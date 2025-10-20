💸 Топ-9 облигаций от Совкомбанк Инвестиций: 5 фиксов и 4 флоатера

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Параметры: фиксы и флоатеры, доступные для неквалифицированных инвесторов, с хорошей доходностью. Штош, взглянем, что выбрали аналитики, и что из этого можно брать, а что лучше оставить для других.
Фиксы
Зачем-то два выпуска с офертами выбрали от Арензы и Самолёта. Высока вероятность унижения на офертах. Ну и сам по себе разброс по рейтингу и доходности доставляет. Каждый из выпусков интересен с учётом риск-профиля. Кому-то Ростелеком, а кому-то АйДи. Как считаете, если бы не государственность Автодора, он бы уже F?
Ростелеком 002P-09R, AA+
ISIN: RU000A1051E5
Погашение: 29.01.2026
Цена: 97,89%
Доходность: 16,4%
Купон: 8,75%
ТКД: 8,94%
Купонов в год: 2
Автодор БО-004Р-04, AA
ISIN: RU000A106C92
Погашение: 30.05.2028
Цена: 95,68%
Доходность: 18,5%
Купон: 10,17%
ТКД: 10,63%
Купонов в год: 2
Аренза-Про 001P-04, BBB
ISIN: RU000A107ST1
Погашение: 21.03.2029, ⚠️ оферта 04.03.2026
Цена: 98,05%
Доходность: 24,39%
Купон: 16,50%
ТКД: 16,82%
Купонов в год: 12
АйДи Коллект, BBB-
ISIN: RU000A107C34
Погашение: 21.11.2026
Цена: 96,85%
Доходность: 26,13%
Купон: 18%
ТКД: 18,58%
Купонов в год: 12
Самолёт БО-П13, A
ISIN: RU000A107RZ0
Погашение: 24.01.2027, ⚠️ оферта 03.02.2026
Цена: 96,88%
Доходность: 29,35%
Купон: 14,75%
ТКД: 15,22%
Купонов в год: 12
Флоатеры
Тут для особой категории мазохистов есть флоатер Росэксимбанка с офертой — ну такое. Ну и свои лизинговые облигации в Совкомбанке не забыли. Евразийский банк развития живёт в Казахстане, честно говоря, не знаю, есть ли по нему какие-то риски.
ЕАБР П3-09, AAA
ISIN: RU000A107EA1
Погашение: 13.12.2028
Цена: 97,21%
Купон: RUONIA + 1,7%
Купонов в год: 2
МТС 002P-01, AAA
ISIN: RU000A1075E4
Погашение: 26.10.2027
Цена: 97,96%
Купон: RUONIA + 1,25%
Купонов в год: 4
Росэксимбанк 002P-04, AA+
ISIN: RU000A1077V4
Погашение: 03.11.2033, ⚠️ оферта 17.11.2026
Цена: 99,95%
Купон: КС + 2%
Купонов в год: 4
Совкомбанк Лизинг БО-П07, AA-
ISIN: RU000A1099V8
Погашение: 08.08.2027
Цена: 99,57%
Купон: КС + 2%
Купонов в год: 4
Ну и?
Выбор, конечно, максимально любопытный, единой логики выбора нет. Эксперты даже флоатер с офертой откопали, а это довольно редкий зверь. Не каждый найдёт что-то для себя в зависимости от риск-профиля. Попытка сесть да два стула выглядит скорее несуразным франкенштейном, чем сбалансированным набором. На мой взгляд, интересны флоатеры Совкомбанк Лизинга, фиксы Автодора и Ростелекома гуд. В целом же — не впечатляет. А вас?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Комментарии1
Мне капибару мужика жалко стало, и так не удобно сидеть на двух стульях, а в таком расположении и посадке как на картинке и подавно.