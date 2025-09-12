☃️ Топ-10 корпоративных облигаций для пассивного дохода у пользователей Snowball income

Топ корпоратов у пользователей Snowball income

Выпусков облигаций сотни, так что они более-менее равномерно распределяются в портфелях пользователей Snowball income, но всё же есть явные фавориты. 💼 — есть у меня в портфеле.

💎 Делимобиль 001P-03, A 💼

💎 ГК Самолет БО-П13, A/A+

💎 Делимобиль 001P-02, A

💎 Селигдар 001Р-03 💼

💎 ГТЛК БО 002P-07 💼

💎 ГК Самолет БО-П18, A/A+

💎 Селигдар 001Р-04, A+/AA-

💎 ВУШ БО 001P-02, A- 💼

💎 Брусника 002Р-02, A-

💎 МОНОПОЛИЯ 001P-03, BBB

• Держат в портфеле: 2,31%

• ISIN: RU000A10ARS4

• Доходность: 40,82%

• Цена: 97,12%

• Купон: 26,5%

• ТКД: 27,28%

• Выплат в год: 12

• Погашение: 05.01.2026

Все эмитенты хорошо известны инвесторам, большинство без оферты и амортизации, лишь две с офертой, из них одна ещё и с амортизацией. Большинство с трендовыми ежемесячными купонами, все выпуски — фиксы. Поскольку в сервисе много инвесторов, которые любят пассивный доход, выбор понять и принять можно легко. Что скажете, есть у вас эти или другие выпуски представленных эмитентов?

