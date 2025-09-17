⚡️ Топ-12 дивидендных акций для пассивного дохода от экспертов Банки.ру

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Банкиры выбрали 12 серьёзных компаний с подтверждённым дивидендным треком и в качестве бонуса 4 менее известных эмитента. По их мнению эти акции подходят для получения регулярного пассивного дохода. Проверим.

Дивдоходность указана по уже выплаченным или анонсированным дивидендам в 2025 году. Правда они неправильно посчитали, я пересчитал. Отметка 💼 — есть у меня в портфеле.