🚀 Рубль начал слабеть. Позитив по инфляции. В школу пошли не только школьники, но и драйверы роста. Недвижка, бонды, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Поздравляю всех с началом нового учебного года! Но в школу пошли не только школьники и эксперты по инвестициям, которым теперь не до прогнозов, но и все драйверы роста акций. Инфляция скукоживается, чего нельзя сказать о ценах на недвижку. По инфляции и ключевой ставке прогнозы очень крутые, правда не круче вас, друзья.

🏆 Рубль начал слабеть

Неужели прислушался к мнениям экспертов? Изменение за неделю: 80,36 → 81,25 руб. за доллар (курс ЦБ 80,33 → 81,55). Юань 11,25 → 11,40 (ЦБ 11,27 → 11,38). Как считаете, какой курс будет к концу года?

Что говорят эксперты? 

  • аналитики SberCIB ждут доллар в сентябре до ₽83

  • в Альфе не исключают ₽88–92 к концу года

  • рубль точно будет слабеть

🎢 Акциям не хватает позитива

Но и негатива тоже не хватает. Драйверов нет. Итоговое изменение IMOEX с 2 899 до 2 901. Видимо, все драйверы пошли в школу вслед за экспертами и заняты уроками.

РТС: 1 137 → 1 120.

Рубль слабеет, РТС тоже. Чтобы двигаться, нужен новый импульс, но импульсы тоже в школе.

Дивиденды

Есть новые рекомендации: Новабев (4%) и ЕвроТранс (6,1%). За полугодие слабых отчётов больше, чем сильных дивидендов. 30% крупных компаний работают с чистым убытком. Но скоро ставочку снизят, вдруг поможет. РусГидро ввёл дивидендный мораторий до 2028 год. 

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: Альфа Фабрика ПК-1, Айдеко, Роял Капитал, ПКО ЮСВ, Банк ПСБ, Газпром Капитал CNY, Яндекс. Тут не участвовал.

На очереди: Балтийский лизинг, Камаз, ВТБ Лизинг, ГТЛК, НорНикель USD, Кокс. Надо подумать про ВТБ Лизинг.

RGBI прекратил коррекцию: 119,06 → 120,95. Скоро снижение ключа. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.

🏙 Недвижка взлетает

Готовится к снижению ставок. Индекс MREDC 307,7к → 309,4к за метр. Уже недалеко от исторического максимума.

🏙 Что будет с ценами на вторичку?

Активность на рынке падает, поскольку все ждут, когда ключевая ставка снизится, а вслед за ней и ставки по ипотекам. При этом снижения на 1–2% будет недостаточно для роста спроса. Аналитики считают, что цены пока что будут стагнировать. Рост спроса и цен будет при ставках ниже 13–15%.

📉 Дефляция вернулась

Инфляция за неделю составила -0,08% после 0,02% неделей ранее — дефляция вернулась. С начала года рост цен составил 4,10%. Годовая инфляция снизилась с 8,79% до 8,3%. Снова дешевеют овощи.

Новые прогнозы по инфляции: на конец 2025 года — 6,4%; на конец 2026 года — 4,7%; на конец 2027 года — 4,2%; на конец 2028 года — 4%. Короче говоря, позитив, если не будет негатива.

🔑 Каким будет ключ?

Эксперты ждут снижение ключа, прогноз предполагает, что средняя ставка в оставшуюся часть года составит 16% годовых. До конца года 3 заседания: 12 сентября, 24 октября и 19 декабря. Можем увидеть 15% до конца года.

Новые прогнозы по среднему ключу: в 2025 году — 19%; в 2026 — 13,2%; в 2027 году — 10,3%; в 2028 — 8,5%.

Что ещё?

  • Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,7%

  • Золото поставило очередной рекорд

  • Озон православизируется, Эталон уже почти православизировался

  • Газпром построит Силу Сибири 2

  • Новатэк подтвердил первые поставки по Арктик СПГ 2

  • Дом РФ готовится к IPO, Промомед думает об IPO в 2026 году

  • Вы крутые

