🚀 Ослабления рубля не будет. Акции залегли на дно. Безумные цены на недвижимость. Облигации, дивиденды, цены. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции утонули

И теперь проживают на дне океана с Губкой Бобом. Итоговое изменение IMOEX с 2 725 до 2 604. Цены на нефть не способствуют росту.

РТС: 1 027 → 1 001. Ещё немного, и ниже 1 000 нырнёт.

Дно ли это или у акций ещё есть потенциал для снижения? Кто знает, но пока позитива нет, только негатив. Глубинное бурение продолжается. Любопытно, что в сентябре физики вложили в акции рекордное количество денег. А акции утонули.