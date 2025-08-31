🚀 Доллар будет по ₽95 к концу года. Снижение ключевой ставки в сентябре. Акции без драйверов, дивиденды, бонды, недвижка. Воскресный инвестдайджест

Последняя неделя лета выдалась не слишком волатильной. Дефляция закончилась, рубль ведет себя аутистично, акции тоже не особо бодрые, облигации ползут вниз. Трамп отдыхает от твитов, купоны по облигациям терпят унижение, которое также передалось и на дивиденды.

🏆 Рубль — аутист

Вообще не обращает внимание на ожидания экспертов. Изменение за неделю: 80,55 → 80,36 руб. за доллар (курс ЦБ 80,74 → 80,33). Юань 11,24 → 11,25 (ЦБ 11,19 → 11,27). Ждём доллар по ₽95 к концу года?

Что говорят эксперты?

мантра продолжается

к концу года ₽90-95 за доллар

из-за снижения процентов по депозитам валюта становится интереснее

А рублю всё нипочём, по крайней мере пока.

🎢 У акций нет драйверов

Ни для роста, ни для падения. Итоговое изменение IMOEX с 2 896 до 2 899. Трамп ничего интересного не твитнул, видимо, занят чем-то.

РТС: 1 130 → 1 137.

Акции и рады были бы найти дорогу либо вверх, либо вниз, но в обоих направлениях пока тупик. Расти пока не на чем, да и падать ниже тоже нет причин. Боковик продолжается, переговоры тоже в тупике.

🫰 Дивиденды

Есть новые рекомендации: Займер (3,17%), Полюс (3,27%), Газпром нефть (3,28%), Ренессанс (3,26%), НКХП (1,12%), Озон фарма (0,44%). ГПН ожидаемо мало выплатит, грустинка. Инарктика, ЮМГ и Черкизово платить за 1П2025 не планируют. В целом, ситуация с дивидендами ну такая себе, почти все мало рекомендуют.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: КИФА CNY, АПРИ, Уральская cталь, ДОМ РФ, СИБУР USD, МСБ-Лизинг, Ростелеком, Новые технологии, Л-Старт, Росинтер. Я поучаствовал в стальном выпуске.

На очереди: СФО Альфа Фабрика, Айдеко, Роял Капитал, ПКО ЮСВ, Банк ПСБ, Яндекс, Селектел, Балтийский лизинг, Камаз, ВТБ Лизинг, НорНикель USD. Пока не выбрал ничего, может БЛ.

RGBI продолжает коррекцию: 120,54 → 119,06. Перегретые облигации охлаждаются, дефляция закончилась.

🏙 Недвижка на месте

В пределах погрешности. Индекс MREDC 307,1к → 307,7к за метр. Все ждут, каким будет ключ в сентябре.

🏙 Когда вырастет рынок новостроек?

В аналитическом исследовании Strategy Partners эксперты сообщили, что рынок новостроек России будет расти в среднем на 7% в год и увеличится к 2032 году в 1,7 раза (по сравнению в 2024 годом), достигнув 11,3 трлн рублей. Одно из главных условий реализации сценария — ключ в 2028 году будет 9%. При этом рост рынка новостроек будет происходить в основном за счёт повышения цен. Ну понятно, рост ниже инфляции.

📈 Инфляция вернулась

Инфляция за неделю составила 0,02% после -0,04% неделей ранее — дефляция закончилась. С начала года рост цен составил 4,18%. Годовая инфляция снизилась с 8,49% до 8,48%. Дорожают огурцы и мясо. Ожидаемая населением инфляция 13,5%.

🔑 Ключ на 16 или на 17

Эксперты уже начинают гадать про ключевую ставку. Основной сценарий — снижение, а вот насколько — совсем скоро узнаем. Заседание по ключу уже 12 сентября. Аналитики ждут снижение на 1% или 2%. Бизнес стонет, население ожидает инфляцию 13% — всяко ниже ключа.

🗞 Что ещё?

Лукойл планирует погасить квазиказначейские акции

У Сегежи как всегда всё плохо

Дом РФ готовится к IPO

Лента хочет купить Окей

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,85% (а на 1 год — 13,87%)

Планирую в январе в Манжерок катнуть, посмотреть, что Греф построил

