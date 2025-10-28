🅰️ Лидеры по дивидендной доходности на ближайший год для пассивного дохода

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Параметры: аналитики Альфа-Банка снова провели большую работу и выбрали 7 наиболее ликвидных акций, которые могут предложить инвесторам самую высокую дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев. Без низколиквидного трэша и третьих эшелонов.
ВТБ
Прогнозный дивиденд: 5–19 ₽
Прогнозная дивдоходность: 7–29%
В этом году синий банк выплатил рекордные 26% (и сделал допку), а также говорит о том, что будет платить и дальше (да-да, верим, конечно же). По своим же прогнозам чистая прибыль будет 500 ярдов, и по дивполитике это соответствует 19 ₽ на акцию (29%), но у банка низкая достаточность капитала, поэтому снова может сделать допку или выплатить намного меньше. У меня в портфеле нет и не будет.
Циан
Прогнозный дивиденд: 100–165 ₽
Прогнозная дивдоходность: 16–26%
Эксперты ждут разовую крупную выплату, которая может достигнуть 165 ₽ (26%), после редомициляции в начале года. Сам Циан говорил тогда, что спецдивиденд составит более 100 ₽, но с тех пор компания ещё заработала, так что суммарно может выплатить до 165 ₽, но вот потом дивиденды точно снизятся, так как не будет накопленной кубышки и спецдивидендов. В моём портфеле нет.
МТС
Прогнозный дивиденд: 35 ₽
Прогнозная дивдоходность: 17%
Тут проще некуда. Говорят, что кур доят, а АФК доит МТС. Дивполитика предполагает выплату в 35 рублей, столько и будет. Держу немного в своём портфеле.
ИКС 5
Прогнозный дивиденд: 350–410 ₽
Прогнозная дивдоходность: 14–16%
Эксперты насчитали за 9М2025 350 ₽ (14%), если компания нарастит долговую нагрузку. А далее дивидендный ручеёк будет поменьше, но стабильным. Аналитики отмечают, что компания может регулярно генерить 8–12%. У меня в портфеле есть немного.
Транснефть ап
Прогнозный дивиденд: 180–200 ₽
Прогнозная дивдоходность: 14–16%
Тарифы регулируются государством, поэтому не зависят от цен на нефть и доллара, к тому же индексируются, поэтому аналитики считают префы Транснефти качественной консервативной идеей с хорошей доходностью в районе 15%. У меня в портфеле нет, но могли бы быть.
Хэдхантер
Прогнозный дивиденд: 400–450 ₽
Прогнозная дивдоходность: 14–15%
Хороший и прибыльный растущий бизнес, лидирующие позиции на рынке, а также высокая маржинальность по мнению экспертов обеспечат высокие дивиденды на ближайшие годы. Пусть платит, несмотря на то, что у меня в портфеле ХХ нет.
Сбербанк
Прогнозный дивиденд: 36–37 ₽
Прогнозная дивдоходность: 12–13%
Зелёная кэш машина — участник любых топов, и этот не исключение. Герман Оскарович знает, как сделать акционеров счастливыми, и они его тоже любят. В моём портфеле Сбер в самом топе, как и у многих частных инвесторов.
Кого не хватает?
Конечно же, хотелось бы видеть в списке Красного Лукича, менее известного как Лукойл. Без него грустинка накатывает, а я больше люблю не грустить, а богатеть на дивидендых (и не только). Но санкции, нефть и рубль творят дичь. СД не стал собираться по поводу дивов за 9 месяцев. Забавно, что другие аналитика Альфы его всё же в топ включали. А также Интер РАО. Ну, сколько аналитиков, столько и мнений. Ещё я бы запретил включать ВТБ в топы, только в антитопы.
