Инвестиции
🏦 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно

ДКП забуксовала, ЦБ своей риторикой давит на длинные облигации, и это повод присмотреться к длинным ОФЗ с фиксированным купоном и посмотреть, в каких из них можно зафиксировать текущую доходность, а в идеале ещё и получать купоны ежемесячно — как зарплату.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке. В портфеле более 1200 длинных ОФЗ.

Купоны обеспечат стабильный пассивный доход, а рост цен при снижении ключа обеспечит повышенную доходность. Выбрал дюжину самых длинных фиксов, среди них один выпуск с амортизацией (ОФЗ 46020), остальные без. Помним, что чем выше дюрация, тем сильнее будет меняться цена облигации при изменении ключевой ставки.

Для удобства я разбил выпуски по месяцам, когда платится купон. Постепенно купоны сдвигаются к предшествующим месяцам, это тоже указал.

✅ Январь/июль

ОФЗ 26233

  • ISIN: SU26233RMFS5

  • Погашение: 18.07.2035

  • Дюрация: 6,51 года

  • Доходность: 15,11%

  • ТКД: 10,8%

  • Текущая цена: 56,48%

  • Купон: 6,1%

  • Январь/июль

✅ Февраль/август

ОФЗ 26240

  • ISIN: SU26240RMFS0

  • Погашение: 30.07.2036

  • Дюрация: 6,64 года

  • Доходность: 15,05%

  • ТКД: 11,76%

  • Текущая цена: 59,54%

  • Купон: 7%

  • Февраль/август ⚠️с 2031 года январь/июль

ОФЗ 46020

  • ISIN: SU46020RMFS2

  • Погашение: 06.02.2036

  • Дюрация: 6,38 года

  • Доходность: 14,22%

  • ТКД: 10,75%

  • Текущая цена: 64,11%

  • Купон: 6,9%

  • Февраль/август

  • Амортизация: ⚠️ да, в 2035

✅ Март/сентябрь

ОФЗ 26246

  • ISIN: SU26246RMFS7

  • Погашение: 12.03.2036

  • Дюрация: 5,87 года

  • Доходность: 15,12%

  • ТКД: 13,9%

  • Текущая цена: 86,32%

  • Купон: 12%

  • Март/сентябрь

✅ Апрель/октябрь

ОФЗ 26230 💼

  • ISIN: SU26230RMFS1

  • Погашение: 16.03.2039

  • Дюрация: 7,11 года

  • Доходность: 15,12%

  • ТКД: 12,86%

  • Текущая цена: 59,88%

  • Купон: 7,7%

  • Апрель/октябрь ⚠️с 2026 года март/сентябрь

ОФЗ 26245

  • ISIN: SU26245RMFS9

  • Погашение: 26.09.2035

  • Дюрация: 5,41 года

  • Доходность: 15,14%

  • ТКД: 13,87%

  • Текущая цена: 86,51%

  • Купон: 12%

  • Апрель/октябрь ⚠️с 2031 года март/сентябрь

✅ Май/ноябрь

ОФЗ 26247

  • ISIN: SU26247RMFS5

  • Погашение: 11.05.2039

  • Дюрация: 6,18 года

  • Доходность: 15,12%

  • ТКД: 14,19%

  • Текущая цена: 86,29%

  • Купон: 12,25%

ОФЗ 26225

  • ISIN: SU26225RMFS1

  • Погашение: 10.05.2034

  • Дюрация: 5,74 года

  • Доходность: 15,08%

  • ТКД: 11,19%

  • Текущая цена: 64,78%

  • Купон: 7,25%

  • Май/ноябрь

✅ Июнь/декабрь

ОФЗ 26248

  • ISIN: SU26248RMFS3

  • Погашение: 16.05.2040

  • Дюрация: 6,34 года

  • Доходность: 15,1%

  • ТКД: 14,23%

  • Текущая цена: 86,1%

  • Купон: 12,25%

  • Июнь/декабрь ⚠️с 2028 года май/ноябрь

ОФЗ 26243 💼

  • ISIN: SU26243RMFS4

  • Погашение: 19.05.2038

  • Дюрация: 6,34 года

  • Доходность: 15,12%

  • ТКД: 13,48%

  • Текущая цена: 72,68%

  • Купон: 9,8%

  • Июнь/декабрь ⚠️с 2029 года май/ноябрь

ОФЗ 26238 — самая длинная

  • ISIN: SU26238RMFS4

  • Погашение: 15.05.2041

  • Дюрация: 7,31 года — самая длинная

  • Доходность: 14,7%

  • ТКД: 12,71%

  • Текущая цена: 55,86%

  • Купон: 7,1%

  • Июнь/декабрь ⚠️с 2028 года май/ноябрь

ОФЗ 26250

  • ISIN: SU26250RMFS9

  • Погашение: 10.06.2037

  • Дюрация: 5,94 года

  • Доходность: 15,18%

  • ТКД: 14,06%

  • Текущая цена: 85,37%

  • Купон: 12%

  • Июнь/декабрь

Выбрав 6 выпусков, можно будет получать купоны как зарплату и ни в чём себе не отказывать. Но можно выбрать выпуски с самой длинной дюрацией под переоценку на снижении ключевой ставки или выпуски с самой высокой ТКД для фиксации доходности на долгие годы. Тут уж каждому своё.

