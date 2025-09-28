🚀 Цены на жилье творят дичь. Рубль сопротивляется. Обвал акций замедлился. Время закручивать гайки, НДС 22%, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

🏙 Как повлияет повышение НДС на цены недвижимости?

Это ещё хорошо, что хоть НДС в сделках с жильём нет, но косвенно и его повышение повлияет на всё (материалы, аренда, субподряды и пр.)

Сказать точно, насколько именно вырастут цены на жильё из-за увеличения НДС, довольно сложно. Хотя опрошенные РБК-Недвижимостью эксперты склоняются к диапазону 1,5-5%.