💼 Мой портфель акций на 14 сентября 2025. 2,877 млн рублей. Больше пассивного дохода! Свежие покупки акций

Осень наступила, падают листья с деревьев, вот и акции тоже падают. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,877 млн рублей.

Акции занимают 35,4% от всего портфеля (актуальный отчет 1 октября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 41,9%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине сентября такие:

Татнефть-ап — 20 акций

Магнит — 3 акции

ФосАгро — 1 акция

Яндекс — 1 акция

Северсталь — 5 акций

Совкомбанк — 500 акций

Потратил на акции около 47 тысяч рублей.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Татнефть-ап, Яндекс, Магнит и Северсталь. Их и купил, а также купил немного ФосАгро и Совкомбанка. Как только я совершил все покупки, рынок обвалился после твитов Трампа и ключа на 17% в честь выхода нового iPhone.

У меня, как у настоящего инвестора, Xiaomi — топчик за свои деньги. Ну посмотрим, что будет с новыми санкциями, а пока акции красиво падают. Если же говорить про целевые доли, то в красной зоне теперь Сбер и Яндекс, зелёные Лукойл, Новатэк и ФосАгро, остальные желтее некуда.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине сентября: Сбер и Яндекс. Бюджета на остаток сентября мало осталось, так что посмотрю, на что хватит. Возможно, планы снова скорректируются, тут 50/50. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (там не только акции) уже почти 80 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

