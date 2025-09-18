🌩️ 16,5% на облаках. Свежие облигации Селектел 1Р6 на размещении. Засервачиваем портфели?

🌩️ Финансовые показатели Селектела. Хватит мощностей?

Должно хватить! Компания владеет шестью дата-центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вполне вероятно, что их станет ещё больше, ведь облачная востребованность после ухода западных конкурентов высокая.

✅ Посмотрим финансы за полугодие. По итогам 1П2025 выручка увеличилась на 46% г/г и составила 8,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли 21%.

✅ Показатель скорр. EBITDA вырос на 49% г/г до 5,2 млрд рублей, обеспечив рентабельность по скорр. EBITDA 59%.

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов — основного направления бизнеса — выросла на 47% г/г и достигла 7,7 млрд рублей. Клиентская база расширилась до 30,1 тысячи, прибавив 5,3 тысячи клиентов за последние 12 месяцев.

✅ Долговая нагрузка приемлемая. Показатель Чистый долг/скорр. EBITDA на уровне 1,7. Год назад показатель был 1,9. Скоро гасится выпуск на 3 ярда, новый на 4, так что нагрузка возрастёт.

При этом компания сильно тратится на CAPEX (а нагрузка снижается). В 1П2025 Селектел продолжил инвестировать в собственное развитие — затраты составили 3,7 млрд рублей. Из них 2,5 млрд рублей компания потратила на приобретение серверного оборудования, а 1,1 млрд рублей пошли на развитие дата-центров, в том числе, на создание нового дата-центра Юрловский в Москве. По информации от самой компании, срок окупаемости для серверного оборудования составляет 1,5–2 года, для дата-центров — от 7 лет.