🌚 Топ-10 высокодоходных облигаций от аналитиков Финуслуг

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
Параметры: надёжные облигации, в которых можно зафиксировать высокую доходность на годы вперёд. Расплывчато, но окей. Рейтинг от A- и выше, а вот «на годы вперёд» — это громко сказано. Погнали смотреть, тут много дичи. По каждому выпуску добавил ⚠️, где нужно быть внимательными. Аналитики как обычно только ТГД указали, чтоб пожирнее было, я добавил все параметры.
Новые Технологии 1Р2, A-
• ISIN: RU000A10AHE5
• Погашение: 16.12.2026
• Доходность: 15,98%
• Цена: 114,43%
• Купон: 27,5%
• ТКД: 24,03%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
О’КЕЙ Б1Р7, A/A-
• ISIN: RU000A10B2J9
• Погашение: 19.02.2035
• Доходность: 18,06% к оферте
• Цена: 105,79%
• Купон: 25%
• ТКД: 23,63%
• Купонов в год: 12
• Оферта: ⚠️ да, put 10.06.2026
• Амортизация: нет
ВИС Финанс БП07, A+
• ISIN: RU000A10AV15
• Погашение: 07.08.2026
• Доходность: 14,98%
• Цена: 109,49%
• Купон: 25,25%
• ТКД: 23,06%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
АФК Система 1P19, AA-
• ISIN: RU000A102SX4
• Погашение: 17.02.2031
• Доходность: 18,47% к оферте
• Цена: 104,38%
• Купон: 24%
• ТКД: 22,99%
• Купонов в год: 4
• Оферта: ⚠️ да, put 28.05.2026
• Амортизация: нет
Полипласт П2Б4, A/A-
• ISIN: RU000A10BFJ6
• Погашение: 08.04.2027
• Доходность: 17,01%
• Цена: 113,43%
• Купон: 25,5%
• ТКД: 22,48%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
СФО Сплит Финанс (Яндекс) 1 01, AAA
• ISIN: RU000A10AAQ4
• Погашение: 27.12.2028
• Доходность: 14,78%
• Цена: 108,49%
• Купон: 25%
• ТКД: 23,04%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: ⚠️ да
МТС-Банк 05, A
• ISIN: RU000A10BJ85
• Погашение: 24.07.2026
• Доходность: 16,37%
• Цена: 104,71%
• Купон: 24%
• ТКД: 22,92%
• Купонов в год: ⚠️ 1 купон в 15 месяцев (при погашении)
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
ГТЛК 2P-07, AA-
• ISIN: RU000A10AU73
• Погашение: 04.08.2026
• Доходность: 16,4%
• Цена: 107,28%
• Купон: 24%
• ТКД: 22,38%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
ЕвроТранс 7, A-
• ISIN: RU000A10BB75
• Погашение: 31.03.2027
• Доходность: 18,06%
• Цена: 110,59%
• Купон: 24,50%
• ТКД: 22,16%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
Альфа-Банк БО-18, АA+
• ISIN: RU000A0JX5W4
• Погашение: 05.01.2032
• Доходность: 16,45% к оферте
• Цена: 102,11%
• Купон: 22,50%
• ТКД: 22,03%
• Купонов в год: ⚠️ 2
• Оферта: ⚠️ да, put 14.01.2026
• Амортизация: нет
В общем, сначала хочется сказать, что текущая доходность, которую указывают господа из Финуслуг, это ТКД (текущая купонная доходность), которую указывать в отрыве от других параметров нельзя. Например: ТКД 22%, а доходность 16,45%, причём к оферте.
Выбор любопытный. Кроме известных всем облигационеров выпусков есть и самородки типа МТС-Банка с одним купоном. Три выпуска с офертой, например, О’КЕЙ любит практику ставить купон 0,01% после оферты, но не только он может так. Сплит с секьюритизацией и соответствующими нюансами по агрессивной амортизации. Что ещё? Да ничего особенного кроме долговой нагрузки половины эмитентов.
В общем, любопытный выбор, нужно лишь поработать над форматом подачи. Как вам подборка, купонные котлетеры и туземунщики? Увидели что-нибудь интересное?
