🚀 Рубль жестит, Будапешт-ралли, очередной рекорд цен на жилье. Конец дивидендного сезона, облигации, сделка. Воскресный инвестдайджест

🎢 Будапешт-ралли в акциях

На фоне обсуждения новых переговоров в Будапеште новое ралли с намёком на туземун. Итоговое изменение IMOEX с 2 588 до 2 720. На какое-то время всплыли от Губки Боба.

РТС: 1 001 → 1 058. Не получилось закрепиться ниже 1 000.

Что будет в Будапеште? Возможно, ответ есть в песне Федука, но это не точно. Что думаете, какой силы будет импульс?