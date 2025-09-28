💼 Мой портфель акций на 28 сентября 2025. 2,768 млн рублей. Больше пассивного дохода! Свежие покупки акций
Акции занимают 35% от всего портфеля (актуальный отчет 1 октября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 41,5%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.
🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине сентября такие:
Сбер — 50 акций
Яндекс — 1 акция
Белуга — 1 акция
Совкомбанк — 1000 акций
Потратил на акции около 33 тысяч рублей. Про все покупки второй половины сентября писал в отдельном посте.
🕋 Также писал про свой портфель недвижки в отдельном посте, там тоже много нового-интересного, а с тех пор также есть изменения, скоро напишу.
По плану у меня была покупка двух акций: Сбер и Яндекс. Дело в том, что в первой половине сентября на акции много потратил и так, а нужно активнее покупать ЗПИФы, поэтому денег было мало, и просадку встретил с пустыми карманами. Но ничего, то ли ещё будет;)
Купил в итоге Сбера побольше, когда он ушёл ниже 300, а также Совкомбанка (обратный туземун, все дела, но я в него верю), Яндекса штучку и Белугу, просто потому что захотелось пивка. Если же говорить про целевые доли, то в красной зоне теперь только Совкомбанк, остальные в жёлтой и зелёной.
🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку в октябре: Совкомбанк, Роснефть, Магнит и Северсталь. Возможно, планы снова скорректируются, тут 50/50. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (там не только акции) уже почти 80 000 в месяц.
🗺 Стратегия
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
