🏦 20,5% на системе. Свежие облигации АФК Система 2Р4 (фикс) и 2Р5 (флоатер) на размещении. Инвестируем в инвесторов?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
📖 Об эмитенте
🏦 АФК Система — инвестиционная компания, крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Компания основана в 1993 году. В портфеле более 20 бизнесов.
⭐ Рейтинг: AA- от АКРА и Эксперт РА (июль 2025).
🌩️ Финансовые показатели АФК Системы. Не много ли долгов?
«Долгов много не бывает» — это неофициальный лозунг, который мог бы быть у Системы. Компания столкнулась с реальностью и работает на покрытие процентов.
✅ Посмотрим на промежуточный консолидированный отчёт за 1П2025. Выручка выросла до 616,8 млрд рублей (+7,3% г/г). Операционная прибыль выросла до 93,9 млрд (+14% г/г). OIBDA скорр. увеличилась до 178,8 млрд (+10,5% г/г).
📛 Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по данным на 30 июня составили 381,8 миллиарда рублей.
📛 Чистый убыток за полугодие 81,87 млрд. Отличная работа! В прошлом году за первое полугодие была прибыль в 4 млрд.
📛 Финансовые расходы составили 206 млрд, а за 1П2024 они были 120 млрд. Если кто-то вдруг считает, что высокая ключевая ставка — не помеха брать кредиты, то вот яркий пример того, что бывает. Год назад АФК Система справлялась на пределе, теперь работает в убыток, деньжат не хватает даже на содержание долга.
📛 У компании высокая долговая нагрузка. По данным за 1П2025 отношение чистых финансовых обязательств к OIBDA у составляет 4,2, при этом отношение чистого корпоративного долга к OIBDA составляет 1,1.
В ближайшее время ситуация сильно не изменится, нужен ключ ниже 10%, чтобы компания оперативно сократила процентные расходы, пока же надеемся на снижение чистого убытка.
⚙️ Параметры выпусков
Выпуск: АФК Система 2Р4
Объём: 10 млрд ₽ суммарно
Начало размещения: ~26 сентября (сбор заявок до 24 сентября)
Срок: 4 года
Купонная доходность: 14–16% (YTM до 17,23%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да, по 12,5% на 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 купонах
Для квалов: нет
Выпуск: АФК Система 2Р5
Объём: 10 млрд ₽ суммарно
Начало размещения: ~26 сентября (сбор заявок до 24 сентября)
Срок: 2 года
Купонная доходность: до КС+3,5%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: ⭐️ да
Фикс аж на 4 года, неплохо, правда он с амортизацией. А вот флоатер всего на 2 года, ну и он только для квалифицированных инвесторов. Оферт нет.
🤓 В итоге
А в итоге, по сложившейся уже традиции купоны захотят унизить до 14%, особенно у фикса. Но будем надеяться, что побольше дадут. По флоатеру, полагаю, оставят около КС+2,5%, но это не точно;) Фикс мне кажется интересным, поучаствую в нём чуть-чуть. Выпуски только для тех, кто не верит, что такая махина может раствориться в небытии. Но Селектел поинтереснее.
💬 Как вам эти выпуски? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!
