🚀 Галя, у нас отмена роста рынка! Снова бурим дно. Рубль на высоте. Новый ключ на 16,5%. Дивидендная засуха, облигации, санкции. Воскресный инвестдайджест

🎢 Галя, у нас отмена Будапешт-ралли

Встреча в Будапеште отменяется, акции нырнули обратно на дно. Итоговое изменение IMOEX с 2 720 до 2 543. Снова в гостях у Губки Боба.

РТС: 1 058 → 989. Наконец-то закрепились ниже 1 000!

Санкции к нефтянке и банкам, а также отмена Будапешта привели нас туда, откуда начинали до ралли. Снижение ключа не помогло.