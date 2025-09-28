🚀 Цены на жилье творят дичь. Рубль сопротивляется. Обвал акций замедлился. Время закручивать гайки, НДС 22%, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.
🏆 Рубль сопротивляется
Не хочет дальше слабеть. Изменение за неделю: 83,50 → 83,37 руб. за доллар (курс ЦБ 83,59 → 83,61). Юань 11,70 → 11,59 (ЦБ 11,70 → 11,67). Единого мнения по будущему курсу снова нет.
Что говорят эксперты?
кто-то ждёт ₽88–93 за доллар
кто-то считает, что и ₽83–84 останется
на то они и эксперты, чтобы не знать, как будет
🎢 Обвал акций замедлился
Но депрессивные настроения сохраняются. Итоговое изменение IMOEX с 2 784 до 2 725.
РТС: 1 035 → 1 027. До 1 000 пока не дошли.
Усиление санкционного давления подпортило настроение инвесторам, добавил негатива рост инфляции, а финальным аккордом стала налоговая реформа и НДС 22%. Твиты Трампа тоже наводят суету.
Дивиденды
Продолжаем богатеть. Отсеклись Куйбышевазот, Хэдхантер, Наука, ММЦБ и Яндекс. Ждем выплаты. На очереди ФосАгро, Новатэк, БСПб, Т и Озон фарма на следующей неделе, крупнее всего по обычке БСПб (4,92%). Новых дивидендов не рекомендовали.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Унижение купонов продолжается.
Разместились/собрали заявки: Главснаб, СКС Ломбард, X5, Россия АБ, Патриот, Полипласт CNY, Фера, Селектел, Интел Коллект, Байсэл, Система, ВЭБ РФ USD, Бэлти-Гранд, ПГК, Лизинг-Трейд, МегаФон, Биннофарм. Систему и Селектел купил.
На очереди: ИЭК, Талк лизинг, Самолёт, ФосАгро USD, ЕвроТранс, СФО ВТБ РКС Эталон, Аэрофьюэлз, Электрорешения, Борец. Тут ещё не решил.
RGBI продолжает снижаться: 117,12 → 115,78. Цены ещё поприятнее.
📉 Больше налогов
Гайки закручивают. С 1 января будем жить по ставке НДС 22% и лимите на УСН для уплаты НДС 10 млн рублей. Это если примут закон, но никто не считает, что его не примут. Рост цен и проблемы для МСБ обеспечены. Также может замедлиться скорость смягчения ДКП.
🏙 Цены на недвижимость творят дичь
Разумные объяснения есть? Индекс MREDC 314,8к → 319,1к за метр. Очередной исторический максимум.
🏙 Как повлияет повышение НДС на цены недвижимости?
Это ещё хорошо, что хоть НДС в сделках с жильём нет, но косвенно и его повышение повлияет на всё (материалы, аренда, субподряды и пр.)
Сказать точно, насколько именно вырастут цены на жильё из-за увеличения НДС, довольно сложно. Хотя опрошенные РБК-Недвижимостью эксперты склоняются к диапазону 1,5-5%.
📈 Инфляция ускорилась
Рост цен за неделю составил 0,08% после 0,04% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,16%. Годовая инфляция выросла с 8,10% до 8,12%. Сильнее всего дорожают томаты, дешевеют только понты тех, кто ждёт 4%. ЦБ ждёт инфляцию 6–7% по итогам года.
🗞 Что ещё?
Нефть, уран, золото, серебро и платина дорожают
ВИС хочет на IPO, ДОМ РФ уже почти там
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,56%
МВидео сделает допку
Зелёная кэш машина стала №1 по прибыли
Вы великолепные
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию