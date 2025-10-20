💸 Топ-9 облигаций от Совкомбанк Инвестиций: 5 фиксов и 4 флоатера

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: фиксы и флоатеры, доступные для неквалифицированных инвесторов, с хорошей доходностью. Штош, взглянем, что выбрали аналитики, и что из этого можно брать, а что лучше оставить для других.