ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
igotosochi
Инвестиции
🏦 20,5% на системе. Свежие облигации АФК Система 2Р4 (фикс) и 2Р5 (флоатер) на размещении. Инвестируем в инвесторов?

🏦 20,5% на системе. Свежие облигации АФК Система 2Р4 (фикс) и 2Р5 (флоатер) на размещении. Инвестируем в инвесторов?

Инвесторы снова идут к инвесторам за деньгами, чтобы подпитать инвестиционную деятельность инвестициями. Да, это всем известная АФК, у которой в портфеле МТС, Озон, Медси, Сегежа и другие активы. Выпусков сразу два.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

📖 Об эмитенте

🏦 АФК Система — инвестиционная компания, крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Компания основана в 1993 году. В портфеле более 20 бизнесов.

⭐ Рейтинг: AA- от АКРА и Эксперт РА (июль 2025).

🌩️ Финансовые показатели АФК Системы. Не много ли долгов?

«Долгов много не бывает» — это неофициальный лозунг, который мог бы быть у Системы. Компания столкнулась с реальностью и работает на покрытие процентов. 

✅ Посмотрим на промежуточный консолидированный отчёт за 1П2025. Выручка выросла до 616,8 млрд рублей (+7,3% г/г). Операционная прибыль выросла до 93,9 млрд (+14% г/г). OIBDA скорр. увеличилась до 178,8 млрд (+10,5% г/г). 

📛 Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по данным на 30 июня составили 381,8 миллиарда рублей.

📛 Чистый убыток за полугодие 81,87 млрд. Отличная работа! В прошлом году за первое полугодие была прибыль в 4 млрд.

📛 Финансовые расходы составили 206 млрд, а за 1П2024 они были 120 млрд. Если кто-то вдруг считает, что высокая ключевая ставка — не помеха брать кредиты, то вот яркий пример того, что бывает. Год назад АФК Система справлялась на пределе, теперь работает в убыток, деньжат не хватает даже на содержание долга.

📛 У компании высокая долговая нагрузка. По данным за 1П2025 отношение чистых финансовых обязательств к OIBDA у составляет 4,2, при этом отношение чистого корпоративного долга к OIBDA составляет 1,1.

В ближайшее время ситуация сильно не изменится, нужен ключ ниже 10%, чтобы компания оперативно сократила процентные расходы, пока же надеемся на снижение чистого убытка.

⚙️ Параметры выпусков

  • Выпуск: АФК Система 2Р4

  • Объём: 10 млрд ₽ суммарно

  • Начало размещения: ~26 сентября (сбор заявок до 24 сентября)

  • Срок: 4 года

  • Купонная доходность: 14–16% (YTM до 17,23%)

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да, по 12,5% на 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 купонах

  • Для квалов: нет

  • Выпуск: АФК Система 2Р5

  • Объём: 10 млрд ₽ суммарно

  • Начало размещения: ~26 сентября (сбор заявок до 24 сентября)

  • Срок: 2 года

  • Купонная доходность: до КС+3,5%

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

  • Для квалов: ⭐️ да

Фикс аж на 4 года, неплохо, правда он с амортизацией. А вот флоатер всего на 2 года, ну и он только для квалифицированных инвесторов. Оферт нет.

🤓 В итоге

А в итоге, по сложившейся уже традиции купоны захотят унизить до 14%, особенно у фикса. Но будем надеяться, что побольше дадут. По флоатеру, полагаю, оставят около КС+2,5%, но это не точно;) Фикс мне кажется интересным, поучаствую в нём чуть-чуть. Выпуски только для тех, кто не верит, что такая махина может раствориться в небытии. Но Селектел поинтереснее.

💬 Как вам эти выпуски? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

89 подписчиков988 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы