⚡️ Топ-12 дивидендных акций для пассивного дохода от экспертов Банки.ру

Эксперты Банки РУ изучили, какие компании стабильно платят дивиденды, и рекомендуют присмотреться к компаниям, дивиденды которых растут быстрее инфляции и закладывают в дивидендную политику рост выплат вместе с прибылью.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Банкиры выбрали 12 серьёзных компаний с подтверждённым дивидендным треком и в качестве бонуса 4 менее известных эмитента. По их мнению эти акции подходят для получения регулярного пассивного дохода. Проверим.

Дивдоходность указана по уже выплаченным или анонсированным дивидендам в 2025 году. Правда они неправильно посчитали, я пересчитал. Отметка 💼 — есть у меня в портфеле.

Сбербанк 💼

• Дивдоходность: 10,65%

Классика, зелёная кэш машина первая в списке, и у меня в портфеле тоже на одном из первых мест.

МТС 💼

• Дивдоходность: 15,52%

Компания, предоставляющая телеком-услуги, цифровые и медийные сервисы, а также дойная корова АФК.

Лукойл 💼

• Дивдоходность: 8% без учёта прогнозных декабрьских (ещё 5–8%)

Красный Лукич и по совместительству нефтяная компания, главный дивидендный аристократ, в топе в моём портфеле.

Роснефть 💼

• Дивдоходность: 9,86%

Крупнейшая нефтяная компания России и одна из самых больших публичных нефтяных компаний в мире. Тоже в топе моего портфеля.

Новатэк 💼

• Дивдоходность: 6,39%

Компания, которая занимается обходом санкций, а также разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Есть у меня в портфеле.

Татнефть-ап 💼

• Дивдоходность: 11,31%

Один из любимчиков дивидендных фанатов, кормит на заправках эчпочмаками, присутствует в моём портфеле.

Московская биржа 💼

• Дивдоходность: 13,59%

Площадка для торговли акциями и прочими активами, известная как Москазино. Есть немного у меня её акций.

ФосАгро 💼

• Дивдоходность: 6,78% без учёта прогнозных декабрьских (ещё 2–4%)

Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и дивидендов для акционеров, в том числе меня.

Транснефть-ап

• Дивдоходность: 13,23%

Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Проводит также инвесторам дивиденды.

Сургутнефтегаз-ап 💼

• Дивдоходность: 16,19%

Обладатель легендарной кубышки, а также занимается нефтью и газом, платит дивиденды, мне тоже, так как в портфеле Сургут есть.

Банк Санкт-Петербург-ао

• Дивдоходность: 11,88%

Региональный банк, внезапно ставший алмазом среди всех банков на бирже.

Газпром нефть 💼

• Дивдоходность: 5,16%

Дочка Газпрома, который её доит. У меня акции ГПН есть, значит и я её тоже подаиваю.

Бонус: кроме того, эксперты выделили НПО Наука, Диод, Интер РАО и Пермэнергосбыт. Не такие популярные, но тоже внушительные дивиденды. Впрочем, про известность Интер РАО можно поспорить. Также банкиры напомнили о диверсификации, сказав, что лишь дивидендных акций в портфеле недостаточно, можно добавить государственных и корпоративных облигаций. От себя добавил бы ещё фонды недвижимости.

В целом, мне подборка понравилась, она если не идеальна, то уж точно крепка и дивидендна. У меня в портфеле 10 из 12, и то ничего не имею против оставшихся Транснефти и БСПб, даже более того — считаю их топчиками. Правда у Транснефти планируется высокий CAPEX в ближайшие 5 лет, а БСПб не сможет так много зарабатывать, как при пиковом ключе. Дивидендные котлетеры и туземунщики, что скажете, топ или не топ?

