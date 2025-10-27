⚡️ Топ-8 надежных облигаций с высокой доходностью

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
Параметры: аналитики выбрали фиксы с рейтингом не ниже АА- с наиболее высокой доходностью и без амортизации. ⚠️ Часть облигаций с офертой. Дата погашения или оферты через полгода или позже.
💼 — есть у меня в портфеле. 🛒 — планирую купить.
Без оферты
РЖД БО 001P-28R, AAA (флоатер)
ISIN: RU000A106ZL5
Погашение: 20.09.2030
Цена: 99,16%
Купон: RUONIA + 1,2%
Купонов в год: 12
Позитив 001Р-03, AA/AA- 💼
ISIN: RU000A10BWC6
Погашение: 12.04.2028
Доходность: 17,1%
Цена: 104,26%
Купон: 18%
ТКД: 17,26%
Купонов в год: 12
АФ Банк БО-001Р-15, AA 🛒
ISIN: RU000A10C6P6
Погашение: 09.07.2028
Доходность: 16,94%
Цена: 102,2%
Купон: 16,75%
ТКД: 16,39%
Купонов в год: 12
ПГК (Первая Грузовая Компания) 003Р-01, AA/AA+ 🛒
ISIN: RU000A10CWF7
Погашение: 14.09.2028
Доходность: 17,1%
Цена: 99,69%
Купон: 15,76%
ТКД: 15,8%
Купонов в год: 12
С офертой
ВЭБ РФ ПБО-002Р-48, AAA (флоатер)
ISIN: RU000A10ACF3
Погашение: 22.11.2029, ⚠️ оферта 08.12.2026
Цена: 100,55%
Купон: RUONIA + 2%
Купонов в год: 12
АФК Система 001P-20, AA-
ISIN: RU000A103372
Погашение: 30.04.2031, ⚠️ оферта 11.05.2026
Доходность к оферте: 21,86%
Цена: 93,9%
Купон: 8,2%
ТКД: 8,73%
Купонов в год: 2
ГТЛК БО 002P-04, AA-
ISIN: RU000A10A3Z4
Погашение: 25.10.2029, ⚠️ оферта 10.11.2027
Доходность к оферте: 17,87%
Цена: 114,54%
Купон: 25%
ТКД: 21,83%
Купонов в год: 12
РЕСО-Лизинг БО-П-11, AA-
ISIN: RU000A103C53
Погашение: 20.06.2031, ⚠️ оферта 30.06.2027
Доходность к оферте: 17,23%
Цена: 102,83%
Купон: 18,6%
ТКД: 18,09%
Купонов в год: 2
Что получается?
Половина с офертой, и при отсутствии к ней неприязни, интересно выглядят флоатер ВЭБ и фикс АФК. Да и ГТЛК с РЕСО тоже найдут свою аудиторию. Лично я стараюсь обходиться без оферт.
А вот без оферт все выпуски интересные, с ежемесячными выплатами, но стоит учитывать, что РЖД с плавающим купоном. Я себе тут присмотрел АФ и ПГК, правда у меня есть в портфеле другие их выпуски.
Подборка получилась без единой логики, но всё равно довольно скучная, как считаете?
