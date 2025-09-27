🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в сентябре. Антиралли, пассивный доход. Что купил? Часть 2

Сентябрь подходит к концу, как и сентябрьский бюджет, выделенный на инвестиции. Всех радует приятная погода, а вот рынок радует только тех, кто любит покупать подешевле. Так что самое время посмотреть, куда потрачен бюджет, выделенный на покупки.

Также пришли купоны и рентные платежи (пассивный доход в сентябре скромный, но всё же), все они были реинвестированы. Итак, что удалось купить?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

Во второй половине сентября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так и мой тренер по инвестициям в моих цветных снах рекомендует делать.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 800 000 в этом году уже есть, план выполнен на 75%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

За повестку сентября отвечают 19 пакет санкций, а также грядущее повышение НДС с 20% до 22%. Произошло антиралли, депрессия одолела многих инвесторов, но не всех. Трамп подливает масла в огонь, геополитическая напряжённость повышенная.

🫣 1265 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Беру ОФЗ 26230, у меня их уже 265 штук. Они тут на радостях вниз поехали, что, как мы знаем, увеличивает апсайд;) Кроме того, на месте 1000 штук ОФЗ 26243.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

📦 В этот раз меньше недвижки

Я провёл очередную ревизию недвижки в своём портфеле, оказалось, что в первой половине сентября сильно бодро закупился, так что на вторую половину средств пожелезобетонить почти не осталось. В октябре продолжу. А пока что взял Красноярска немного, как и планировал, а также решил брать Триумф. Пока немного на пробу.

Как и всегда, лучшим помощником выступает моя таблица ЗПИФов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4oRzqEeshEW9_ZY4YohXIjI93JoEN6RgusU_ZTSjhc/ — Триумф в неё тоже уже добавил, а также обновил пару выплат по фондам Велеса.

✅ Сбер дешевле 300

Взял зелёную кэш машину. Ну а почему нет, если да? Также купил Яндекс и Совкомбанк — это настоящая антиракета, но она ещё через несколько лет всем покажет.

🏆 Пассивный доход в сентябре и октябре

Сентябрь-то понятно, что дохлый, около 50 000 должно выйти, а вот в октябре осенние дивиденды, квартальная рента, а также полугодовые купоны по ОФЗ 26230! Можно будет кутить. Тысяч 80 выйдет, а то и больше, это на уровне августа, когда вышло 82 620 рублей. Рекорд пока за июнем, он может обновиться в декабре, если всё сложится хорошо.

Пока что 27 000 в сентябре:

Скрин из сервиса учёта инвестиций

Ну и пора уже посмотреть детально, что купил.

🛒 Покупки второй половины сентября

ОФЗ 26230 — 40 облигаций

Атомэнергопром 1Р8 — 10 облигаций

АФК Система 2Р4 — 5 облигаций

Селектел 1Р6 — 5 облигаций

Сбер — 50 акций

Яндекс — 1 акция

Белуга — 1 акция

Совкомбанк — 1000 акций

Парус-Красноярск — 10 паёв

Парус-Триумф — 15 паёв

Как видите, вторая половина месяца вышла намного скромнее первой, когда я почувствовал жажду и закупился почти на весь месячный бюджет, ну на 3/4 уж точно.

Наконец-то нормальные эмитенты на размещениях облигаций появились, выбрал фиксы. Жаль, купоны низкие, а ведь ЦБ может ставку перестать снижать. Как бы ни хотелось быть оптимистом, пессимизма на рынке очень много. Но не унываем, дамы и господа! Селектела выдали только половину от заявки.

В планах на октябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в сентябре?

