💰 Пассивный доход за сентябрь: получил 49 033 рубля. На 70% больше, чем год назад!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.
⌚ Путь к солидному пассивному доходу — это осознанная стратегия, а не лотерея. Её основа простая. Регулярность: систематическое направление свободных средств в инвестиции, и чем больше, тем лучше. Дисциплина: реинвест полученного дохода, чтобы капитал рос как снежный ком. Время: даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в мощный финансовый актив, который обеспечит свободу и уверенность в завтрашнем дне.
💰 Капитал сентября
Портфель на 1 сентября: 7 894 287 ₽
Портфель на 1 октября: 7 848 892 ₽
В сентябре я пополнил портфель на 200 000 ₽
Всё идёт по плану — ежемесячного пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В сентябре снова 200 000. Уже 1,81 млн в этом году есть. Покупал я ЗПИФы, акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал. Получается, опять богатеть.
💰 Пассивный доход сентября
Дивиденды по акциям: 0 ₽
Выплаты по ЗПИФам: 3 369 ₽
Купоны по облигациям: 27 983 ₽
Проценты по депозиту: 17 681 ₽
Всего: 49 033 ₽
Все полученные выплаты:
Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты
В сентябре не было никаких дивидендов вообще, это сказалось на снижении пассивного дохода месяц к месяцу. Яндекс отсёкся только 29 сентября, двух дней было недостаточно, чтобы заплатить. По фондам стабильно ежемесячные от Парусов и Рентал ПРО, квартальные от РД ПРО.
Сентябрь стал пятым по доходу в текущем году за 9 месяцев или шестым за последние 12 месяцев. Тут всё просто. Не было ни дивидендов, ни купонов по ОФЗ, которых у меня много. Корпораты, недвига и вклад принесли почти полтинник.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:
Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты
Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.
📈 Динамика
сентябрь 2025: 49 033 ₽
сентябрь 2024: 28 697 ₽
по сравнению с сентябрём 2024 (год к году): +20 336 ₽ (+70,86%)
август 2025: 82 910 ₽
по сравнению с августом 2025 (месяц к месяцу): -33 877 ₽ (-40,86%)
Хороший рост на 70% год к году. Ну а сам по себе сентябрь ни разу не героический, так оно обычно и бывает, ведь это пора дивидендной засухи. Яндекс не успел выплатить в сентябре, так что на октябрь переносится.
📈 Текущий год
Сумма за 9 месяцев: 529 031 ₽
В среднем за месяц: 58 781 ₽
В октябре такие дела.
1️⃣ Во-первых, дивиденды. Яндекс, Новатэк, ФосАгро и другие. Около 16 тысяч может получиться.
2️⃣ Купоны от корпоратов и полугодовые от ОФЗ 26230. В районе 33 000 получится.
3️⃣ В-третьих, недвижка. Ежемесячные + квартальные РД и Совр7. Около 11 тысяч.
4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, около 18 000.
Около 78 000 в октябре должно получиться, если все дивиденды утвердят и они успеют прийти. Если нет, то меньше. Это примерно на уровне августа (а он был вторым по доходу за 12 месяцев).
Интрига: получится ли обойти август? Если да, октябрь займёт второе место по этому году и 12 месяцам. Если нет, то наверно третье или четвёртое.
Вторая интрига: та же, что раньше — получится ли в декабре побить рекорд? Это может произойти только благодаря Лукойлу, если он успеет выплатить дивиденды, и если они будут большими. Лукойла у меня в портфеле прилично.
Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 529 тысяч рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске октябрь.
