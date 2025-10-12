🚀 Недвижимость по цене звездолета. Рубль творит дичь. Акции бурят дно, дивидендный мини-сезон, облигации, рост цен. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции бурят дно

Плотно обосновались на дне и ищут, как копнуть глубже. Итоговое изменение IMOEX с 2 604 до 2 588. Тут уже даже Губка Боб не живёт.

РТС: 1 001 → 1 001. Ниже 1 000 он уже успел сходить, но пока вернулся.

Акции бурят, как завещал один рыжий президент, но пока не пробурили. Снова геополитика, ничего нового.