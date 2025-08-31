💼 Мой портфель акций на 31 августа 2025. 2,908 млн рублей. Еще больше пассивного дохода! Свежие покупки акций
Акции занимают 36,8% от всего портфеля (актуальный отчет 1 сентября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43,7%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.
🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине августа такие:
Совкомбанк — 2 000 акций
Татнефть-ап — 10 акций
Газпром нефть — 5 акций
Самолёт — 3 акции
Потратил на акции около 44 тысяч рублей. Про все покупки второй половины августа писал в отдельном посте.
По плану у меня была покупка трёх акций: Совкомбанк, Яндекс и Татнефть-п.Но планы поменялись, так что купил Совкомбанк, немного Татнефти, каплю ГПН и на падении Самолёт децл. Бюджета уже не хватило, чтобы купить Яндекс.
Осенью будет много всего интересного, надеюсь, что позитивного. Ждём заседание по ключу, возможно, геополитический фон будет хорошим. Пока что в красной зоне только Татнефть-ап. Зелёные только Лукойл и Новатэк. Остальные жёлтые.
🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку в сентябре: Татнефть-ап, Яндекс, Магнит и Северсталь. Татнефть из-за рекомендованных дивидендов в депрессии. Возможно, планы снова скорректируются, тут 50/50. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (там не только акции) уже более 78 000 в месяц.
🗺 Стратегия
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию