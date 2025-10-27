ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
igotosochi
Инвестиции
⚡️ Топ-8 надежных облигаций с высокой доходностью

⚡️ Топ-8 надежных облигаций с высокой доходностью

Аналитиков развелось чуть ли не больше, чем выпусков облигаций, и это здорово, когда много мнений. В этот раз смотрим на список от аналитиков сервиса Рамблер Личные финансы, которые выбрали и хорошие выпуски, и спорные. А я как раз продолжаю искать, чем заменить погашающиеся облигации.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Параметры: аналитики выбрали фиксы с рейтингом не ниже АА- с наиболее высокой доходностью и без амортизации. ⚠️ Часть облигаций с офертой. Дата погашения или оферты через полгода или позже. 

💼 — есть у меня в портфеле. 🛒 — планирую купить.

Без оферты

РЖД БО 001P-28R, AAA (флоатер)

  • ISIN: RU000A106ZL5

  • Погашение: 20.09.2030

  • Цена: 99,16%

  • Купон: RUONIA + 1,2%

  • Купонов в год: 12

Позитив 001Р-03, AA/AA- 💼

  • ISIN: RU000A10BWC6

  • Погашение: 12.04.2028

  • Доходность: 17,1%

  • Цена: 104,26%

  • Купон: 18%

  • ТКД: 17,26%

  • Купонов в год: 12

АФ Банк БО-001Р-15, AA 🛒

  • ISIN: RU000A10C6P6

  • Погашение: 09.07.2028

  • Доходность: 16,94%

  • Цена: 102,2%

  • Купон: 16,75%

  • ТКД: 16,39%

  • Купонов в год: 12

ПГК (Первая Грузовая Компания) 003Р-01, AA/AA+ 🛒

  • ISIN: RU000A10CWF7

  • Погашение: 14.09.2028

  • Доходность: 17,1%

  • Цена: 99,69%

  • Купон: 15,76%

  • ТКД: 15,8%

  • Купонов в год: 12

С офертой

ВЭБ РФ ПБО-002Р-48, AAA (флоатер)

  • ISIN: RU000A10ACF3

  • Погашение: 22.11.2029, ⚠️ оферта 08.12.2026

  • Цена: 100,55%

  • Купон: RUONIA + 2%

  • Купонов в год: 12

АФК Система 001P-20, AA-

  • ISIN: RU000A103372

  • Погашение: 30.04.2031, ⚠️ оферта 11.05.2026

  • Доходность к оферте: 21,86%

  • Цена: 93,9%

  • Купон: 8,2%

  • ТКД: 8,73%

  • Купонов в год: 2

ГТЛК БО 002P-04, AA-

  • ISIN: RU000A10A3Z4

  • Погашение: 25.10.2029, ⚠️ оферта 10.11.2027

  • Доходность к оферте: 17,87%

  • Цена: 114,54%

  • Купон: 25%

  • ТКД: 21,83%

  • Купонов в год: 12

РЕСО-Лизинг БО-П-11, AA-

  • ISIN: RU000A103C53

  • Погашение: 20.06.2031, ⚠️ оферта 30.06.2027

  • Доходность к оферте: 17,23%

  • Цена: 102,83%

  • Купон: 18,6%

  • ТКД: 18,09%

  • Купонов в год: 2

Что получается?

Половина с офертой, и при отсутствии к ней неприязни, интересно выглядят флоатер ВЭБ и фикс АФК. Да и ГТЛК с РЕСО тоже найдут свою аудиторию. Лично я стараюсь обходиться без оферт.

А вот без оферт все выпуски интересные, с ежемесячными выплатами, но стоит учитывать, что РЖД с плавающим купоном. Я себе тут присмотрел АФ и ПГК, правда у меня есть в портфеле другие их выпуски.

Подборка получилась без единой логики, но всё равно довольно скучная, как считаете?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

93 подписчика1 026 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы