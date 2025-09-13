🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в сентябре. Весь пассивный доход реинвестировал. Что купил? Часть 1

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8,1 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

В первой половине сентября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь именно так делать правильно, а по-другому делать неправильно.