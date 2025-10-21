🛢️ Где дивиденды, Сургутнефтегаз? Стоит ли покупать префы Сургутнефтегаза под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле, правда занимает в нём небольшую долю. Но у частных инвесторов привилегированные акции популярны, они время от времени попадают в народный портфель Мосбиржи. А ещё Сургут на 10 месте по капитализации на бирже.
🛢️ Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской областях.
Компания известна тем, что входит в топ-5 нефтегазовых компаний России и держит огромные суммы на депозитах в российских банках (так называемая кубышка). Кто реально владеет компанией, неизвестно, сама СНГ говорит так: «акции компании распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния».
💸 Дивидендная политика
Дивполитика Сургутнефтегаза предполагает направление на дивиденды по префам 10% чистой прибыли по РСБУ. Общая сумма, выплачиваемая по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего отчётного года, разделённой на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. По обыкновенным акциям чёткой дивполитики нет. По ним всегда меньше, причём заметно так.
💸 История дивидендов
По обычным акциям дивиденды стабильны выплачиваются на протяжении последних 20 лет в районе 2–3%. А вот с префами интереснее. Дивдоходность колеблется от 2% до 20%. Хотя до 2014 года дивиденды выплачивались довольно ровно и по возрастающей.
Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025):
ап: 16,71%, 2,07%, 4,13%, 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%, 20,47%, 16,19%
ао: 1,82%, 2,23%, 2,27%, 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%, 3,05%, 3,87%
Средняя доходность за 10 лет:
ап: 11,118%
ао: 2,544%
💸 Сколько акций нужно, чтобы жить на дивиденды?
Посчитаем только для префов, так как по обычке дивдоходность сильно меньше.
Логично ориентироваться на среднюю дивдоходность 11% (4,2 рубля) — но помним, что выплаты волатильны из месяца в месяц. А также помним про крепкий рубль и низкие цены на нефть.
Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь примерно 285 тысяч акций (примерно 10,8 млн рублей, дивы 11%).
При позитивной конъюнктуре на мировом рынке нефти и ослаблении рубля можно рассчитывать на то, что дивиденды будут расти, а значит на такой капитал пассивный доход станет увеличиваться.
💸 Ближайшие дивиденды
В июле 2026 года традиционно ждём дивиденды за 2025 год. Прогноз по префам — 3,6 рубля на акцию, это около 9,5%. По обычке прогноза нет, скорее всего как обычно — около 2–4%.
📈 Последний отчёт
Посмотрим финансовые результаты по МСФО за 1П2025 — это последняя отчётность.
Чистый убыток компании в 1 полугодии 2025 составил 452,727 млрд рублей против прибыли в 139,887 млрд рублей годом ранее.
Всё. Ну, то есть, совсем всё. Остальные финансовые показатели, включая выручку, валовую прибыль и прибыль от продаж, Сургутнефтегаз не раскрывает. 🎪 Парам-парам-пам, пиу.
🛍 Такое мы берём?
Да, берём. Главное не мечтать о кубышке, а дивиденды Сургут по префам платит исправно. У меня-то в портфеле много нефтянки, так что префы СНГ не в топе (там в топе Лукойл и Роснефть, а далее Татнефть и Газпром нефть, и нет такой дивидендной волатильности от месяца к месяцу). Но это у меня, для многих инвесторов СНГ-ап более приоритетные, а вот обычку стоит покупать только при наличии чёткого понимания идеи такой покупки. Я обычку не покупаю.
