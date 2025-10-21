🛢️ Где дивиденды, Сургутнефтегаз? Стоит ли покупать префы Сургутнефтегаза под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры дивидендных акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле, правда занимает в нём небольшую долю. Но у частных инвесторов привилегированные акции популярны, они время от времени попадают в народный портфель Мосбиржи. А ещё Сургут на 10 месте по капитализации на бирже.

🛢️ Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской областях.

Компания известна тем, что входит в топ-5 нефтегазовых компаний России и держит огромные суммы на депозитах в российских банках (так называемая кубышка). Кто реально владеет компанией, неизвестно, сама СНГ говорит так: «акции компании распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния».