🚀 Рубль начал слабеть. Позитив по инфляции. В школу пошли не только школьники, но и драйверы роста. Недвижка, бонды, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

🏆 Рубль начал слабеть
Неужели прислушался к мнениям экспертов? Изменение за неделю: 80,36 → 81,25 руб. за доллар (курс ЦБ 80,33 → 81,55). Юань 11,25 → 11,40 (ЦБ 11,27 → 11,38). Как считаете, какой курс будет к концу года?
Что говорят эксперты?
аналитики SberCIB ждут доллар в сентябре до ₽83
в Альфе не исключают ₽88–92 к концу года
рубль точно будет слабеть
🎢 Акциям не хватает позитива
Но и негатива тоже не хватает. Драйверов нет. Итоговое изменение IMOEX с 2 899 до 2 901. Видимо, все драйверы пошли в школу вслед за экспертами и заняты уроками.
РТС: 1 137 → 1 120.
Рубль слабеет, РТС тоже. Чтобы двигаться, нужен новый импульс, но импульсы тоже в школе.
Дивиденды
Есть новые рекомендации: Новабев (4%) и ЕвроТранс (6,1%). За полугодие слабых отчётов больше, чем сильных дивидендов. 30% крупных компаний работают с чистым убытком. Но скоро ставочку снизят, вдруг поможет. РусГидро ввёл дивидендный мораторий до 2028 год.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Унижение купонов продолжается.
Разместились/собрали заявки: Альфа Фабрика ПК-1, Айдеко, Роял Капитал, ПКО ЮСВ, Банк ПСБ, Газпром Капитал CNY, Яндекс. Тут не участвовал.
На очереди: Балтийский лизинг, Камаз, ВТБ Лизинг, ГТЛК, НорНикель USD, Кокс. Надо подумать про ВТБ Лизинг.
RGBI прекратил коррекцию: 119,06 → 120,95. Скоро снижение ключа. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.
🏙 Недвижка взлетает
Готовится к снижению ставок. Индекс MREDC 307,7к → 309,4к за метр. Уже недалеко от исторического максимума.
🏙 Что будет с ценами на вторичку?
Активность на рынке падает, поскольку все ждут, когда ключевая ставка снизится, а вслед за ней и ставки по ипотекам. При этом снижения на 1–2% будет недостаточно для роста спроса. Аналитики считают, что цены пока что будут стагнировать. Рост спроса и цен будет при ставках ниже 13–15%.
📉 Дефляция вернулась
Инфляция за неделю составила -0,08% после 0,02% неделей ранее — дефляция вернулась. С начала года рост цен составил 4,10%. Годовая инфляция снизилась с 8,79% до 8,3%. Снова дешевеют овощи.
Новые прогнозы по инфляции: на конец 2025 года — 6,4%; на конец 2026 года — 4,7%; на конец 2027 года — 4,2%; на конец 2028 года — 4%. Короче говоря, позитив, если не будет негатива.
🔑 Каким будет ключ?
Эксперты ждут снижение ключа, прогноз предполагает, что средняя ставка в оставшуюся часть года составит 16% годовых. До конца года 3 заседания: 12 сентября, 24 октября и 19 декабря. Можем увидеть 15% до конца года.
Новые прогнозы по среднему ключу: в 2025 году — 19%; в 2026 — 13,2%; в 2027 году — 10,3%; в 2028 — 8,5%.
Что ещё?
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,7%
Золото поставило очередной рекорд
Озон православизируется, Эталон уже почти православизировался
Газпром построит Силу Сибири 2
Новатэк подтвердил первые поставки по Арктик СПГ 2
Дом РФ готовится к IPO, Промомед думает об IPO в 2026 году
Вы крутые
