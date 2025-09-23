ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
igotosochi
Инвестиции
🥐 10 облигаций с высокой доходностью от РБК Инвестиций

🥐 10 облигаций с высокой доходностью от РБК Инвестиций

Вклады уже дают доходность ниже ключевой ставки, а в облигациях можно найти вкусные варианты, которые дают больше 17-22%. Не менее вкусные, чем французские круассаны с миндальным кремом. Эксперты из РБК выбрали 10 таких облигаций. Посмотрим, что там.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Параметры: эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет, купоны фиксированные.

В списке много выпусков с офертами, так что я их разделил на две части.

Без оферты

💎 Брусника 002Р-04, A-

  • ISIN: RU000A10C8F3

  • Погашение: 23.07.2028

  • Цена: 102,4%

  • Доходность: 22,4%

  • Купон: 21,5%

  • ТКД: 21%

  • Купонов в год: 12

💎 ЕвроТранс БО-001Р-07, A-

  • ISIN: RU000A10BB75

  • Погашение: 31.03.2027

  • Цена: 109,4%

  • Доходность: 18,8%

  • Купон: 24,5%

  • ТКД: 22,4%

  • Купонов в год: 12

💎 Селигдар 001Р-04, A+

  • ISIN: RU000A10C5L7

  • Погашение: 08.01.2028

  • Цена: 103,5%

  • Доходность: 18,6%

  • Купон: 19%

  • ТКД: 18,4%

  • Купонов в год: 12

Стройка, бензоколонка и золотая шахта. Брусника — один из самых рискованных выборов среди прорабов. АЗС тоже в долгах, Селигдар в этой компании смотрится адекватнее всего.

С офертой

💎 Самолет P11, A

  • ISIN: RU000A104JQ3

  • Погашение: 08.02.2028

  • Цена: 104,8%

  • Доходность: 22,9%

  • Купон: 26%

  • ТКД: 24,8%

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: 12.02.2027

💎 Новые технологии БО-02, A-

  • ISIN: RU000A106PW3

  • Погашение: 08.08.2028

  • Цена: 94,1%

  • Доходность: 21,1%

  • Купон: 12,65%

  • ТКД: 13,44%

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: 13.08.2026

💎 Самолет P15, A

  • ISIN: RU000A109874

  • Погашение: 30.07.2027

  • Цена: 99,7%

  • Доходность: 21,8%

  • Купон: 19,5%

  • ТКД: 19,56%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 07.08.2026

💎 АФК Система 001P-20, AA-

  • ISIN: RU000A103372

  • Погашение: 30.04.2031

  • Цена: 94,1%

  • Доходность: 19,3%

  • Купон: 8,2%

  • ТКД: 8,7%

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: 12.05.2026

💎 ГТЛК 002Р-02, AA-

  • ISIN: RU000A105KB0

  • Погашение: 17.11.2037

  • Цена: 93,6%

  • Доходность: 18,96%

  • Купон: 11,7%

  • ТКД: 12,5%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: 04.12.2026

💎 Биннофарм Групп 001P-06, A

  • ISIN: RU000A10BZT3

  • Погашение: 22.06.2028

  • Цена: 103%

  • Доходность: 18,26%

  • Купон: 19,5%

  • ТКД: 18,9%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 13.01.2027

💎 Сэтл Групп 002Р-04, A

  • ISIN: RU000A10B8M0

  • Погашение: 12.03.2030

  • Цена: 106,8%

  • Доходность: 17,95%

  • Купон: 23,9%

  • ТКД: 22,37%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 02.10.2026

Тут тоже эмитенты нельзя сказать, что без проблем (те же АФК и Самолёт в долгах по самые помидоры). Хотя вот Сэтл в стройке смотрится позитивно, долгов мало. Ну вы и сами скорее всего в курсе, эмитенты известные. 

Я лучше обращу ещё раз внимание на то, что держать эти выпуски до погашения небезопасно, оферты в текущие времена даже адекватные эмитенты могут выдать с купоном 0,1%. ГТЛК, например. А также обращаю внимание на французские круассаны с миндальным кремом, вот рецепт: круассаны разрезать пополам, смочить тёплым сиропом, начинить миндальным кремом, посыпать миндальными лепестками и выпекать до готовности. Омномном.

Подборка для опытных инвесторов, которые не боятся оферт и пользуются ими. Наличие оферты даёт определённую премию, но новичкам лучше посмотреть на выпуски без оферт. Вы как, котлетеры и туземунщики, берёте выпуски с офертами или нет?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

89 подписчиков989 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы