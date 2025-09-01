💼 Итоги 50 месяцев инвестиций. Портфель 7,894 млн рублей. Прибыль за август 285 тысяч

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 18 тысяч подписчиков, а будет ещё больше! Ссылка внизу.
💼 Инвестиции
Было на 1 августа 7 409 194 ₽
Депозит: 1 234 128 ₽
Биржевой: 6 175 066 ₽
🌇 Ездил в столицу закатов и нашел там закатившиеся 200 000 рублей. Эти деньги я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды, а ещё продал все паи Атриума. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.
Облигации: ОФЗ 26230, ЛСР 1Р11, Уральская сталь 1Р5, Сегежа 003Р-06R, ОРГ 1Р2, РЖД 001Р-044R, Делимобиль 1Р7, Яндекс Сплит ПВ1
Акции: Лукойл, Сургутнефтегаз-ап, Магнит, Совкомбанк, Татнефть-ап, Газпром нефть, Самолёт
Прочее: Парус-Красноярск, Парус-ЛОГ, РД ПРО
📈 Результат положительный, в основном, благодаря Аляска-ралли. Правда с тех пор всё как-то утихло, но мы знаем, что всё может измениться за считанные дни, причём в любую сторону. Доходность портфеля около 11,4% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9,6%.
Портфель вырос! Как харашо!
Потратил всё, что было, даже все дивиденды и купоны, а также продал Атриум, чтобы купить Красноярск и РД ПРО. Потестировал Insta360 X5 в НН, получается круто. Но основная работа для неё будет зимой.
Август детально так:
Депозит: 1 234 128 + 18 007 (проценты) = 1 252 135 ₽
Биржевой: 6 175 066 + 200 000 (пополнение) + 267 086 (рост) = 6 642 152 ₽
💰Суммарно: 7 409 194 + 200 000 (пополнение) + 285 093 (рост) = 7 894 287 ₽
🎂У моего портфеля небольшой юбилей — ровно 50 месяцев. Он вырос почти на 500 тысяч и приблизился к 8 млн — сумма всё солиднее и солиднее, так и должно быть. Не финансовая свобода, но финансовая уверенность потихоньку крепнет. Радоваться ни в коем случае нельзя, геополитические риски никуда не делись, ключевая ставка до сих пор высокая.
Итого (за всё время):
Депозит: 820 000 → 1 252 135 ₽ (+432 135 или +52,70%)
Биржевой: 5 727 000 → 6 175 066 ₽ (+915 152 или +15,98%)
💰 Суммарно: 6 547 000 → 7 894 287 ₽ (+1 347 287 или +20,58%)
Доходность XIRR: 11,4% (считаю в SI)
Средняя сумма пополнения: 130 940 ₽ в месяц
Уже 17 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.
А вот так это выглядит на графике:
Доходность августа получилась 3,84% или 46,17% в переводе на годовые. Тут полностью заслуга Донни и Аляски. Что будет дальше — посмотрим, хрустального шара у меня нет, так что я продолжаю инвестировать по стратегии, покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю. Стал наращивать ЗПИФы, чтобы доля недвижки вернулась к целевой, даже сделал крутую таблицу. Ну и ОФЗ 26230, пока в этом есть смысл и потенциал.
🗺 Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.
В августе удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, восьмой шаг сделан. План выполнен на 67%. Впереди планирование зимних отпусков, придётся подзатянуть пояс, чтобы на всё хватило.
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
💰 Впереди новый дивидендный сезон
Акции в моём портфеле занимают 36,7% портфеля.
Вот такие акции в портфеле.
Летний сезон завершился успешно, дивиденды насыпали хорошо, близится малый осенний сезон, и там уже всплывают униженные дивиденды. Август по пассивному доходу получился лучше июля (отдельно напишу пост), но июньский рекорд по пассивному доходу остался недосягаемым. Сентябрь будет точно хуже, но это нормально, возможно, новым рекордом отметится декабрь. В среднем прогнозный пассивный доход более 78 000 рублей в месяц.
📋 Что ещё?
Телеграм-канал подрос с 17 800 до 18 300 подписчиков (+500, приемлемо)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, как снизились ставки по ипотеке
Сделал разборы Сбера, Лукойла, РД ПРО, новых бондов и прогнозов
Посмотрел, какие фонды самые популярные у пользователей Снежка и какие фонды есть с выплатой дохода
Нашёл самые длинные корпоративные и муниципальные облигации
Сделал бэктест с Застроем Полётовым
Сделал таблицу ЗПИФов — очень полезная штука
Посчитал пассивный доход за июль и прогноз на ближайший год
Был в Нижнем Новгороде и Звенигороде
Планы на сентябрь: снова богатеть. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока осень.
