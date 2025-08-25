ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
igotosochi
🦒 10 самых длинных муниципальных облигаций — от 3 до 5 лет

«Чем длиннее, тем лучше», — скажет любой бондхолдер, кто хочет зафиксировать в облигациях высокую доходность. Но длинных выпусков не так уж и много. Это либо ОФЗ, либо корпораты с офертой. Но есть ещё субфедеральные (муниципальные) облигации, уровень надёжности которых обычно «как у ОФЗ, ну почти». Посмотрим, есть ли что-то длинное и интересное в субфедах.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Собрал все 10 муниципальных выпусков длиннее 3 лет, какие только есть, и посмотрел, где можно зафиксировать доходность, а где — только боль и страдания. Традиционно, все представленные муниципалы с амортизацией.

Ульяновская область — Ульоб34008, BBB

  • ISIN: RU000A1087F6

  • Погашение: 05.04.2029

  • Доходность: 16,58%

  • Цена: 100,73%

  • Купон: 16,00%

  • ТКД: 15,88%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Новосибирская область — Новосиб 24, AA

  • ISIN: RU000A1099S4

  • Погашение: 17.08.2029

  • Доходность: 15,16%

  • Цена: 105,49%

  • Купон: 18,75%

  • ТКД: 17,78%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Якутия — Якут-35016 (⚠️ флоатер), A+

  • ISIN: RU000A109L72

  • Погашение: 28.10.2029

  • Доходность: 20,63%

  • Цена: 100,76%

  • Купон: КС+1,3%

  • ТКД: 19,15%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Ульяновская область — Ульоб34009, BBB

  • ISIN: RU000A109RR3

  • Погашение: 04.10.2029

  • Доходность: 15,49%

  • Цена: 120,3%

  • Купон: 22,50%

  • ТКД: 18,7%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Новосибирская область — Новосиб 23, AA

  • ISIN: RU000A107B19

  • Погашение: 22.11.2030

  • Доходность: 14,95%

  • Цена: 96%

  • Купон: 12,75%

  • ТКД: 13,28%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Калининградская область — КалинОбл21, A+

  • ISIN: RU000A104BC0

  • Погашение: 14.12.2028

  • Доходность: 15,56%

  • Цена: 92,15%

  • Купон: 9,50%

  • ТКД: 10,31%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Магаданская область — МгдОбл2023, BBB+

  • ISIN: RU000A106YE3

  • Погашение: 20.09.2028

  • Доходность: 15,95%

  • Цена: 97,62%

  • Купон: 13,75%

  • ТКД: 14,08%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Калининградская область — КалинОбл22, A+

  • ISIN: RU000A105ND0

  • Погашение: 13.12.2029

  • Доходность: ⚠️ 12,47%

  • Цена: 96,24%

  • Купон: 10,30%

  • ТКД: 10,7%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Новосибирская область — Новосиб 22, AA

  • ISIN: RU000A1043E2

  • Погашение: 14.11.2028

  • Доходность: ⚠️ 12,16%

  • Цена: 95,42%

  • Купон: 9,03%

  • ТКД: 9,46%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

СПб — СПбГО35004, AAA

  • ISIN: RU000A102K88

  • Погашение: 28.09.2028

  • Доходность: ⚠️⚠️ -6,96%

  • Цена: 129,79%

  • Купон: 5,90%

  • ТКД: 4,55%

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

✅ В первую очередь, хочется обратить внимание на то, что доходность всё же на 2–3% выше ОФЗ со схожими сроками. Да, не у всех! Последние три выпуска защитят покупателей не только от доходности, но и от хорошего настроения.

📛 А во вторую очередь, важно понимать, что такая премия к ОФЗ выходит благодаря амортизации, которая при снижении ставок будет работать над уменьшением доходности. Но кто знает, вдруг амортизация попадёт на ужесточение ДКП.

В итоге

Чтобы получить по максимуму боль и страдания, нужно покупать СПбГО35004, но там и с ликвидностью беда. Остальные можно рассматривать в качестве альтернативы среднесрочным ОФЗ, нужно только помнить про амортизацию (а ведь мы не знаем, сработает она во благо или во вред), а также следить за стаканом и актуальной доходностью, поскольку в субфедах ликвидность ниже. 

Традиционно интересными выглядят выпуски Ульяновской и Магаданской областей. Я их даже немного покупал в свой портфель. Вы каких субфедов уважаете, котлетеры и туземунщики?

