🥐 10 облигаций с высокой доходностью от РБК Инвестиций

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Параметры: эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет, купоны фиксированные.
В списке много выпусков с офертами, так что я их разделил на две части.
Без оферты
💎 Брусника 002Р-04, A-
ISIN: RU000A10C8F3
Погашение: 23.07.2028
Цена: 102,4%
Доходность: 22,4%
Купон: 21,5%
ТКД: 21%
Купонов в год: 12
💎 ЕвроТранс БО-001Р-07, A-
ISIN: RU000A10BB75
Погашение: 31.03.2027
Цена: 109,4%
Доходность: 18,8%
Купон: 24,5%
ТКД: 22,4%
Купонов в год: 12
💎 Селигдар 001Р-04, A+
ISIN: RU000A10C5L7
Погашение: 08.01.2028
Цена: 103,5%
Доходность: 18,6%
Купон: 19%
ТКД: 18,4%
Купонов в год: 12
Стройка, бензоколонка и золотая шахта. Брусника — один из самых рискованных выборов среди прорабов. АЗС тоже в долгах, Селигдар в этой компании смотрится адекватнее всего.
С офертой
💎 Самолет P11, A
ISIN: RU000A104JQ3
Погашение: 08.02.2028
Цена: 104,8%
Доходность: 22,9%
Купон: 26%
ТКД: 24,8%
Купонов в год: 2
Оферта: 12.02.2027
💎 Новые технологии БО-02, A-
ISIN: RU000A106PW3
Погашение: 08.08.2028
Цена: 94,1%
Доходность: 21,1%
Купон: 12,65%
ТКД: 13,44%
Купонов в год: 2
Оферта: 13.08.2026
💎 Самолет P15, A
ISIN: RU000A109874
Погашение: 30.07.2027
Цена: 99,7%
Доходность: 21,8%
Купон: 19,5%
ТКД: 19,56%
Купонов в год: 12
Оферта: 07.08.2026
💎 АФК Система 001P-20, AA-
ISIN: RU000A103372
Погашение: 30.04.2031
Цена: 94,1%
Доходность: 19,3%
Купон: 8,2%
ТКД: 8,7%
Купонов в год: 2
Оферта: 12.05.2026
💎 ГТЛК 002Р-02, AA-
ISIN: RU000A105KB0
Погашение: 17.11.2037
Цена: 93,6%
Доходность: 18,96%
Купон: 11,7%
ТКД: 12,5%
Купонов в год: 4
Оферта: 04.12.2026
💎 Биннофарм Групп 001P-06, A
ISIN: RU000A10BZT3
Погашение: 22.06.2028
Цена: 103%
Доходность: 18,26%
Купон: 19,5%
ТКД: 18,9%
Купонов в год: 12
Оферта: 13.01.2027
💎 Сэтл Групп 002Р-04, A
ISIN: RU000A10B8M0
Погашение: 12.03.2030
Цена: 106,8%
Доходность: 17,95%
Купон: 23,9%
ТКД: 22,37%
Купонов в год: 12
Оферта: 02.10.2026
Тут тоже эмитенты нельзя сказать, что без проблем (те же АФК и Самолёт в долгах по самые помидоры). Хотя вот Сэтл в стройке смотрится позитивно, долгов мало. Ну вы и сами скорее всего в курсе, эмитенты известные.
Я лучше обращу ещё раз внимание на то, что держать эти выпуски до погашения небезопасно, оферты в текущие времена даже адекватные эмитенты могут выдать с купоном 0,1%. ГТЛК, например. А также обращаю внимание на французские круассаны с миндальным кремом, вот рецепт: круассаны разрезать пополам, смочить тёплым сиропом, начинить миндальным кремом, посыпать миндальными лепестками и выпекать до готовности. Омномном.
Подборка для опытных инвесторов, которые не боятся оферт и пользуются ими. Наличие оферты даёт определённую премию, но новичкам лучше посмотреть на выпуски без оферт. Вы как, котлетеры и туземунщики, берёте выпуски с офертами или нет?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию