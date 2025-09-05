💰 Пассивный доход за август: получил 82 620 рублей. Больше, чем в июле!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.

⌚ Чтобы пассивный доход был ощутимым, нужен большой капитал, это не про 100 рублей в день вместо кофе. Долго, упорно, кропотливо и дисциплинированно нужно вваливать как можно больше денег в инвестиции. Доходы реинвестировать. И через N лет будет хорошо, если всё сложится отлично;)