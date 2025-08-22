☃️ Топ-10 биржевых фондов у пользователей Snowball income. Сравнение с народным портфелем фондов

Смотрим, какие фонды самые популярные у пользователей Снежка.
Народный портфель фондов
Такую информацию даёт Мосбиржа, но лишь по топ-5. И это ТОЛЬКО денежный рынок от ВИМ, УК Первая, Альфы, БКС и Атон.
Топ фондов у пользователей Snowball income
Фондов много, сервис показывает топ-100, и там в конце списка уже по 0,18% пользователей на фонд. Посмотрим десятку.
💎 10. ВИМ Золото. Биржевой
• Держат в портфеле: 4,15%
• Тикер: GOLD
• Что внутри: физическое золото
• УК: ВИМ Инвестиции (ВТБ)
Защитный актив для хеджирования инфляции и рыночной волатильности, простой способ добавить в портфель золото. Фонд популярен не только у клиентов ВТБ, но и в целом он себя зарекомендовал.
💎 9. Фонд Топ Российских акций
• Держат в портфеле: 4,15%
• Тикер: SBMX
• Что внутри: акции (реплика индекса МосБиржи с реинвестированием дивидендов)
• УК: УК Первая (Сбер)
Фонд для антистокпикеров от Сбера. Вероятнее всего, это пользователи Сбера его держат.
💎 8. ВИМ Индекс Мосбиржи
• Держат в портфеле: 4,15%
• Тикер: EQMX
• Что внутри: акции (реплика индекса МосБиржи с реинвестированием дивидендов)
• УК: ВИМ Инвестиции (ВТБ)
Фонд для антистокпикеров от дочки ВТБ. Вероятнее всего, это пользователи ВТБ его держат.
💎 7. Т-Капитал Денежный рынок
• Держат в портфеле: 4,6%
• Тикер: TMON
• Что внутри: инструменты денежного рынка
• УК: Т-Капитал
Аналог Ликвидности, скорее всего, им пользуются клиенты Т-Инвестиций.
💎 6. Фонд Сберегательный
• Держат в портфеле: 4,96%
• Тикер: SBMM
• Что внутри: инструменты денежного рынка
• УК: УК Первая
Аналог Ликвидности, логично предположить, что им пользуются клиенты Сбера.
💎 5. Т-Капитал Стратегия вечного портфеля в рублях
• Держат в портфеле: 6,12%
• Тикер: TRUR
• Что внутри: акции, облигации, денежный рынок, золото
• УК: Т-Капитал
Всё в одном. Сбалансированный портфель фонда состоит из акций, долгосрочных облигаций, инструментов денежного рынка, а также золота.
💎 4. Т-Капитал Пассивный Доход
• Держат в портфеле: 6,27%
• Тикер: TPAY
• Что внутри: инструменты денежного рынка
• УК: Т-Капитал
Как TMON, только с выплатой дохода и дополнительными комиссиями. Вероятно, что больше всего у клиентов Т-Инвестиций, но и другие инвесторы тоже могли его купить.
💎 3. Т-Капитал Золото
• Держат в портфеле: 6,29%
• Тикер: TGLD
• Что внутри: физическое золото
• УК: Т-Капитал
Аналог GOLD от ВИМ. Удобен в первую очередь клиентам Т-Инвестиций.
💎 2. Т-Капитал Индекс МосБиржи
• Держат в портфеле: 10,57%
• Тикер: TMOS
• Что внутри: акции (реплика индекса МосБиржи с реинвестированием дивидендов)
• УК: Т-Капитал
Фонд для антистокпикеров от Т. Вероятнее всего, его же пользователи этот фонд и покупают.
💎 1. ВИМ Ликвидность
• Держат в портфеле: 13,14%
• Тикер: LQDT
• Что внутри: инструменты денежного рынка
• УК: ВИМ Инвестиции (ВТБ)
Самый старый и самый популярный фонд денежного рынка от дочки ВТБ. Им пользуются клиенты разных брокеров, но сейчас, когда у многих брокеров есть свои аналоги, он уже не является безальтернативным. Его преследуют SBMM и AKMM, но всё равно они сильно позади.
В итоге
У пользователей Snowball-income большая концентрация на фондах Т-Капитал, можно предположить, в сервисе большая концентрация клиентов именно Т-Инвестиций, в том числе благодаря удобной API-интеграции.
Расхождение с народным портфелем такое, что видно невооружённым взглядом. Но тут в лоб сравнивать нельзя, ведь в народном портфеле это процент денег, а в топе пользователей — процент людей.
Видно, что любители фондов чаще любят денежный рынок, акции и золото. В топ-10 нет фондов облигаций (правда в топ-20 их сразу 5 штук), но есть франкенштейны TRUR и TPAY, в которых ничего хорошего кроме маркетинга нет.
Что касается меня, то я покупаю фонды, но в основном совершенно другие. В первую очередь, это ЗПИФы недвижимости, также есть немного фондов облигаций, денежного рынка и акций «на сдачу». Предпочитаю выбирать отдельные акции и облигации. А вы как, любите биржевые фонды? Какие и для чего?
