🐼 Топ-10 юаневых облигаций для защиты от девальвации. Доходность до 15% CNY

Рубль каждую неделю делает попытки ослабеть, рано или поздно это должно произойти. Впрочем, высокая ключевая ставка продолжает сдерживать эти попытки, а эксперты уже почти целый год только и говорят, что ждут девальвацию. На случай, если она реально произойдёт, можно рассмотреть юаневые облигации.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: юаневые облигации без оферты и амортизации от надёжных эмитентов с высоким кредитным рейтингом от A до AAA. А для более толерантных к риску инвесторов есть Полипласт, Сегежа, Автомоё, Интерскол, КИФА, Славянск ЭКО, Быстроденьги.

Газпром капитал 3P19, AAA

  • ISIN: RU000A10CP52

  • Погашение: 30.08.2027

  • Цена: 99,1%

  • Доходность: 7,13%

  • Купон: 6,4%

  • ТКД: 6,46%

  • Купонов в год: 12

Полюс Б1Р2, AAA 💼

  • ISIN: RU000A1054W1

  • Погашение: 24.08.2027

  • Цена: 94,85%

  • Доходность: 6,88%

  • Купон: 3,8%

  • ТКД: 4%

  • Купонов в год: 2

Совкомфлот 1Р1CNY, AAA 💼

  • ISIN: RU000A1060Q0

  • Погашение: 24.03.2026

  • Цена: 99,61%

  • Доходность: 5,8%

  • Купон: 4,95%

  • ТКД: 4,97%

  • Купонов в год: 2

Черкизово Б2P1, AA

  • ISIN: RU000A10B4V0

  • Погашение: 14.03.2027

  • Цена: 104,1%

  • Доходность: 8%

  • Купон: 10,8%

  • ТКД: 10,38%

  • Купонов в год: 12

ФосАгро 2П2, AAA

  • ISIN: RU000A10AXK9

  • Погашение: 12.08.2026

  • Цена: 103%

  • Доходность: 6,9%

  • Купон: 10,4%

  • ТКД: 10,1%

  • Купонов в год: 12

Металлоинвест P12, AA+/AAA

  • ISIN: RU000A10B0C8

  • Погашение: 23.02.2027

  • Цена: 104,5%

  • Доходность: 6,97%

  • Купон: 10,2%

  • ТКД: 9,76%

  • Купонов в год: 12

ЭН+ ГИДРО (ЕСЭГ) 1PC5, A+

  • ISIN: RU000A108FX8

  • Погашение: 17.11.2026

  • Цена: 99,66%

  • Доходность: 8,69%

  • Купон: 8,1%

  • ТКД: 8,13%

  • Купонов в год: 4

ГТЛК 2P-05, AA- 💼

  • ISIN: RU000A108NS2

  • Погашение: 09.06.2026

  • Цена: 101%

  • Доходность: 6,87%

  • Купон: 8,25%

  • ТКД: 8,17%

  • Купонов в год: 4

Газпром нефть 3P12R, AAA

  • ISIN: RU000A108PZ2

  • Погашение: 14.12.2026

  • Цена: 101,34%

  • Доходность: 6,72%

  • Купон: 7,75%

  • ТКД: 7,65%

  • Купонов в год: 4

Уральская Сталь 1Р03, A/A+ 💼

  • ISIN: RU000A107U81

  • Погашение: 19.02.2026

  • Цена: 97,5%

  • Доходность: 15%

  • Купон: 7,05%

  • ТКД: 7,23%

  • Купонов в год: 4

Все эти выпуски имеют небольшую юаневую доходность, разве что Уральская сталь выделяется как доходностью, так и повышенным риском. Но стоит иметь в виду, что в юаневых облигациях основная идея не в высокой доходности, а в защите от девальвации. Лично у меня есть несколько юанек, например, Полюс, Уральская сталь, ГТЛК и Совкомфлот.

Вы как считаете, нужна валютная заначка в портфеле или нет?

