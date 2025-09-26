⛳️ Выгоднее банковских вкладов. 10 надёжных облигаций от эмитентов с высоким рейтингом
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
По данным ЦБ максимальная процентная ставка по топ-10 банкам ушла ниже 16% и составляет 15,56%. Еженедельно банки объявляют о снижении, хоть ЦБ и намекает на то, что может ставочку не снизить на следующем заседании.
Параметры: надёжные выпуски с рейтингом не ниже A+, без оферты, без амортизации, купоны фиксированные. Без эмитентов с повышенными рисками (например, самолётов, закредитованных лизингов и прочих заводов).
💎 Позитив 001P-02, AA
ISIN: RU000A105JG1
Погашение: 03.12.2025
Цена: 98,87%
Доходность: 16,69%
Купон: 10,55%
ТКД: 10,67%
Купонов в год: 4
💎 Селигдар 001Р-02, A+
ISIN: RU000A10B1X2
Погашение: 01.03.2027
Цена: 110,3%
Доходность: 17,12%
Купон: 24%
ТКД: 21,77%
Купонов в год: 12
💎 ГТЛК 002P-07, AA-
ISIN: RU000A10AU73
Погашение: 04.08.2026
Цена: 105,83%
Доходность: 18%
Купон: 24%
ТКД: 22,68%
Купонов в год: 12
💎 Совкомбанк БО-04, AA
ISIN: RU000A103760
Погашение: 01.06.2026
Цена: 94,7%
Доходность: 17,43%
Купон: 8%
ТКД: 8,45%
Купонов в год: 4
💎 Черкизово БО-001Р-05, AA
ISIN: RU000A105C28
Погашение: 23.10.2025
Цена: 99,3%
Доходность: 19,2%
Купон: 9,95%
ТКД: 10%
Купонов в год: 4
💎 Новабев БО-П06, AA
ISIN: RU000A108CA3
Погашение: 16.04.2026
Цена: 99,2%
Доходность: 17,72%
Купон: 14,9%
ТКД: 15%
Купонов в год: 12
💎 Россельхозбанк БO-12-002P, AA
ISIN: RU000A106FV6
Погашение: 26.06.2026
Цена: 95,65%
Доходность: 16,95%
Купон: 9,95%
ТКД: 10,4%
Купонов в год: 2
💎 Селектел 001P-04R, AA-/A+
ISIN: RU000A1089J4
Погашение: 02.04.2026
Цена: 98,9%
Доходность: 18,7%
Купон: 15%
ТКД: 15,17%
Купонов в год: 12
💎 Медскан 001P-01, A (Собственник 50% — Росатом, AAA)
ISIN: RU000A10BYZ3
Погашение: 22.09.2027
Цена: 103,7%
Доходность: 17,6%
Купон: 18,51%
ТКД: 17,84%
Купонов в год: 12
💎 Аэрофлот БО-1, AA
ISIN: RU000A103943
Погашение: 11.06.2026
Цена: 94,75%
Доходность: 17,4%
Купон: 8,35%
ТКД: 8,8%
Купонов в год: 4
Выпуски отлично подойдут для консервативной части портфеля (в особенности ИИС), это же не какие-то там безрейтинговые ВДО, суборды или структурки, от которых стоит держаться подальше. Инвесторам с более смелым риск-профилем тут тоже можно что-нибудь подобрать, но если фаберже при ударах друг о друга звенят, то можно посмотреть в сторону строителей и лизинга, а также некоторых заводов и шерингов с повышенными долгами.
