⚡️ 5 акций, которые можно держать всю жизнь — мнение аналитиков Альфа-Банка

💪 Топ-5 акций на десятилетия

1. Сбербанк

Уже давно не просто госбанк, зелёная кэш машина, IT-корпорация и финансовый супермаркет. Захватил лидерство почти во всех банковских продуктах, построил огромную экосистему. Очень эффективный, технологичный, надёжный и зелёный. Есть у меня в портфеле.

2. Яндекс

Тут ставка на технологическое будущее России. Это не только поиск, но и такси, облака, еда, маркетплейс, образовательные сервисы и многое другое. Потенциал для роста колоссальный за счёт внедрения инноваций в повседневную жизнь. Тоже в топе моего портфеля.

3. X5

Крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов, правда аффилированная с Альфой. Люди будут кушать всегда, значит спрос на продукты никуда не денется. Компания отлично управляется, постоянно растёт и осваивает новые форматы, что делает её комфортным активом для долгосрочного владения. У меня в портфеле есть, хоть и не в топе.

4. Полюс

Крупнейший в мире производитель золота с одними из самых низких затрат на добычу. Золото — вечная ценность, которая будет защищать от кризисов и инфляции. Компания с сильным управлением и имеет отличные перспективы роста. Существенный недостаток — бывают вопросы про отношение к минорам, так что у меня в портфеле нет.

5. Норникель

Уникальный игрок на рынке цветных металлов с залежами никеля и меди, а также низкой себестоимостью. Сейчас у компании непростой период: нет дивидендов, цены на металлы низкие. Но этот бизнес циклический, и за спадом всегда следует рост. Сейчас может быть хороший момент для покупки с прицелом на будущее, когда спрос со стороны технологий и энергоперехода взлетит. А может быть и не очень хороший, у меня в портфеле Норки нет.

По итогу, я уже несколько лет держу Сбер и Яндекс, не так давно добавил в портфель X5. Норникеля и Полюса у меня нет, возможно зря, но у меня в портфеле большая доля нефтяников, которых в подборке от Альфы нет ни одного.

Как считаете, вся эта пятёрка достойна быть в долгосрочных портфелях? Кого бы убрали, а кого бы добавили?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.