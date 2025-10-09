🐼 Топ-10 юаневых облигаций для защиты от девальвации. Доходность до 15% CNY

Уральская Сталь 1Р03, A/A+ 💼

ISIN: RU000A107U81

Погашение: 19.02.2026

Цена: 97,5%

Доходность: 15%

Купон: 7,05%

ТКД: 7,23%

Купонов в год: 4

Все эти выпуски имеют небольшую юаневую доходность, разве что Уральская сталь выделяется как доходностью, так и повышенным риском. Но стоит иметь в виду, что в юаневых облигациях основная идея не в высокой доходности, а в защите от девальвации. Лично у меня есть несколько юанек, например, Полюс, Уральская сталь, ГТЛК и Совкомфлот.

Вы как считаете, нужна валютная заначка в портфеле или нет?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.