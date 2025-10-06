🏦 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке. В портфеле более 1200 длинных ОФЗ.
Купоны обеспечат стабильный пассивный доход, а рост цен при снижении ключа обеспечит повышенную доходность. Выбрал дюжину самых длинных фиксов, среди них один выпуск с амортизацией (ОФЗ 46020), остальные без. Помним, что чем выше дюрация, тем сильнее будет меняться цена облигации при изменении ключевой ставки.
Для удобства я разбил выпуски по месяцам, когда платится купон. Постепенно купоны сдвигаются к предшествующим месяцам, это тоже указал.
✅ Январь/июль
ОФЗ 26233
ISIN: SU26233RMFS5
Погашение: 18.07.2035
Дюрация: 6,51 года
Доходность: 15,11%
ТКД: 10,8%
Текущая цена: 56,48%
Купон: 6,1%
Январь/июль
✅ Февраль/август
ОФЗ 26240
ISIN: SU26240RMFS0
Погашение: 30.07.2036
Дюрация: 6,64 года
Доходность: 15,05%
ТКД: 11,76%
Текущая цена: 59,54%
Купон: 7%
Февраль/август ⚠️с 2031 года январь/июль
ОФЗ 46020
ISIN: SU46020RMFS2
Погашение: 06.02.2036
Дюрация: 6,38 года
Доходность: 14,22%
ТКД: 10,75%
Текущая цена: 64,11%
Купон: 6,9%
Февраль/август
Амортизация: ⚠️ да, в 2035
✅ Март/сентябрь
ОФЗ 26246
ISIN: SU26246RMFS7
Погашение: 12.03.2036
Дюрация: 5,87 года
Доходность: 15,12%
ТКД: 13,9%
Текущая цена: 86,32%
Купон: 12%
Март/сентябрь
✅ Апрель/октябрь
ОФЗ 26230 💼
ISIN: SU26230RMFS1
Погашение: 16.03.2039
Дюрация: 7,11 года
Доходность: 15,12%
ТКД: 12,86%
Текущая цена: 59,88%
Купон: 7,7%
Апрель/октябрь ⚠️с 2026 года март/сентябрь
ОФЗ 26245
ISIN: SU26245RMFS9
Погашение: 26.09.2035
Дюрация: 5,41 года
Доходность: 15,14%
ТКД: 13,87%
Текущая цена: 86,51%
Купон: 12%
Апрель/октябрь ⚠️с 2031 года март/сентябрь
✅ Май/ноябрь
ОФЗ 26247
ISIN: SU26247RMFS5
Погашение: 11.05.2039
Дюрация: 6,18 года
Доходность: 15,12%
ТКД: 14,19%
Текущая цена: 86,29%
Купон: 12,25%
ОФЗ 26225
ISIN: SU26225RMFS1
Погашение: 10.05.2034
Дюрация: 5,74 года
Доходность: 15,08%
ТКД: 11,19%
Текущая цена: 64,78%
Купон: 7,25%
Май/ноябрь
✅ Июнь/декабрь
ОФЗ 26248
ISIN: SU26248RMFS3
Погашение: 16.05.2040
Дюрация: 6,34 года
Доходность: 15,1%
ТКД: 14,23%
Текущая цена: 86,1%
Купон: 12,25%
Июнь/декабрь ⚠️с 2028 года май/ноябрь
ОФЗ 26243 💼
ISIN: SU26243RMFS4
Погашение: 19.05.2038
Дюрация: 6,34 года
Доходность: 15,12%
ТКД: 13,48%
Текущая цена: 72,68%
Купон: 9,8%
Июнь/декабрь ⚠️с 2029 года май/ноябрь
ОФЗ 26238 — самая длинная
ISIN: SU26238RMFS4
Погашение: 15.05.2041
Дюрация: 7,31 года — самая длинная
Доходность: 14,7%
ТКД: 12,71%
Текущая цена: 55,86%
Купон: 7,1%
Июнь/декабрь ⚠️с 2028 года май/ноябрь
ОФЗ 26250
ISIN: SU26250RMFS9
Погашение: 10.06.2037
Дюрация: 5,94 года
Доходность: 15,18%
ТКД: 14,06%
Текущая цена: 85,37%
Купон: 12%
Июнь/декабрь
Выбрав 6 выпусков, можно будет получать купоны как зарплату и ни в чём себе не отказывать. Но можно выбрать выпуски с самой длинной дюрацией под переоценку на снижении ключевой ставки или выпуски с самой высокой ТКД для фиксации доходности на долгие годы. Тут уж каждому своё.
