🏦 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке. В портфеле более 1200 длинных ОФЗ.

Купоны обеспечат стабильный пассивный доход, а рост цен при снижении ключа обеспечит повышенную доходность. Выбрал дюжину самых длинных фиксов, среди них один выпуск с амортизацией (ОФЗ 46020), остальные без. Помним, что чем выше дюрация, тем сильнее будет меняться цена облигации при изменении ключевой ставки.

Для удобства я разбил выпуски по месяцам, когда платится купон. Постепенно купоны сдвигаются к предшествующим месяцам, это тоже указал.