🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в августе. Фокус на пассивный доход. Что купил? Часть 2

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
Во второй половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так говорится даже в древней русской поговорке, которая настолько древняя, что её все забыли.
🎯 Цель на год
✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 600 000 в этом году уже есть, план выполнен на 67%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.
📰 Контекст
Состоялись встречи Трампа со всеми, с кем он хотел, по геополитической повестке всё сложно и непонятно, потихоньку объявляют дивиденды на осень, а дефляция стала синонимом августа. Очевидных драйверов роста хватает только на облигации.
1155 из 2000 длинных ОФЗ
Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Покупаю выпуск ОФЗ 26230, у меня уже 155 штук. Потенциал для апсайда всё меньше, но до сих пор остаётся. Кроме того, на месте 1000 штук ОФЗ 26243.
Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.
📦 Активно перекраиваю портфель недвижки
Я провёл ревизию недвижки в своём портфеле, а также составил таблицу с биржевыми ЗПИФами, которой вы тоже можете с удовольствием пользоваться:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4oRzqEeshEW9_ZY4YohXIjI93JoEN6RgusU_ZTSjhc/
В августе произошли серьёзные изменения.
Добавил в портфель РД ПРО, уже 25 паёв
Продал все 32 пая Атриум
Добавил в портфель 40 паёв Парус-Красноярск
Перестарался и увеличил количество Парус-ЛОГ до 110 штук (а планировал до 100)
Атриум аномально подорожал, доходность низкая стала, так что продал и купил вместо него РД ПРО и Красноярск.
🏆 Пассивный доход в августе 2025 в 2+ раза больше, чем в августе 2024
И примерно в 5 раз больше, чем а августе 2023. Так-то август обычно аутсайдер, но в этом году многие дивиденды пришли именно в августе, так что месяц стал приемлемым, а не бестолковым. Даже по сравнению с традиционно жирным июлем, когда я получил всего 76 497 рублей, выйдет больше. Не рекорд, конечно, но его никто и не ждал кроме тех, кто держит наибольшую долю в Сбере.
Пока что 64 000 в августе:
Скрин из сервиса учёта инвестиций
Ну и пора уже посмотреть детально, что купил.
🛒 Покупки второй половины августа
ОФЗ 26230 — 45 облигаций
ЛСР 1Р11 — 10 облигаций
Уральская сталь 1Р5 — 5 облигаций
Совкомбанк — 2 000 акций
Татнефть-ап — 10 акций
Газпром нефть — 5 акций
Самолёт — 3 акции
Парус-Красноярск — 40 паёв
Парус-ЛОГ — 30 паёв
РД ПРО — 20 паёв
Размещения новые совсем не нравятся. После того, как ключ снизили, унижение купонов идёт полным ходом. Подал небольшие заявки на ЛСР, Новые технологии (ещё не исполнилась) и Уральскую сталь.
Татнефть «порадовала» с дивидендами, а Самолёт на обысках полетел вниз, не мог пройти мимо. Акций на этот раз немного купил, упор был на ЗПИФы, как я и писал ранее. В целом, фокус на увеличение пассивного дохода, недвижимая часть даёт его стабильно и с индексацией, облигации дают фикс, но больше, дивиденды — это дивиденды.
В планах на сентябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
💬 А вы что покупали в августе?
