🚀 Доллар будет по ₽95 к концу года. Снижение ключевой ставки в сентябре. Акции без драйверов, дивиденды, бонды, недвижка. Воскресный инвестдайджест
Ситуация с дивами пока ни разу не классная, зато вы классные, и этот свежий дайджест специально для вас.
Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.
🏆 Рубль — аутист
Вообще не обращает внимание на ожидания экспертов. Изменение за неделю: 80,55 → 80,36 руб. за доллар (курс ЦБ 80,74 → 80,33). Юань 11,24 → 11,25 (ЦБ 11,19 → 11,27). Ждём доллар по ₽95 к концу года?
Что говорят эксперты?
мантра продолжается
к концу года ₽90-95 за доллар
из-за снижения процентов по депозитам валюта становится интереснее
А рублю всё нипочём, по крайней мере пока.
🎢 У акций нет драйверов
Ни для роста, ни для падения. Итоговое изменение IMOEX с 2 896 до 2 899. Трамп ничего интересного не твитнул, видимо, занят чем-то.
РТС: 1 130 → 1 137.
Акции и рады были бы найти дорогу либо вверх, либо вниз, но в обоих направлениях пока тупик. Расти пока не на чем, да и падать ниже тоже нет причин. Боковик продолжается, переговоры тоже в тупике.
🫰 Дивиденды
Есть новые рекомендации: Займер (3,17%), Полюс (3,27%), Газпром нефть (3,28%), Ренессанс (3,26%), НКХП (1,12%), Озон фарма (0,44%). ГПН ожидаемо мало выплатит, грустинка. Инарктика, ЮМГ и Черкизово платить за 1П2025 не планируют. В целом, ситуация с дивидендами ну такая себе, почти все мало рекомендуют.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Унижение купонов продолжается.
Разместились/собрали заявки: КИФА CNY, АПРИ, Уральская cталь, ДОМ РФ, СИБУР USD, МСБ-Лизинг, Ростелеком, Новые технологии, Л-Старт, Росинтер. Я поучаствовал в стальном выпуске.
На очереди: СФО Альфа Фабрика, Айдеко, Роял Капитал, ПКО ЮСВ, Банк ПСБ, Яндекс, Селектел, Балтийский лизинг, Камаз, ВТБ Лизинг, НорНикель USD. Пока не выбрал ничего, может БЛ.
RGBI продолжает коррекцию: 120,54 → 119,06. Перегретые облигации охлаждаются, дефляция закончилась.
🏙 Недвижка на месте
В пределах погрешности. Индекс MREDC 307,1к → 307,7к за метр. Все ждут, каким будет ключ в сентябре.
🏙 Когда вырастет рынок новостроек?
В аналитическом исследовании Strategy Partners эксперты сообщили, что рынок новостроек России будет расти в среднем на 7% в год и увеличится к 2032 году в 1,7 раза (по сравнению в 2024 годом), достигнув 11,3 трлн рублей. Одно из главных условий реализации сценария — ключ в 2028 году будет 9%. При этом рост рынка новостроек будет происходить в основном за счёт повышения цен. Ну понятно, рост ниже инфляции.
📈 Инфляция вернулась
Инфляция за неделю составила 0,02% после -0,04% неделей ранее — дефляция закончилась. С начала года рост цен составил 4,18%. Годовая инфляция снизилась с 8,49% до 8,48%. Дорожают огурцы и мясо. Ожидаемая населением инфляция 13,5%.
🔑 Ключ на 16 или на 17
Эксперты уже начинают гадать про ключевую ставку. Основной сценарий — снижение, а вот насколько — совсем скоро узнаем. Заседание по ключу уже 12 сентября. Аналитики ждут снижение на 1% или 2%. Бизнес стонет, население ожидает инфляцию 13% — всяко ниже ключа.
🗞 Что ещё?
Лукойл планирует погасить квазиказначейские акции
У Сегежи как всегда всё плохо
Дом РФ готовится к IPO
Лента хочет купить Окей
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,85% (а на 1 год — 13,87%)
Планирую в январе в Манжерок катнуть, посмотреть, что Греф построил
Вы классные
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию