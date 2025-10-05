ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🚀 Ослабления рубля не будет. Акции залегли на дно. Безумные цены на недвижимость. Облигации, дивиденды, цены. Воскресный инвестдайджест

Как только инвесторы достали заначку и купили акции, они тут же упали на дно и бурят там скважины. А пока условия по депозитам снижаются, вкладчики нарастили покупки недвижимости, и она снова подорожала! Никакого позитива нет, даже облигации падают, но надеюсь, что у вас все классно, ведь вы и сами классные! Ловите же свежий дайджест.

🏆 Рубль продолжил укрепляться

Даже до 80 доходил. Изменение за неделю: 83,37 → 82,25 руб. за доллар (курс ЦБ 83,61 → 81,89). Юань 11,59 → 11,49 (ЦБ 11,67 → 11,41). Не готов пока рубль падать. Заботкин же сказал, что ЦБ не увидел тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля.

Что говорят эксперты? 

  • так как ЦБ борется с инфляцией, он продолжит жёсткую ДКП

  • при высоком ключе рублю тяжело слабеть

  • так что ₽85 до конца года, не выше

🎢 Акции утонули

И теперь проживают на дне океана с Губкой Бобом. Итоговое изменение IMOEX с 2 725 до 2 604. Цены на нефть не способствуют росту.

РТС: 1 027 → 1 001. Ещё немного, и ниже 1 000 нырнёт.

Дно ли это или у акций ещё есть потенциал для снижения? Кто знает, но пока позитива нет, только негатив. Глубинное бурение продолжается. Любопытно, что в сентябре физики вложили в акции рекордное количество денег. А акции утонули.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись ФосАгро, Озон фарма, Т, БСПб и Новатэк. На следующей неделе Авангард, НКХП, Полюс и Газпром нефть. У ГПН самые большие, аж 3,53% заплатит. СД Мать и дитя анонсировал дивиденды с доходностью 3,4%.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: ИЭК, Талк лизинг, Сбер бескупон., Самолет, ФосАгро USD, ЕвроТранс, РЖД, СФО ВТБ РКС Эталон, Аэрофьюэлз, Электрорешения, Транспортная ЛК. Тут не участвовал.

На очереди: Маэстро, Борец, Уральская Кузница, Уральская Сталь, ЭН+ Гидро, Почта России, Селигдар, ПКО Бустер, Газпром нефть, Амурская обл., Село Зелёное. Тут пока ничего не выбрал.

RGBI продолжает снижаться: 115,78 → 114,38. Цены ещё поприятнее. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.

🏙 Безумные цены на недвижимость

Снова обновили максимум. Индекс MREDC 319,1к → 320,9к за метр. Это что, происходит переток из депозитов в квартиры?

🏙 Спрос на вторичку вырос

И цены тоже, как и на первичку. Драйверы те же. В Инком Недвижимости говорят, что огромное количество денег находится на банковских депозитах, доходность этого актива снижается и будет падать дальше. Поэтому растёт спрос на жильё, в том числе готовое. Так и есть, ставки по депозитам стали настолько ниже ключа, что депозитчики решили перекладываться.

📈 Инфляция ускорилась

Рост цен за неделю составил 0,13% после 0,08% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,29%. Годовая инфляция снизилась с 8,12% до 8,01%. Дорожает бензин, а значит дорожает всё. 

В УК Первая спрогнозировали ставку ЦБ на уровне 17% до апреля 2026. Вот это поворот.

🗞 Что ещё?

  • БСПб объявил байбэк по обычке

  • Мосбиржа всех посчитала

  • Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,55%

  • Дефицит бюджета в 2025 составит 2,6% ВВП вместо запланированных 1,7%

  • Нефть дешевеет, золото дорожает

  • Вы классные

