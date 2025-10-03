🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 29

Очередной криптомесяц позади, он снова прошел в боковике. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров все ближе;) Смотрим, что произошло за сентябрь.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,9 млн рублей. Также я совсем немного инвестирую в крипту.

🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 сентября:

Эквивалент в BTC: 0,024995

Эквивалент в RUB: 218 000 ₽

Эквивалент в USD: 2 718 $

Пополнил на 4 200 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, они говорят, что происходит восстановление крипторынков. После крупной распродажи криптовалюта восстанавливается, в ETF на BTC и ETH поступило 1,1 миллиарда долларов, что свидетельствует о возобновлении доверия со стороны институциональных инвесторов.

Visa и Circle объединились. Компании запустили пилотный проект с использованием USDC и EURC, чтобы упростить и ускорить глобальные транзакции. Нам в России это очень важно;)

💼 Стало на 1 октября:

Эквивалент в BTC: 0,024373

Эквивалент в RUB: 218 000 + 4 200 (пополнение) + 4 900 (рост) = 227 100 ₽

Эквивалент в USD: 2 718 + 50 (пополнение) -15 (отрицательный рост) = 2 753 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,024373

Эквивалент в RUB: 137 400 → 227 100 ₽ (+89 700 ₽ или +65,28%)

Эквивалент в USD: 1 541 → 2 753 $ (+1 212 $ или +78,65%)

📈 Биткоин дорожает

Снова не удалось купить биткоин по 80 000, потому что он не опускался ниже 109 000. Обидно, но ладно, ничего тут не поделаешь. Эфир тоже дорогой. Кто не успел, тот не успел.

Посмотрим, что будет в октябре, если повезёт, то можно будет купить что-нибудь недорого. Пока что только дорожает. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. 🏝 Криптоостров всё ближе и ближе. Всем крипточила!

