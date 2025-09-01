💼 Итоги 50 месяцев инвестиций. Портфель 7,894 млн рублей. Прибыль за август 285 тысяч

💼 Инвестиции

Было на 1 августа 7 409 194 ₽

Депозит: 1 234 128 ₽

Биржевой: 6 175 066 ₽

🌇 Ездил в столицу закатов и нашел там закатившиеся 200 000 рублей. Эти деньги я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды, а ещё продал все паи Атриума. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26230, ЛСР 1Р11, Уральская сталь 1Р5, Сегежа 003Р-06R, ОРГ 1Р2, РЖД 001Р-044R, Делимобиль 1Р7, Яндекс Сплит ПВ1

Акции: Лукойл, Сургутнефтегаз-ап, Магнит, Совкомбанк, Татнефть-ап, Газпром нефть, Самолёт

Прочее: Парус-Красноярск, Парус-ЛОГ, РД ПРО

📈 Результат положительный, в основном, благодаря Аляска-ралли. Правда с тех пор всё как-то утихло, но мы знаем, что всё может измениться за считанные дни, причём в любую сторону. Доходность портфеля около 11,4% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9,6%.

Портфель вырос! Как харашо!

Потратил всё, что было, даже все дивиденды и купоны, а также продал Атриум, чтобы купить Красноярск и РД ПРО. Потестировал Insta360 X5 в НН, получается круто. Но основная работа для неё будет зимой.

Август детально так:

Депозит: 1 234 128 + 18 007 (проценты) = 1 252 135 ₽

Биржевой: 6 175 066 + 200 000 (пополнение) + 267 086 (рост) = 6 642 152 ₽

💰Суммарно: 7 409 194 + 200 000 (пополнение) + 285 093 (рост) = 7 894 287 ₽

🎂У моего портфеля небольшой юбилей — ровно 50 месяцев. Он вырос почти на 500 тысяч и приблизился к 8 млн — сумма всё солиднее и солиднее, так и должно быть. Не финансовая свобода, но финансовая уверенность потихоньку крепнет. Радоваться ни в коем случае нельзя, геополитические риски никуда не делись, ключевая ставка до сих пор высокая.

Итого (за всё время):

Депозит: 820 000 → 1 252 135 ₽ (+432 135 или +52,70%)

Биржевой: 5 727 000 → 6 175 066 ₽ (+915 152 или +15,98%)

💰 Суммарно: 6 547 000 → 7 894 287 ₽ (+1 347 287 или +20,58%)

Доходность XIRR: 11,4% (считаю в SI)

Средняя сумма пополнения: 130 940 ₽ в месяц

Уже 17 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность августа получилась 3,84% или 46,17% в переводе на годовые. Тут полностью заслуга Донни и Аляски. Что будет дальше — посмотрим, хрустального шара у меня нет, так что я продолжаю инвестировать по стратегии, покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю. Стал наращивать ЗПИФы, чтобы доля недвижки вернулась к целевой, даже сделал крутую таблицу. Ну и ОФЗ 26230, пока в этом есть смысл и потенциал.