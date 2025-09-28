ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Инвестиции
🚀 Цены на жилье творят дичь. Рубль сопротивляется. Обвал акций замедлился. Время закручивать гайки, НДС 22%, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Минфин обещал не поднимать НДС, поэтому поднимет его с 1 января до 22% — настало время закручивать гайки, а то экономика расшаталась. Пока ждем, акции продолжают валиться вниз, недвижимость творит дичь и бьет рекорд за рекордом, а рубль вновь чувствует себя великолепно. Вы тоже великолепные, друзья, и этот свежий дайджест специально для вас!

🏆 Рубль сопротивляется

Не хочет дальше слабеть. Изменение за неделю: 83,50 → 83,37 руб. за доллар (курс ЦБ 83,59 → 83,61). Юань 11,70 → 11,59 (ЦБ 11,70 → 11,67). Единого мнения по будущему курсу снова нет.

Что говорят эксперты? 

  • кто-то ждёт ₽88–93 за доллар

  • кто-то считает, что и ₽83–84 останется

  • на то они и эксперты, чтобы не знать, как будет

🎢 Обвал акций замедлился

Но депрессивные настроения сохраняются. Итоговое изменение IMOEX с 2 784 до 2 725. 

РТС: 1 035 → 1 027. До 1 000 пока не дошли.

Усиление санкционного давления подпортило настроение инвесторам, добавил негатива рост инфляции, а финальным аккордом стала налоговая реформа и НДС 22%. Твиты Трампа тоже наводят суету.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись Куйбышевазот, Хэдхантер, Наука, ММЦБ и Яндекс. Ждем выплаты. На очереди ФосАгро, Новатэк, БСПб, Т и Озон фарма на следующей неделе, крупнее всего по обычке БСПб (4,92%). Новых дивидендов не рекомендовали.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: Главснаб, СКС Ломбард, X5, Россия АБ, Патриот, Полипласт CNY, Фера, Селектел, Интел Коллект, Байсэл, Система, ВЭБ РФ USD, Бэлти-Гранд, ПГК, Лизинг-Трейд, МегаФон, Биннофарм. Систему и Селектел купил.

На очереди: ИЭК, Талк лизинг, Самолёт, ФосАгро USD, ЕвроТранс, СФО ВТБ РКС Эталон, Аэрофьюэлз, Электрорешения, Борец. Тут ещё не решил.

RGBI продолжает снижаться: 117,12 → 115,78. Цены ещё поприятнее.

📉 Больше налогов

Гайки закручивают. С 1 января будем жить по ставке НДС 22% и лимите на УСН для уплаты НДС 10 млн рублей. Это если примут закон, но никто не считает, что его не примут. Рост цен и проблемы для МСБ обеспечены. Также может замедлиться скорость смягчения ДКП.

🏙 Цены на недвижимость творят дичь

Разумные объяснения есть? Индекс MREDC 314,8к → 319,1к за метр. Очередной исторический максимум. 

🏙 Как повлияет повышение НДС на цены недвижимости?

Это ещё хорошо, что хоть НДС в сделках с жильём нет, но косвенно и его повышение повлияет на всё (материалы, аренда, субподряды и пр.)

Сказать точно, насколько именно вырастут цены на жильё из-за увеличения НДС, довольно сложно. Хотя опрошенные РБК-Недвижимостью эксперты склоняются к диапазону 1,5-5%.

📈 Инфляция ускорилась

Рост цен за неделю составил 0,08% после 0,04% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,16%. Годовая инфляция выросла с 8,10% до 8,12%. Сильнее всего дорожают томаты, дешевеют только понты тех, кто ждёт 4%. ЦБ ждёт инфляцию 6–7% по итогам года.

🗞 Что ещё?

  • Нефть, уран, золото, серебро и платина дорожают

  • ВИС хочет на IPO, ДОМ РФ уже почти там

  • Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,56%

  • МВидео сделает допку

  • Зелёная кэш машина стала №1 по прибыли

  • Вы великолепные

igotosochi

