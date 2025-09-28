💼 Мой портфель акций на 28 сентября 2025. 2,768 млн рублей. Больше пассивного дохода! Свежие покупки акций

Осень в разгаре, падают листья с деревьев, вот и акции тоже падают. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,768 млн рублей.

Акции занимают 35% от всего портфеля (актуальный отчет 1 октября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 41,5%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине сентября такие:

Сбер — 50 акций

Яндекс — 1 акция

Белуга — 1 акция

Совкомбанк — 1000 акций

Потратил на акции около 33 тысяч рублей. Про все покупки второй половины сентября писал в отдельном посте.

🕋 Также писал про свой портфель недвижки в отдельном посте, там тоже много нового-интересного, а с тех пор также есть изменения, скоро напишу.

По плану у меня была покупка двух акций: Сбер и Яндекс. Дело в том, что в первой половине сентября на акции много потратил и так, а нужно активнее покупать ЗПИФы, поэтому денег было мало, и просадку встретил с пустыми карманами. Но ничего, то ли ещё будет;)

Купил в итоге Сбера побольше, когда он ушёл ниже 300, а также Совкомбанка (обратный туземун, все дела, но я в него верю), Яндекса штучку и Белугу, просто потому что захотелось пивка. Если же говорить про целевые доли, то в красной зоне теперь только Совкомбанк, остальные в жёлтой и зелёной.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в октябре: Совкомбанк, Роснефть, Магнит и Северсталь. Возможно, планы снова скорректируются, тут 50/50. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (там не только акции) уже почти 80 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

