🚀 Недвижимость по цене звездолета. Рубль творит дичь. Акции бурят дно, дивидендный мини-сезон, облигации, рост цен. Воскресный инвестдайджест

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.
🏆 Рубль снова укрепляется
Ну вот совсем не хочет слабеть, а хочет творить дичь. Изменение за неделю: 82,25 → 81,62 руб. за доллар (курс ЦБ 81,89 → 81,18). Юань 11,49 → 11,34 (ЦБ 11,41 → 11,36). Как Заботкин и сказал, рубль сильный и могучий.
Что говорят эксперты?
пауза в снижении ключа помогает рублю
в октябре может быть ₽79–82 за доллар
к концу года ждут ₽83–85
🎢 Акции бурят дно
Плотно обосновались на дне и ищут, как копнуть глубже. Итоговое изменение IMOEX с 2 604 до 2 588. Тут уже даже Губка Боб не живёт.
РТС: 1 001 → 1 001. Ниже 1 000 он уже успел сходить, но пока вернулся.
Акции бурят, как завещал один рыжий президент, но пока не пробурили. Снова геополитика, ничего нового.
Дивиденды
Продолжаем богатеть. Отсеклись Авангард, НКХП, Газпром нефть и Полюс. На следующей неделе Татнефть, Займер, Самараэнерго, Новабев, Евротранс, Мать и дитя. У Самараэнерго самая большая доходность 7,39% по префам. А ПИК отменил дивполитику и хочет провести анти-сплит. Дивидендный мини-сезон только начался, а уже заканчивается.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Унижение купонов продолжается.
Разместились/собрали заявки: Маэстро, Газпром Капитал, Уральская Кузница CNY, Уральская Сталь, ЭН+ Гидро CNY, Гельтек, Почта России, ПКО Бустер, РусГидро, Селигдар, СибСтекло. Тут не участвовал, покупал акции;)
На очереди: МТС, Газпром нефть USD, Амурская Область, Элемент Лизинг, ПКО СЗА, Южноуральский ЛЦ, Село Зелёное, АйДи Коллект, ЮГК USD, МСП Факторинг. Тут тоже пока ничего не выбрал.
RGBI продолжает снижаться: 114,38 → 113,6. Цены ещё поприятнее, есть потенциал снижаться далее, ЦБ не хочет снижать ключ.
🏙 Недвижка дороже звездолёта
Снова обновили максимум. Индекс MREDC 320,9к → 322к за метр. У кого есть деньги, покупают дороже, остальные бы и рады, но цены и ставки высокие.
🔑 Что будет с ключевой ставкой?
24 октября ЦБ снова будет принимать решение по ключу. Эксперты сходятся во мнении, что ставку оставят 17%. Повышение НДС — проинфляционный фактор, а ещё зафиксирован рост кредитования в ожидании, что скоро ДКП уйдёт на дно. Нет, не уйдёт.
📈 Инфляция ускорилась
Рост цен за неделю составил 0,23% после 0,13% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,53%. Годовая инфляция выросла с 8,01% до 8,11%. Снова дорожает бензин, а значит дорожает всё.
Так что ЦБ по мнению экспертов займёт выжидающую позицию.
Новости-айпиовости
Издатель настолок Hobby World начал подготовку к IPO. Также готовятся к IPO дочки МТС — AdTech и Юрент. Ранее говорили про МТС Линк, МТС Exolve и MTS Web Services. Ждём уже скорее IPO Дом РФ и Глоракс.
🗞 Что ещё?
Алюминий дорожает, золото тоже
Ставки по годовым вкладам в крупнейших банках упали ниже 13%
Мосбиржа планирует запустить 10 индексов на криптовалюты и новые фьючерсы
Россияне сократили объём вложений в депозиты в августе и сентябре
Сбербанк подтвердил планы по росту прибыли и дивидендов за 2025 год
Вы крутые
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию