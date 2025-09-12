☃️ Топ-10 корпоративных облигаций для пассивного дохода у пользователей Snowball income

Смотрим, какие корпоративные бонды самые популярные у пользователей Снежка.
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Топ корпоратов у пользователей Snowball income
Выпусков облигаций сотни, так что они более-менее равномерно распределяются в портфелях пользователей Snowball income, но всё же есть явные фавориты. 💼 — есть у меня в портфеле.
💎 Делимобиль 001P-03, A 💼
• Держат в портфеле: 4,22%
• ISIN: RU000A106UW3
• Доходность: 24,58%
• Цена: 86,73%
• Купон: 13,7%
• ТКД: 15,8%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 18.08.2027
💎 ГК Самолет БО-П13, A/A+
• Держат в портфеле: 3,78%
• ISIN: RU000A107RZ0
• Доходность: 27,06% к оферте
• Цена: 96,41%
• Купон: 14,75%
• ТКД: 15,3%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 24.01.2027 (⚠️ put-оферта 03.02.2026)
💎 Делимобиль 001P-02, A
• Держат в портфеле: 3,62%
• ISIN: RU000A106A86
• Доходность: 27,78%
• Цена: 92,15%
• Купон: 12,7%
• ТКД: 13,78%
• Выплат в год: 4
• Погашение: 22.05.2026
💎 Селигдар 001Р-03 💼
• Держат в портфеле: 3,3%
• ISIN: RU000A10B933
• Доходность: 16,97%
• Цена: 113%
• Купон: 23,25%
• ТКД: 20,58%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 25.09.2027
💎 ГТЛК БО 002P-07 💼
• Держат в портфеле: 2,97%
• ISIN: RU000A10AU73
• Доходность: 16,05%
• Цена: 107,57%
• Купон: 24%
• ТКД: 22,32%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 04.08.2026
💎 ГК Самолет БО-П18, A/A+
• Держат в портфеле: 2,83%
• ISIN: RU000A10BW96
• Доходность: 19,77%
• Цена: 115,75%
• Купон: 24%
• ТКД: 20,74%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 06.06.2029
💎 Селигдар 001Р-04, A+/AA-
• Держат в портфеле: 2,52%
• ISIN: RU000A10C5L7
• Доходность: 17,83%
• Цена: 104,79%
• Купон: 19%
• ТКД: 18,14%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 08.01.2028
💎 ВУШ БО 001P-02, A- 💼
• Держат в портфеле: 2,43%
• ISIN: RU000A106HB4
• Доходность: 23,19%
• Цена: 93%
• Купон: 11,8%
• ТКД: 12,69%
• Выплат в год: 4
• Погашение: 02.07.2026
💎 Брусника 002Р-02, A-
• Держат в портфеле: 2,43%
• ISIN: RU000A107UU5
• Доходность: 23,09% к оферте
• Цена: 23,09%
• Купон: 16,25%
• ТКД: 16,26%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 28.03.2027 (⚠️ оферта 18.09.2025)
• Амортизация: да
💎 МОНОПОЛИЯ 001P-03, BBB
• Держат в портфеле: 2,31%
• ISIN: RU000A10ARS4
• Доходность: 40,82%
• Цена: 97,12%
• Купон: 26,5%
• ТКД: 27,28%
• Выплат в год: 12
• Погашение: 05.01.2026
Все эмитенты хорошо известны инвесторам, большинство без оферты и амортизации, лишь две с офертой, из них одна ещё и с амортизацией. Большинство с трендовыми ежемесячными купонами, все выпуски — фиксы. Поскольку в сервисе много инвесторов, которые любят пассивный доход, выбор понять и принять можно легко. Что скажете, есть у вас эти или другие выпуски представленных эмитентов?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию