в том числе благодаря удобной API-интеграции.

Расхождение с народным портфелем такое, что видно невооружённым взглядом. Но тут в лоб сравнивать нельзя, ведь в народном портфеле это процент денег, а в топе пользователей — процент людей.

Видно, что любители фондов чаще любят денежный рынок, акции и золото. В топ-10 нет фондов облигаций (правда в топ-20 их сразу 5 штук), но есть франкенштейны TRUR и TPAY, в которых ничего хорошего кроме маркетинга нет.

Что касается меня, то я покупаю фонды, но в основном совершенно другие. В первую очередь, это ЗПИФы недвижимости, также есть немного фондов облигаций, денежного рынка и акций «на сдачу». Предпочитаю выбирать отдельные акции и облигации. А вы как, любите биржевые фонды? Какие и для чего?

