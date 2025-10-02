ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста →
igotosochi
Инвестиции
💡 20,5% на лампочках. Свежие облигации Электрорешения 1Р2 на размещении. Осветим портфели?

💡 20,5% на лампочках. Свежие облигации Электрорешения 1Р2 на размещении. Осветим портфели?

Да будет свет! Ну или не будет, пока неизвестно, на свет хотят потратить деньги, за которыми Электрорешения идут к инвесторам, или на тьму. Параметры размещения интересны, давайте разбираться.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

📖 Об эмитенте

💡 Электрорешения (бренд EKF) — производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного программного обеспечения в России. Компания основана в 2001 году. Ассортимент совершенно разный, от лампочек до сложных электрорешений.

👩‍⚖️ Господа из ФНС подали иск на 2 млрд рублей и заблокировали счета на 2 млрд, потом разблокировали, потом снова заблокировали. В компании говорят, что ничего страшного в этом нет, дела давно минувших дней, ну вот сами пусть себе деньги тогда и одалживают.

⭐ Рейтинг: BBB от АКРА (март 2025), статус «рейтинг на пересмотре — негативный»

🔌 Финансовые показатели Электрорешений. Может лучше их на электрический стул?

Нет, это слишком радикально и незаконно, но вот в связи с налоговыми претензиями ФНС России к данной компании и финансовой секретности, сразу же говорю, что связываться не планирую. ⚡️ А то ещё током шибанёт. Тем более, уже 2025 год заканчивается, а самая свежая отчётность — за 2024.

✅ Выручка за 2024 год — 21,7 млрд рублей, рост на 31% по сравнению с 2023 годом (16,6 млрд рублей). Валовая прибыль — рост на 36% к 2023 году.

📛 Чистая прибыль упала до 750 млн (-29,5% г/г) из-за повышенных расходов на процентные платежи. А теперь представьте, что должно было случиться, чтобы в 2025 году стало лучше.

📛 Чистый долг — 3,7 млрд рублей, +13,3% по сравнению с 2023 годом. Остатки денежных средств — 2,2 млрд рублей, не знаю, не у ФНС ли они уже. По итогам 2024 года отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 3,2 против 3,3 годом ранее.

Активы — 20,6 млрд рублей, увеличение на 33% в основном за счёт роста основных средств и дебиторской задолженности. Кредиты и займы — 7,93 млрд рублей, рост на 31,5% за год, из них 62% — краткосрочный долг. Собственный капитал на 31 декабря 2024 года — 3,98 млрд рублей, рост на 3% за год.

📛 У Электрорешений отрицательная рентабельность по FCF. Она находится на этапе активного роста, который предполагает динамичное расширение операционной деятельности и отток средств в рамках финансирования роста оборотного капитала, а также расходы на реализацию инвестиционной программы (ежегодно не менее 1 млрд).

⚙️ Параметры выпуска

  • Выпуск: Электрорешения 001Р-02

  • Объём: 1 млрд ₽

  • Начало размещения: 7 октября (сбор заявок до 2 октября)

  • Срок: 2 года

  • Купонная доходность: 21,5%–22,5% (YTM до 24,98%)

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

  • Для квалов: нет

Фикс на 2 года с высоким купоном — всё здорово, разве что такие высокие купоны просто так нынче не дают. Статус «рейтинг на пересмотре — негативный» просто так тоже не дают.

🤓 В итоге

Как я уже сказал, я пас. Если к компании претензии от ФНС, нет свежей отчётности и купон такой, будто это не BBB, а BB- или даже B+, значит нужны не просто стальные, а титановые фаберже. Ну или терпимость к риску. Не то нынче время, чтобы при имеющихся рисках брать на себя дополнительные. Каким бы ни был в итоге купон.

💬 Как вам этот выпуск? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

90 подписчиков999 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • annafedot

    Добрый день! Анна Федотовских, руководитель PR в "Электрорешения". Обращаю ваше внимание на следующую официальную информацию компании на предмет спора с ФНС: Спор, связанный с ООО «Электрорешения», относится к периоду 2015–2016 гг. и не затрагивает текущую деятельность компании. ООО «Электрорешения» является добросовестным налогоплательщиком и неукоснительно соблюдает принципы полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет. Претензия не оказывает влияния на работу компании, а решение кассационного суда от 29.09 не отразится на нашей деятельности, поскольку необходимые средства для обеспечительных мер в полном объеме заранее зарезервированы на отдельном банковском счете. При этом остальные денежные средства и счета ООО «Электрорешения» не подпадают под действие обеспечительных мер и позволяют компании вести бесперебойную операционную деятельность. Разрешение спора будет продолжено в правовом поле силами нашей юридической службы. Все купоны по первому выпуску наших облигаций выплачиваются в полном объеме и в срок.

Главная Тарифы