🚀 Рубль жестит, Будапешт-ралли, очередной рекорд цен на жилье. Конец дивидендного сезона, облигации, сделка. Воскресный инвестдайджест

🏆 Рубль жестит
Ниже 79 уходил, но вернулся. Изменение за неделю: 81,62 → 81,17 руб. за доллар (курс ЦБ 81,18 → 80,98). Юань 11,34 → 11,38 (ЦБ 11,36 → 11,34). Это какая-то настоящая вотзефакушка.
Что говорят эксперты?
не понимают, что происходит, ведь нефть дешевеет
МКБ ждёт ₽105 за доллар до конца года
ВТБ ждёт к концу года ₽85
🎢 Будапешт-ралли в акциях
На фоне обсуждения новых переговоров в Будапеште новое ралли с намёком на туземун. Итоговое изменение IMOEX с 2 588 до 2 720. На какое-то время всплыли от Губки Боба.
РТС: 1 001 → 1 058. Не получилось закрепиться ниже 1 000.
Что будет в Будапеште? Возможно, ответ есть в песне Федука, но это не точно. Что думаете, какой силы будет импульс?
🤝 Сделка
Трамп снова говорит про сделку. Он как раз завершил сделку по Газе, так что теперь у него появилось больше времени. Параллельно он продавливает Индию на отказ от российской нефти. Но пока никто не знает, о чём будет разговор в Венгрии, а уж тем более — чем он закончится. Поэтому ралли не до Луны, но хотя бы всплытие началось.
Дивиденды
Дивидендный сезон закончился, временно не богатеем. Отсеклись Займер, Татнефть, Самараэнерго, Новабев, Евротранс, Мать и дитя. В октябре всё, теперь в ноябре и декабре ждём. Хендерсон пообещал заплатить 2,2% — стильно.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Разместились/собрали заявки: МТС, Газпром нефть USD, Амурская обл., Элемент Лизинг, Россети, ПКО СЗА, Южноуральский ЛЦ, СтанкоМашСтрой, Село Зелёное, АйДи Коллект, ЮГК USD, ЦКТ Векус. Не участвовал нигде, покупал акции.
На очереди: МСП Факторинг, ПЭТ ПЛАСТ, Евраз USD, ВИС, Ульяновская обл., Уральская Кузница, Воксис. Думаю взять МСПФ и Воксис.
RGBI оттолкнулся от дна: 113,6 → 115,76. Даже облигации поехали на Будапешт-ралли.
🏙 Опять новый рекорд цен в недвижимости
Снова обновили максимум. Индекс MREDC 322к → 323,2к за метр. ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года. Кто вы, воины?
Кто покупает жильё?
Льготники. ЦБ посчитал, что более 80% общего объёма ипотеки приходится на льготные программы. Причина — в ставках по рыночной ипотеке. Несмотря на некоторое снижение, они остаются высокими.
Выдача рыночной ипотеки выросла с 73 млрд руб. в августе 2025 года до 92 млрд руб. в сентябре. Но основной объём по-прежнему приходится на льготные ипотечные программы. В сентябре на них пришлось 313 млрд руб. (против 320 млрд руб. в августе).
🔑 Что будет с ключевой ставкой?
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,2%. Это предполагает среднюю ставку на остаток года на уровне 16,6%.
📈 Инфляция высокая
Рост цен за неделю составил 0,21% после 0,23% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,72%. Годовая инфляция выросла с 8,11% до 8,16%. Снова дорожает бензин, а значит дорожает всё. Особенно овощи и яйца.
🗞 Что ещё?
Серебро дешевеет, золото дорожает
Нефть падает
Объём средств россиян в банках вырос до ₽62,7 трлн
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,46%
Вы замечательные
