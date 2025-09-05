💰 Пассивный доход за август: получил 82 620 рублей. Больше, чем в июле!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.
⌚ Чтобы пассивный доход был ощутимым, нужен большой капитал, это не про 100 рублей в день вместо кофе. Долго, упорно, кропотливо и дисциплинированно нужно вваливать как можно больше денег в инвестиции. Доходы реинвестировать. И через N лет будет хорошо, если всё сложится отлично;)
💰 Капитал августа
Портфель на 1 августа: 7 409 194 ₽
Портфель на 1 сентября: 7 894 287 ₽
В августе я пополнил портфель на 200 000 ₽
Всё идёт по плану — ежемесячного пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В августе снова 200 000. Уже 1,61 млн в этом году есть. Покупал я ЗПИФы, акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.
💰 Пассивный доход августа
Дивиденды по акциям: 36 863 ₽
Выплаты по ЗПИФам: 2 320 ₽
Купоны по облигациям: 25 430 ₽
Проценты по депозиту: 18 007 ₽
Всего: 82 620 ₽
Все полученные выплаты:
В августе были дивиденды от Сбера (больше всего), Роснефти, СНГ-ап и Ростелекома. По фондам стабильно ежемесячные от Паруса, Рентал ПРО и Атриума (и я его продал). Теперь буду получать ренту от РД ПРО и Красноярска.
Август стал вторым по доходу после рекордного июня за последние 12 месяцев. А в сентябре ожидаю сильное снижение.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:
Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.
📈 Динамика
август 2025: 82 620 ₽
август 2024: 27 748 ₽
по сравнению с августом 2024 (год к году): +54 872 ₽ (+197,75%)
июль 2025: 76 497 ₽
по сравнению с июлем 2025 (месяц к месяцу): +6 123 ₽ (+8%)
Гигантский рост год к году, почти в три раза. Но тут дело в том, что дивиденды июля пришли в августе, а там были тяжеловесы. В прошлом году август был слабым на дивиденды, ну и сам портфель был меньше.
📈 Текущий год
Сумма за 8 месяцев: 479 707 ₽
В среднем за месяц: 59 963 ₽
В сентябре такие дела.
1️⃣ Во-первых, дивиденды от Яндекса. Только. Около 5 тысяч.
2️⃣ Купоны только от корпоратов. Более 26 тысяч. ОФЗ у меня с выплатами в декабре/июне и октябре/апреле.
3️⃣ В-третьих, недвижка. Квартальные от РД ПРО, а также ежемесячные от Парусов и Рентал ПРО. Почти 4 тысячи.
4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, около 18 000.
Даже в сентябре более 50 000 должно получиться, неплохо. А это один из самых слабых месяцев по доходу.
Интрига: получится ли в декабре побить рекорд? Это может произойти только благодаря Лукойлу, если он успеет выплатить дивиденды, и если они будут большими. Лукойла у меня в портфеле прилично.
Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 479 тысяч рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске сентябрь.
