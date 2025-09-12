Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Инвестиции
☃️ Топ-10 корпоративных облигаций для пассивного дохода у пользователей Snowball income

Инвесторы плотно сидят в облигациях, вложения частных инвесторов в бонды кратно выше, чем в акции. Конечно, среди них большая доля ОФЗ, но и корпоративных хватает. А в сервисе учета инвестиций Snowball income можно не только инвестиции учитывать, но ещё и подглядывать за другими портфелями и популярными бумагами.

Смотрим, какие корпоративные бонды самые популярные у пользователей Снежка.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Топ корпоратов у пользователей Snowball income

Выпусков облигаций сотни, так что они более-менее равномерно распределяются в портфелях пользователей Snowball income, но всё же есть явные фавориты. 💼 — есть у меня в портфеле.

💎 Делимобиль 001P-03, A 💼

• Держат в портфеле: 4,22%

• ISIN: RU000A106UW3

• Доходность: 24,58%

• Цена: 86,73%

• Купон: 13,7%

• ТКД: 15,8%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 18.08.2027

💎 ГК Самолет БО-П13, A/A+

• Держат в портфеле: 3,78%

• ISIN: RU000A107RZ0

• Доходность: 27,06% к оферте

• Цена: 96,41%

• Купон: 14,75%

• ТКД: 15,3%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 24.01.2027 (⚠️ put-оферта 03.02.2026)

💎 Делимобиль 001P-02, A

• Держат в портфеле: 3,62%

• ISIN: RU000A106A86

• Доходность: 27,78%

• Цена: 92,15%

• Купон: 12,7%

• ТКД: 13,78%

• Выплат в год: 4

• Погашение: 22.05.2026

💎 Селигдар 001Р-03 💼

• Держат в портфеле: 3,3%

• ISIN: RU000A10B933

• Доходность: 16,97%

• Цена: 113%

• Купон: 23,25%

• ТКД: 20,58%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 25.09.2027

💎 ГТЛК БО 002P-07 💼

• Держат в портфеле: 2,97%

• ISIN: RU000A10AU73

• Доходность: 16,05%

• Цена: 107,57%

• Купон: 24%

• ТКД: 22,32%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 04.08.2026

💎 ГК Самолет БО-П18, A/A+

• Держат в портфеле: 2,83%

• ISIN: RU000A10BW96

• Доходность: 19,77%

• Цена: 115,75%

• Купон: 24%

• ТКД: 20,74%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 06.06.2029

💎 Селигдар 001Р-04, A+/AA-

• Держат в портфеле: 2,52%

• ISIN: RU000A10C5L7

• Доходность: 17,83%

• Цена: 104,79%

• Купон: 19%

• ТКД: 18,14%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 08.01.2028

💎 ВУШ БО 001P-02, A- 💼

• Держат в портфеле: 2,43%

• ISIN: RU000A106HB4

• Доходность: 23,19%

• Цена: 93%

• Купон: 11,8%

• ТКД: 12,69%

• Выплат в год: 4

• Погашение: 02.07.2026

💎 Брусника 002Р-02, A-

• Держат в портфеле: 2,43%

• ISIN: RU000A107UU5

• Доходность: 23,09% к оферте

• Цена: 23,09%

• Купон: 16,25%

• ТКД: 16,26%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 28.03.2027 (⚠️ оферта 18.09.2025)

• Амортизация: да

💎 МОНОПОЛИЯ 001P-03, BBB

• Держат в портфеле: 2,31%

• ISIN: RU000A10ARS4

• Доходность: 40,82%

• Цена: 97,12%

• Купон: 26,5%

• ТКД: 27,28%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 05.01.2026

Все эмитенты хорошо известны инвесторам, большинство без оферты и амортизации, лишь две с офертой, из них одна ещё и с амортизацией. Большинство с трендовыми ежемесячными купонами, все выпуски — фиксы. Поскольку в сервисе много инвесторов, которые любят пассивный доход, выбор понять и принять можно легко. Что скажете, есть у вас эти или другие выпуски представленных эмитентов?

