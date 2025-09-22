🏦 20,5% на системе. Свежие облигации АФК Система 2Р4 (фикс) и 2Р5 (флоатер) на размещении. Инвестируем в инвесторов?

🌩️ Финансовые показатели АФК Системы. Не много ли долгов?

«Долгов много не бывает» — это неофициальный лозунг, который мог бы быть у Системы. Компания столкнулась с реальностью и работает на покрытие процентов.

✅ Посмотрим на промежуточный консолидированный отчёт за 1П2025. Выручка выросла до 616,8 млрд рублей (+7,3% г/г). Операционная прибыль выросла до 93,9 млрд (+14% г/г). OIBDA скорр. увеличилась до 178,8 млрд (+10,5% г/г).

📛 Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по данным на 30 июня составили 381,8 миллиарда рублей.

📛 Чистый убыток за полугодие 81,87 млрд. Отличная работа! В прошлом году за первое полугодие была прибыль в 4 млрд.

📛 Финансовые расходы составили 206 млрд, а за 1П2024 они были 120 млрд. Если кто-то вдруг считает, что высокая ключевая ставка — не помеха брать кредиты, то вот яркий пример того, что бывает. Год назад АФК Система справлялась на пределе, теперь работает в убыток, деньжат не хватает даже на содержание долга.

📛 У компании высокая долговая нагрузка. По данным за 1П2025 отношение чистых финансовых обязательств к OIBDA у составляет 4,2, при этом отношение чистого корпоративного долга к OIBDA составляет 1,1.

В ближайшее время ситуация сильно не изменится, нужен ключ ниже 10%, чтобы компания оперативно сократила процентные расходы, пока же надеемся на снижение чистого убытка.