💰 Пассивный доход за сентябрь: получил 49 033 рубля. На 70% больше, чем год назад!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.

⌚ Путь к солидному пассивному доходу — это осознанная стратегия, а не лотерея. Её основа простая. Регулярность: систематическое направление свободных средств в инвестиции, и чем больше, тем лучше. Дисциплина: реинвест полученного дохода, чтобы капитал рос как снежный ком. Время: даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в мощный финансовый актив, который обеспечит свободу и уверенность в завтрашнем дне.