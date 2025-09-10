🌚 Топ-10 высокодоходных облигаций от аналитиков Финуслуг

Альфа-Банк БО-18, АA+

• ISIN: RU000A0JX5W4

• Погашение: 05.01.2032

• Доходность: 16,45% к оферте

• Цена: 102,11%

• Купон: 22,50%

• ТКД: 22,03%

• Купонов в год: ⚠️ 2

• Оферта: ⚠️ да, put 14.01.2026

• Амортизация: нет

В общем, сначала хочется сказать, что текущая доходность, которую указывают господа из Финуслуг, это ТКД (текущая купонная доходность), которую указывать в отрыве от других параметров нельзя. Например: ТКД 22%, а доходность 16,45%, причём к оферте.

Выбор любопытный. Кроме известных всем облигационеров выпусков есть и самородки типа МТС-Банка с одним купоном. Три выпуска с офертой, например, О’КЕЙ любит практику ставить купон 0,01% после оферты, но не только он может так. Сплит с секьюритизацией и соответствующими нюансами по агрессивной амортизации. Что ещё? Да ничего особенного кроме долговой нагрузки половины эмитентов.

В общем, любопытный выбор, нужно лишь поработать над форматом подачи. Как вам подборка, купонные котлетеры и туземунщики? Увидели что-нибудь интересное?

