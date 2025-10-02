💡 20,5% на лампочках. Свежие облигации Электрорешения 1Р2 на размещении. Осветим портфели?

🔌 Финансовые показатели Электрорешений. Может лучше их на электрический стул?

Нет, это слишком радикально и незаконно, но вот в связи с налоговыми претензиями ФНС России к данной компании и финансовой секретности, сразу же говорю, что связываться не планирую. ⚡️ А то ещё током шибанёт. Тем более, уже 2025 год заканчивается, а самая свежая отчётность — за 2024.

✅ Выручка за 2024 год — 21,7 млрд рублей, рост на 31% по сравнению с 2023 годом (16,6 млрд рублей). Валовая прибыль — рост на 36% к 2023 году.

📛 Чистая прибыль упала до 750 млн (-29,5% г/г) из-за повышенных расходов на процентные платежи. А теперь представьте, что должно было случиться, чтобы в 2025 году стало лучше.

📛 Чистый долг — 3,7 млрд рублей, +13,3% по сравнению с 2023 годом. Остатки денежных средств — 2,2 млрд рублей, не знаю, не у ФНС ли они уже. По итогам 2024 года отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 3,2 против 3,3 годом ранее.

Активы — 20,6 млрд рублей, увеличение на 33% в основном за счёт роста основных средств и дебиторской задолженности. Кредиты и займы — 7,93 млрд рублей, рост на 31,5% за год, из них 62% — краткосрочный долг. Собственный капитал на 31 декабря 2024 года — 3,98 млрд рублей, рост на 3% за год.

📛 У Электрорешений отрицательная рентабельность по FCF. Она находится на этапе активного роста, который предполагает динамичное расширение операционной деятельности и отток средств в рамках финансирования роста оборотного капитала, а также расходы на реализацию инвестиционной программы (ежегодно не менее 1 млрд).