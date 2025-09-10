ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🌚 Топ-10 высокодоходных облигаций от аналитиков Финуслуг

Где ещё остались высокие доходности в облигациях? Спасибо экспертам, что мы можем не только посмотреть, но и оценить их великолепный выбор.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: надёжные облигации, в которых можно зафиксировать высокую доходность на годы вперёд. Расплывчато, но окей. Рейтинг от A- и выше, а вот «на годы вперёд» — это громко сказано. Погнали смотреть, тут много дичи. По каждому выпуску добавил ⚠️, где нужно быть внимательными. Аналитики как обычно только ТГД указали, чтоб пожирнее было, я добавил все параметры.

Новые Технологии 1Р2, A-

• ISIN: RU000A10AHE5

• Погашение: 16.12.2026

• Доходность: 15,98%

• Цена: 114,43%

• Купон: 27,5%

• ТКД: 24,03%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

О’КЕЙ Б1Р7, A/A-

• ISIN: RU000A10B2J9

• Погашение: 19.02.2035

• Доходность: 18,06% к оферте

• Цена: 105,79%

• Купон: 25%

• ТКД: 23,63%

• Купонов в год: 12

• Оферта: ⚠️ да, put 10.06.2026

• Амортизация: нет

ВИС Финанс БП07, A+

• ISIN: RU000A10AV15

• Погашение: 07.08.2026

• Доходность: 14,98%

• Цена: 109,49%

• Купон: 25,25%

• ТКД: 23,06%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

АФК Система 1P19, AA-

• ISIN: RU000A102SX4

• Погашение: 17.02.2031

• Доходность: 18,47% к оферте

• Цена: 104,38%

• Купон: 24%

• ТКД: 22,99%

• Купонов в год: 4

• Оферта: ⚠️ да, put 28.05.2026

• Амортизация: нет

Полипласт П2Б4, A/A-

• ISIN: RU000A10BFJ6

• Погашение: 08.04.2027

• Доходность: 17,01%

• Цена: 113,43%

• Купон: 25,5%

• ТКД: 22,48%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

СФО Сплит Финанс (Яндекс) 1 01, AAA

• ISIN: RU000A10AAQ4

• Погашение: 27.12.2028

• Доходность: 14,78%

• Цена: 108,49%

• Купон: 25%

• ТКД: 23,04%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

МТС-Банк 05, A

• ISIN: RU000A10BJ85

• Погашение: 24.07.2026

• Доходность: 16,37%

• Цена: 104,71%

• Купон: 24%

• ТКД: 22,92%

• Купонов в год: ⚠️ 1 купон в 15 месяцев (при погашении)

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

ГТЛК 2P-07, AA-

• ISIN: RU000A10AU73

• Погашение: 04.08.2026

• Доходность: 16,4%

• Цена: 107,28%

• Купон: 24%

• ТКД: 22,38%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

ЕвроТранс 7, A-

• ISIN: RU000A10BB75

• Погашение: 31.03.2027

• Доходность: 18,06%

• Цена: 110,59%

• Купон: 24,50%

• ТКД: 22,16%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Альфа-Банк БО-18, АA+

• ISIN: RU000A0JX5W4

• Погашение: 05.01.2032

• Доходность: 16,45% к оферте

• Цена: 102,11%

• Купон: 22,50%

• ТКД: 22,03%

• Купонов в год: ⚠️ 2

• Оферта: ⚠️ да, put 14.01.2026

• Амортизация: нет

В общем, сначала хочется сказать, что текущая доходность, которую указывают господа из Финуслуг, это ТКД (текущая купонная доходность), которую указывать в отрыве от других параметров нельзя. Например: ТКД 22%, а доходность 16,45%, причём к оферте.

Выбор любопытный. Кроме известных всем облигационеров выпусков есть и самородки типа МТС-Банка с одним купоном. Три выпуска с офертой, например, О’КЕЙ любит практику ставить купон 0,01% после оферты, но не только он может так. Сплит с секьюритизацией и соответствующими нюансами по агрессивной амортизации. Что ещё? Да ничего особенного кроме долговой нагрузки половины эмитентов.

В общем, любопытный выбор, нужно лишь поработать над форматом подачи. Как вам подборка, купонные котлетеры и туземунщики? Увидели что-нибудь интересное?

