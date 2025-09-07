🚀 Рубль начал слабеть. Позитив по инфляции. В школу пошли не только школьники, но и драйверы роста. Недвижка, бонды, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акциям не хватает позитива

Но и негатива тоже не хватает. Драйверов нет. Итоговое изменение IMOEX с 2 899 до 2 901. Видимо, все драйверы пошли в школу вслед за экспертами и заняты уроками.

РТС: 1 137 → 1 120.

Рубль слабеет, РТС тоже. Чтобы двигаться, нужен новый импульс, но импульсы тоже в школе.