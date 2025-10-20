ЦОК ОК ИИ 17.10 Мобильная
💸 Топ-9 облигаций от Совкомбанк Инвестиций: 5 фиксов и 4 флоатера

Есть два стула. Они с фиксами, другой с флоатерами, на какой сядешь? Или сразу на оба? Ведь разворот ДКП может стать не разворотом, а движением по кругу, поэтому инвесторам могут пригодиться в портфелях не только фиксы, но и флоатеры, которые в моменте дают большую доходность. Аналитики Совкомбанка сделали свой выбор, а мы с вами на него посмотрим.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: фиксы и флоатеры, доступные для неквалифицированных инвесторов, с хорошей доходностью. Штош, взглянем, что выбрали аналитики, и что из этого можно брать, а что лучше оставить для других.

Фиксы

Зачем-то два выпуска с офертами выбрали от Арензы и Самолёта. Высока вероятность унижения на офертах. Ну и сам по себе разброс по рейтингу и доходности доставляет. Каждый из выпусков интересен с учётом риск-профиля. Кому-то Ростелеком, а кому-то АйДи. Как считаете, если бы не государственность Автодора, он бы уже F?

Ростелеком 002P-09R, AA+

  • ISIN: RU000A1051E5

  • Погашение: 29.01.2026

  • Цена: 97,89%

  • Доходность: 16,4%

  • Купон: 8,75%

  • ТКД: 8,94%

  • Купонов в год: 2

Автодор БО-004Р-04, AA

  • ISIN: RU000A106C92

  • Погашение: 30.05.2028

  • Цена: 95,68%

  • Доходность: 18,5%

  • Купон: 10,17%

  • ТКД: 10,63%

  • Купонов в год: 2

Аренза-Про 001P-04, BBB

  • ISIN: RU000A107ST1

  • Погашение: 21.03.2029, ⚠️ оферта 04.03.2026

  • Цена: 98,05%

  • Доходность: 24,39%

  • Купон: 16,50%

  • ТКД: 16,82%

  • Купонов в год: 12

АйДи Коллект, BBB-

  • ISIN: RU000A107C34

  • Погашение: 21.11.2026

  • Цена: 96,85%

  • Доходность: 26,13%

  • Купон: 18%

  • ТКД: 18,58%

  • Купонов в год: 12

Самолёт БО-П13, A

  • ISIN: RU000A107RZ0

  • Погашение: 24.01.2027, ⚠️ оферта 03.02.2026

  • Цена: 96,88%

  • Доходность: 29,35%

  • Купон: 14,75%

  • ТКД: 15,22%

  • Купонов в год: 12

Флоатеры

Тут для особой категории мазохистов есть флоатер Росэксимбанка с офертой — ну такое. Ну и свои лизинговые облигации в Совкомбанке не забыли. Евразийский банк развития живёт в Казахстане, честно говоря, не знаю, есть ли по нему какие-то риски.

ЕАБР П3-09, AAA

  • ISIN: RU000A107EA1

  • Погашение: 13.12.2028

  • Цена: 97,21%

  • Купон: RUONIA + 1,7%

  • Купонов в год: 2

МТС 002P-01, AAA

  • ISIN: RU000A1075E4

  • Погашение: 26.10.2027

  • Цена: 97,96%

  • Купон: RUONIA + 1,25%

  • Купонов в год: 4

Росэксимбанк 002P-04, AA+

  • ISIN: RU000A1077V4

  • Погашение: 03.11.2033, ⚠️ оферта 17.11.2026

  • Цена: 99,95%

  • Купон: КС + 2%

  • Купонов в год: 4

Совкомбанк Лизинг БО-П07, AA-

  • ISIN: RU000A1099V8

  • Погашение: 08.08.2027

  • Цена: 99,57%

  • Купон: КС + 2%

  • Купонов в год: 4

Ну и?

Выбор, конечно, максимально любопытный, единой логики выбора нет. Эксперты даже флоатер с офертой откопали, а это довольно редкий зверь. Не каждый найдёт что-то для себя в зависимости от риск-профиля. Попытка сесть да два стула выглядит скорее несуразным франкенштейном, чем сбалансированным набором. На мой взгляд, интересны флоатеры Совкомбанк Лизинга, фиксы Автодора и Ростелекома гуд. В целом же — не впечатляет. А вас?

