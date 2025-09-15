🤑 Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Свежий, осенний

❌ Минус Банк Санкт-Петербург-ао, ✅ плюс Лукойл

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB добавили Headhunter, а убрали Лукойл и Татнефть. Лично я был категорически против исключения Красного Лукича, но теперь они опомнились и вернули его! Зато убрали Банк Санкт-Петербург с его обычными акциями.

❌ Дело в том, что рекомендованные дивиденды БСПб оказались ниже ожиданий рынка. По итогам 1П2025 он выплатит по ₽16,6 на акцию (дивдоходность 4,5%). Аналитики считают, что и в 2П2025 ситуация будет плачевной, снижение ключа бьёт по Банку, а также растут расходы на резервы.

✅ А вот Лукойл порадовал аналитиков. Красный Лукич выкупил собственные акции на ₽654 млрд. В долгосрочной перспективе погашение 11% этих бумаг может привести к росту дивидендных выплат. Ожидания такие, что Лукойл будет самым топовым по дивидендам среди нефтяников.

⚡️ 29 августа Лукойл объявил, что планирует погасить до 76 млн квазиказначейских акций, решение об этом одобрил совет директоров. При этом уточнялось, что при расчете дивидендов такие акции не будут учитываться.

🤗 Итак, свежий список лучших дивидендных акций с ожидаемой дивдоходностью в 2025 году: