🌩️ 16,5% на облаках. Свежие облигации Селектел 1Р6 на размещении. Засервачиваем портфели?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
📖 Об эмитенте
🌩️ Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Входит в топ-3 компаний по выручке IaaS и топ-5 компаний по количеству стойко-мест.
⭐ Рейтинг: A+ от АКРА (июль 2025) и AA- от Эксперт РА (ноябрь 2024).
🌩️ Финансовые показатели Селектела. Хватит мощностей?
Должно хватить! Компания владеет шестью дата-центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вполне вероятно, что их станет ещё больше, ведь облачная востребованность после ухода западных конкурентов высокая.
✅ Посмотрим финансы за полугодие. По итогам 1П2025 выручка увеличилась на 46% г/г и составила 8,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли 21%.
✅ Показатель скорр. EBITDA вырос на 49% г/г до 5,2 млрд рублей, обеспечив рентабельность по скорр. EBITDA 59%.
Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов — основного направления бизнеса — выросла на 47% г/г и достигла 7,7 млрд рублей. Клиентская база расширилась до 30,1 тысячи, прибавив 5,3 тысячи клиентов за последние 12 месяцев.
✅ Долговая нагрузка приемлемая. Показатель Чистый долг/скорр. EBITDA на уровне 1,7. Год назад показатель был 1,9. Скоро гасится выпуск на 3 ярда, новый на 4, так что нагрузка возрастёт.
При этом компания сильно тратится на CAPEX (а нагрузка снижается). В 1П2025 Селектел продолжил инвестировать в собственное развитие — затраты составили 3,7 млрд рублей. Из них 2,5 млрд рублей компания потратила на приобретение серверного оборудования, а 1,1 млрд рублей пошли на развитие дата-центров, в том числе, на создание нового дата-центра Юрловский в Москве. По информации от самой компании, срок окупаемости для серверного оборудования составляет 1,5–2 года, для дата-центров — от 7 лет.
⚙️ Параметры выпуска
Выпуск: Селектел 1Р6
Объём: 4 млрд ₽
Начало размещения: 26 сентября (сбор заявок до 23 сентября)
Срок: 2,5 года
Купонная доходность: до 16,5% (YTM до 17,8%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Срок относительно небольшой — всего 2,5 года. В остальном классика. Никаких оферт и амортизаций.
🤓 В итоге
Всегда с удовольствием участвую в размещениях выпусков Селектела, считаю компанию прекрасной и заслуживающей место в портфеле. Компания даже планирует IPO, но время сейчас неподходящее для этого. В этом выпуске тоже участвую, надеюсь, что до 15% купон не уронят, но даже 15% будет интересно. В прошлый раз всем заявки поотменяли, полагаю, что теперь-то уж точно разместятся.
