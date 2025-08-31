💼 Мой портфель акций на 31 августа 2025. 2,908 млн рублей. Еще больше пассивного дохода! Свежие покупки акций

Конец лета, все собирают портфели. Хотя я постоянно его собираю. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,908 млн рублей.

Акции занимают 36,8% от всего портфеля (актуальный отчет 1 сентября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43,7%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине августа такие:

Совкомбанк — 2 000 акций

Татнефть-ап — 10 акций

Газпром нефть — 5 акций

Самолёт — 3 акции

Потратил на акции около 44 тысяч рублей. Про все покупки второй половины августа писал в отдельном посте.

По плану у меня была покупка трёх акций: Совкомбанк, Яндекс и Татнефть-п.Но планы поменялись, так что купил Совкомбанк, немного Татнефти, каплю ГПН и на падении Самолёт децл. Бюджета уже не хватило, чтобы купить Яндекс.

Осенью будет много всего интересного, надеюсь, что позитивного. Ждём заседание по ключу, возможно, геополитический фон будет хорошим. Пока что в красной зоне только Татнефть-ап. Зелёные только Лукойл и Новатэк. Остальные жёлтые.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в сентябре: Татнефть-ап, Яндекс, Магнит и Северсталь. Татнефть из-за рекомендованных дивидендов в депрессии. Возможно, планы снова скорректируются, тут 50/50. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (там не только акции) уже более 78 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

