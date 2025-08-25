🦒 10 самых длинных муниципальных облигаций — от 3 до 5 лет

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
Собрал все 10 муниципальных выпусков длиннее 3 лет, какие только есть, и посмотрел, где можно зафиксировать доходность, а где — только боль и страдания. Традиционно, все представленные муниципалы с амортизацией.
Ульяновская область — Ульоб34008, BBB
ISIN: RU000A1087F6
Погашение: 05.04.2029
Доходность: 16,58%
Цена: 100,73%
Купон: 16,00%
ТКД: 15,88%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Новосибирская область — Новосиб 24, AA
ISIN: RU000A1099S4
Погашение: 17.08.2029
Доходность: 15,16%
Цена: 105,49%
Купон: 18,75%
ТКД: 17,78%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Якутия — Якут-35016 (⚠️ флоатер), A+
ISIN: RU000A109L72
Погашение: 28.10.2029
Доходность: 20,63%
Цена: 100,76%
Купон: КС+1,3%
ТКД: 19,15%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: да
Ульяновская область — Ульоб34009, BBB
ISIN: RU000A109RR3
Погашение: 04.10.2029
Доходность: 15,49%
Цена: 120,3%
Купон: 22,50%
ТКД: 18,7%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Новосибирская область — Новосиб 23, AA
ISIN: RU000A107B19
Погашение: 22.11.2030
Доходность: 14,95%
Цена: 96%
Купон: 12,75%
ТКД: 13,28%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Калининградская область — КалинОбл21, A+
ISIN: RU000A104BC0
Погашение: 14.12.2028
Доходность: 15,56%
Цена: 92,15%
Купон: 9,50%
ТКД: 10,31%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Магаданская область — МгдОбл2023, BBB+
ISIN: RU000A106YE3
Погашение: 20.09.2028
Доходность: 15,95%
Цена: 97,62%
Купон: 13,75%
ТКД: 14,08%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Калининградская область — КалинОбл22, A+
ISIN: RU000A105ND0
Погашение: 13.12.2029
Доходность: ⚠️ 12,47%
Цена: 96,24%
Купон: 10,30%
ТКД: 10,7%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Новосибирская область — Новосиб 22, AA
ISIN: RU000A1043E2
Погашение: 14.11.2028
Доходность: ⚠️ 12,16%
Цена: 95,42%
Купон: 9,03%
ТКД: 9,46%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
СПб — СПбГО35004, AAA
ISIN: RU000A102K88
Погашение: 28.09.2028
Доходность: ⚠️⚠️ -6,96%
Цена: 129,79%
Купон: 5,90%
ТКД: 4,55%
Купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: да
✅ В первую очередь, хочется обратить внимание на то, что доходность всё же на 2–3% выше ОФЗ со схожими сроками. Да, не у всех! Последние три выпуска защитят покупателей не только от доходности, но и от хорошего настроения.
📛 А во вторую очередь, важно понимать, что такая премия к ОФЗ выходит благодаря амортизации, которая при снижении ставок будет работать над уменьшением доходности. Но кто знает, вдруг амортизация попадёт на ужесточение ДКП.
В итоге
Чтобы получить по максимуму боль и страдания, нужно покупать СПбГО35004, но там и с ликвидностью беда. Остальные можно рассматривать в качестве альтернативы среднесрочным ОФЗ, нужно только помнить про амортизацию (а ведь мы не знаем, сработает она во благо или во вред), а также следить за стаканом и актуальной доходностью, поскольку в субфедах ликвидность ниже.
Традиционно интересными выглядят выпуски Ульяновской и Магаданской областей. Я их даже немного покупал в свой портфель. Вы каких субфедов уважаете, котлетеры и туземунщики?
