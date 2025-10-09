🐼 Топ-10 юаневых облигаций для защиты от девальвации. Доходность до 15% CNY

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
Параметры: юаневые облигации без оферты и амортизации от надёжных эмитентов с высоким кредитным рейтингом от A до AAA. А для более толерантных к риску инвесторов есть Полипласт, Сегежа, Автомоё, Интерскол, КИФА, Славянск ЭКО, Быстроденьги.
Газпром капитал 3P19, AAA
ISIN: RU000A10CP52
Погашение: 30.08.2027
Цена: 99,1%
Доходность: 7,13%
Купон: 6,4%
ТКД: 6,46%
Купонов в год: 12
Полюс Б1Р2, AAA 💼
ISIN: RU000A1054W1
Погашение: 24.08.2027
Цена: 94,85%
Доходность: 6,88%
Купон: 3,8%
ТКД: 4%
Купонов в год: 2
Совкомфлот 1Р1CNY, AAA 💼
ISIN: RU000A1060Q0
Погашение: 24.03.2026
Цена: 99,61%
Доходность: 5,8%
Купон: 4,95%
ТКД: 4,97%
Купонов в год: 2
Черкизово Б2P1, AA
ISIN: RU000A10B4V0
Погашение: 14.03.2027
Цена: 104,1%
Доходность: 8%
Купон: 10,8%
ТКД: 10,38%
Купонов в год: 12
ФосАгро 2П2, AAA
ISIN: RU000A10AXK9
Погашение: 12.08.2026
Цена: 103%
Доходность: 6,9%
Купон: 10,4%
ТКД: 10,1%
Купонов в год: 12
Металлоинвест P12, AA+/AAA
ISIN: RU000A10B0C8
Погашение: 23.02.2027
Цена: 104,5%
Доходность: 6,97%
Купон: 10,2%
ТКД: 9,76%
Купонов в год: 12
ЭН+ ГИДРО (ЕСЭГ) 1PC5, A+
ISIN: RU000A108FX8
Погашение: 17.11.2026
Цена: 99,66%
Доходность: 8,69%
Купон: 8,1%
ТКД: 8,13%
Купонов в год: 4
ГТЛК 2P-05, AA- 💼
ISIN: RU000A108NS2
Погашение: 09.06.2026
Цена: 101%
Доходность: 6,87%
Купон: 8,25%
ТКД: 8,17%
Купонов в год: 4
Газпром нефть 3P12R, AAA
ISIN: RU000A108PZ2
Погашение: 14.12.2026
Цена: 101,34%
Доходность: 6,72%
Купон: 7,75%
ТКД: 7,65%
Купонов в год: 4
Уральская Сталь 1Р03, A/A+ 💼
ISIN: RU000A107U81
Погашение: 19.02.2026
Цена: 97,5%
Доходность: 15%
Купон: 7,05%
ТКД: 7,23%
Купонов в год: 4
Все эти выпуски имеют небольшую юаневую доходность, разве что Уральская сталь выделяется как доходностью, так и повышенным риском. Но стоит иметь в виду, что в юаневых облигациях основная идея не в высокой доходности, а в защите от девальвации. Лично у меня есть несколько юанек, например, Полюс, Уральская сталь, ГТЛК и Совкомфлот.
Вы как считаете, нужна валютная заначка в портфеле или нет?
