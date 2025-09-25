ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
🔴 Вебинар. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта →
igotosochi
Инвестиции
⚡️ 5 акций, которые можно держать всю жизнь — мнение аналитиков Альфа-Банка

⚡️ 5 акций, которые можно держать всю жизнь — мнение аналитиков Альфа-Банка

Акции надежных компаний — это один из очевидных способов приумножить деньги на длинной дистанции. А если выбрать не просто хорошие, а лучшие акции, результат может превзойти даже туземун. Аналитики Альфа-Банка отобрали пять акций, которые могут стать отличным фундаментом для долгосрочного портфеля.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

🌚 Как выбирались акции?

Смотрели не на сиюминутные новости, а на фундаментальные вещи, которые помогут компании расти и побеждать кризисы десятилетиями. Главные критерии были:

  • Надёжность: умение компании стабильно работать в любые кризисы.

  • Устойчивый спрос: чтобы на продукцию компании был спрос и через 10, и через 20 лет.

  • Гибкость: способность быстро адаптироваться под новые реалии рынка.

  • Отношение к акционерам: честность и щедрость по отношению к минорам.

  • Фокус на рост: главная цель компании — увеличивать свою стоимость и платить дивиденды, а не просто быть промышленным гигантом с постоянным капексом.

💪 Топ-5 акций на десятилетия

1. Сбербанк

Уже давно не просто госбанк, зелёная кэш машина, IT-корпорация и финансовый супермаркет. Захватил лидерство почти во всех банковских продуктах, построил огромную экосистему. Очень эффективный, технологичный, надёжный и зелёный. Есть у меня в портфеле.

2. Яндекс

Тут ставка на технологическое будущее России. Это не только поиск, но и такси, облака, еда, маркетплейс, образовательные сервисы и многое другое. Потенциал для роста колоссальный за счёт внедрения инноваций в повседневную жизнь. Тоже в топе моего портфеля.

3. X5

Крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов, правда аффилированная с Альфой. Люди будут кушать всегда, значит спрос на продукты никуда не денется. Компания отлично управляется, постоянно растёт и осваивает новые форматы, что делает её комфортным активом для долгосрочного владения. У меня в портфеле есть, хоть и не в топе.

4. Полюс

Крупнейший в мире производитель золота с одними из самых низких затрат на добычу. Золото — вечная ценность, которая будет защищать от кризисов и инфляции. Компания с сильным управлением и имеет отличные перспективы роста. Существенный недостаток — бывают вопросы про отношение к минорам, так что у меня в портфеле нет.

5. Норникель

Уникальный игрок на рынке цветных металлов с залежами никеля и меди, а также низкой себестоимостью. Сейчас у компании непростой период: нет дивидендов, цены на металлы низкие. Но этот бизнес циклический, и за спадом всегда следует рост. Сейчас может быть хороший момент для покупки с прицелом на будущее, когда спрос со стороны технологий и энергоперехода взлетит. А может быть и не очень хороший, у меня в портфеле Норки нет.

По итогу, я уже несколько лет держу Сбер и Яндекс, не так давно добавил в портфель X5. Норникеля и Полюса у меня нет, возможно зря, но у меня в портфеле большая доля нефтяников, которых в подборке от Альфы нет ни одного.

Как считаете, вся эта пятёрка достойна быть в долгосрочных портфелях? Кого бы убрали, а кого бы добавили?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

90 подписчиков991 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Игорь Александрович

    Норникель - Хреникель... ОЗОН И ВБ акции растут в цене с прогрессией в 120% и будут расти, они реально вытесняют магазины с торговой арены. Продукты останутся бесспорно, но большое количество товара продается через эти торговые площадки и список естественно растет благодаря точкам выдачи и доставке на дом.

    p.s.: Зачем ходить по магазинам когда на диване можно заказать всё и сразу.

Главная Тарифы