⚡️ Топ-12 дивидендных акций для пассивного дохода от экспертов Банки.ру

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Банкиры выбрали 12 серьёзных компаний с подтверждённым дивидендным треком и в качестве бонуса 4 менее известных эмитента. По их мнению эти акции подходят для получения регулярного пассивного дохода. Проверим.
Дивдоходность указана по уже выплаченным или анонсированным дивидендам в 2025 году. Правда они неправильно посчитали, я пересчитал. Отметка 💼 — есть у меня в портфеле.
Сбербанк 💼
• Дивдоходность: 10,65%
Классика, зелёная кэш машина первая в списке, и у меня в портфеле тоже на одном из первых мест.
МТС 💼
• Дивдоходность: 15,52%
Компания, предоставляющая телеком-услуги, цифровые и медийные сервисы, а также дойная корова АФК.
Лукойл 💼
• Дивдоходность: 8% без учёта прогнозных декабрьских (ещё 5–8%)
Красный Лукич и по совместительству нефтяная компания, главный дивидендный аристократ, в топе в моём портфеле.
Роснефть 💼
• Дивдоходность: 9,86%
Крупнейшая нефтяная компания России и одна из самых больших публичных нефтяных компаний в мире. Тоже в топе моего портфеля.
Новатэк 💼
• Дивдоходность: 6,39%
Компания, которая занимается обходом санкций, а также разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Есть у меня в портфеле.
Татнефть-ап 💼
• Дивдоходность: 11,31%
Один из любимчиков дивидендных фанатов, кормит на заправках эчпочмаками, присутствует в моём портфеле.
Московская биржа 💼
• Дивдоходность: 13,59%
Площадка для торговли акциями и прочими активами, известная как Москазино. Есть немного у меня её акций.
ФосАгро 💼
• Дивдоходность: 6,78% без учёта прогнозных декабрьских (ещё 2–4%)
Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и дивидендов для акционеров, в том числе меня.
Транснефть-ап
• Дивдоходность: 13,23%
Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Проводит также инвесторам дивиденды.
Сургутнефтегаз-ап 💼
• Дивдоходность: 16,19%
Обладатель легендарной кубышки, а также занимается нефтью и газом, платит дивиденды, мне тоже, так как в портфеле Сургут есть.
Банк Санкт-Петербург-ао
• Дивдоходность: 11,88%
Региональный банк, внезапно ставший алмазом среди всех банков на бирже.
Газпром нефть 💼
• Дивдоходность: 5,16%
Дочка Газпрома, который её доит. У меня акции ГПН есть, значит и я её тоже подаиваю.
Бонус: кроме того, эксперты выделили НПО Наука, Диод, Интер РАО и Пермэнергосбыт. Не такие популярные, но тоже внушительные дивиденды. Впрочем, про известность Интер РАО можно поспорить. Также банкиры напомнили о диверсификации, сказав, что лишь дивидендных акций в портфеле недостаточно, можно добавить государственных и корпоративных облигаций. От себя добавил бы ещё фонды недвижимости.
В целом, мне подборка понравилась, она если не идеальна, то уж точно крепка и дивидендна. У меня в портфеле 10 из 12, и то ничего не имею против оставшихся Транснефти и БСПб, даже более того — считаю их топчиками. Правда у Транснефти планируется высокий CAPEX в ближайшие 5 лет, а БСПб не сможет так много зарабатывать, как при пиковом ключе. Дивидендные котлетеры и туземунщики, что скажете, топ или не топ?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию