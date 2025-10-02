💡 20,5% на лампочках. Свежие облигации Электрорешения 1Р2 на размещении. Осветим портфели?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
📖 Об эмитенте
💡 Электрорешения (бренд EKF) — производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного программного обеспечения в России. Компания основана в 2001 году. Ассортимент совершенно разный, от лампочек до сложных электрорешений.
👩⚖️ Господа из ФНС подали иск на 2 млрд рублей и заблокировали счета на 2 млрд, потом разблокировали, потом снова заблокировали. В компании говорят, что ничего страшного в этом нет, дела давно минувших дней, ну вот сами пусть себе деньги тогда и одалживают.
⭐ Рейтинг: BBB от АКРА (март 2025), статус «рейтинг на пересмотре — негативный»
🔌 Финансовые показатели Электрорешений. Может лучше их на электрический стул?
Нет, это слишком радикально и незаконно, но вот в связи с налоговыми претензиями ФНС России к данной компании и финансовой секретности, сразу же говорю, что связываться не планирую. ⚡️ А то ещё током шибанёт. Тем более, уже 2025 год заканчивается, а самая свежая отчётность — за 2024.
✅ Выручка за 2024 год — 21,7 млрд рублей, рост на 31% по сравнению с 2023 годом (16,6 млрд рублей). Валовая прибыль — рост на 36% к 2023 году.
📛 Чистая прибыль упала до 750 млн (-29,5% г/г) из-за повышенных расходов на процентные платежи. А теперь представьте, что должно было случиться, чтобы в 2025 году стало лучше.
📛 Чистый долг — 3,7 млрд рублей, +13,3% по сравнению с 2023 годом. Остатки денежных средств — 2,2 млрд рублей, не знаю, не у ФНС ли они уже. По итогам 2024 года отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 3,2 против 3,3 годом ранее.
Активы — 20,6 млрд рублей, увеличение на 33% в основном за счёт роста основных средств и дебиторской задолженности. Кредиты и займы — 7,93 млрд рублей, рост на 31,5% за год, из них 62% — краткосрочный долг. Собственный капитал на 31 декабря 2024 года — 3,98 млрд рублей, рост на 3% за год.
📛 У Электрорешений отрицательная рентабельность по FCF. Она находится на этапе активного роста, который предполагает динамичное расширение операционной деятельности и отток средств в рамках финансирования роста оборотного капитала, а также расходы на реализацию инвестиционной программы (ежегодно не менее 1 млрд).
⚙️ Параметры выпуска
Выпуск: Электрорешения 001Р-02
Объём: 1 млрд ₽
Начало размещения: 7 октября (сбор заявок до 2 октября)
Срок: 2 года
Купонная доходность: 21,5%–22,5% (YTM до 24,98%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Фикс на 2 года с высоким купоном — всё здорово, разве что такие высокие купоны просто так нынче не дают. Статус «рейтинг на пересмотре — негативный» просто так тоже не дают.
🤓 В итоге
Как я уже сказал, я пас. Если к компании претензии от ФНС, нет свежей отчётности и купон такой, будто это не BBB, а BB- или даже B+, значит нужны не просто стальные, а титановые фаберже. Ну или терпимость к риску. Не то нынче время, чтобы при имеющихся рисках брать на себя дополнительные. Каким бы ни был в итоге купон.
💬 Как вам этот выпуск? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Комментарии1
Добрый день! Анна Федотовских, руководитель PR в "Электрорешения". Обращаю ваше внимание на следующую официальную информацию компании на предмет спора с ФНС: Спор, связанный с ООО «Электрорешения», относится к периоду 2015–2016 гг. и не затрагивает текущую деятельность компании. ООО «Электрорешения» является добросовестным налогоплательщиком и неукоснительно соблюдает принципы полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет. Претензия не оказывает влияния на работу компании, а решение кассационного суда от 29.09 не отразится на нашей деятельности, поскольку необходимые средства для обеспечительных мер в полном объеме заранее зарезервированы на отдельном банковском счете. При этом остальные денежные средства и счета ООО «Электрорешения» не подпадают под действие обеспечительных мер и позволяют компании вести бесперебойную операционную деятельность. Разрешение спора будет продолжено в правовом поле силами нашей юридической службы. Все купоны по первому выпуску наших облигаций выплачиваются в полном объеме и в срок.