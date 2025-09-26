ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Инвестиции

Ловите подборку из десяти корпоративных облигаций с доходностью до 19%, которая влетает к вам со скоростью мяча для гольфа. Тут доходности больше, чем по депозитам. Средние ставки по вкладам на один месяц — 13,31%, на три месяца — 15,68%, на шесть месяцев — 14,77%, на один год — 13,55%, на три года — 9,62%.
⛳️ Выгоднее банковских вкладов. 10 надёжных облигаций от эмитентов с высоким рейтингом

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

По данным ЦБ максимальная процентная ставка по топ-10 банкам ушла ниже 16% и составляет 15,56%. Еженедельно банки объявляют о снижении, хоть ЦБ и намекает на то, что может ставочку не снизить на следующем заседании.

Параметры: надёжные выпуски с рейтингом не ниже A+, без оферты, без амортизации, купоны фиксированные. Без эмитентов с повышенными рисками (например, самолётов, закредитованных лизингов и прочих заводов).

💎 Позитив 001P-02, AA

  • ISIN: RU000A105JG1

  • Погашение: 03.12.2025

  • Цена: 98,87%

  • Доходность: 16,69%

  • Купон: 10,55%

  • ТКД: 10,67%

  • Купонов в год: 4

💎 Селигдар 001Р-02, A+

  • ISIN: RU000A10B1X2

  • Погашение: 01.03.2027

  • Цена: 110,3%

  • Доходность: 17,12%

  • Купон: 24%

  • ТКД: 21,77%

  • Купонов в год: 12

💎 ГТЛК 002P-07, AA-

  • ISIN: RU000A10AU73

  • Погашение: 04.08.2026

  • Цена: 105,83%

  • Доходность: 18%

  • Купон: 24%

  • ТКД: 22,68%

  • Купонов в год: 12

💎 Совкомбанк БО-04, AA

  • ISIN: RU000A103760

  • Погашение: 01.06.2026

  • Цена: 94,7%

  • Доходность: 17,43%

  • Купон: 8%

  • ТКД: 8,45%

  • Купонов в год: 4

💎 Черкизово БО-001Р-05, AA

  • ISIN: RU000A105C28

  • Погашение: 23.10.2025

  • Цена: 99,3%

  • Доходность: 19,2%

  • Купон: 9,95%

  • ТКД: 10%

  • Купонов в год: 4

💎 Новабев БО-П06, AA

  • ISIN: RU000A108CA3

  • Погашение: 16.04.2026

  • Цена: 99,2%

  • Доходность: 17,72%

  • Купон: 14,9%

  • ТКД: 15%

  • Купонов в год: 12

💎 Россельхозбанк БO-12-002P, AA

  • ISIN: RU000A106FV6

  • Погашение: 26.06.2026

  • Цена: 95,65%

  • Доходность: 16,95%

  • Купон: 9,95%

  • ТКД: 10,4%

  • Купонов в год: 2

💎 Селектел 001P-04R, AA-/A+

  • ISIN: RU000A1089J4

  • Погашение: 02.04.2026

  • Цена: 98,9%

  • Доходность: 18,7%

  • Купон: 15%

  • ТКД: 15,17%

  • Купонов в год: 12

💎 Медскан 001P-01, A (Собственник 50% — Росатом, AAA)

  • ISIN: RU000A10BYZ3

  • Погашение: 22.09.2027

  • Цена: 103,7%

  • Доходность: 17,6%

  • Купон: 18,51%

  • ТКД: 17,84%

  • Купонов в год: 12

💎 Аэрофлот БО-1, AA

  • ISIN: RU000A103943

  • Погашение: 11.06.2026

  • Цена: 94,75%

  • Доходность: 17,4%

  • Купон: 8,35%

  • ТКД: 8,8%

  • Купонов в год: 4

Выпуски отлично подойдут для консервативной части портфеля (в особенности ИИС), это же не какие-то там безрейтинговые ВДО, суборды или структурки, от которых стоит держаться подальше. Инвесторам с более смелым риск-профилем тут тоже можно что-нибудь подобрать, но если фаберже при ударах друг о друга звенят, то можно посмотреть в сторону строителей и лизинга, а также некоторых заводов и шерингов с повышенными долгами.

