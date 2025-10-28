ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Инвестиции
🅰️ Лидеры по дивидендной доходности на ближайший год для пассивного дохода

🅰️ Лидеры по дивидендной доходности на ближайший год для пассивного дохода

Почему инвесторы любят дивидендные акции? Потому что если компания делится прибылью, это сигнал об уверенности менеджмента в перспективах развития и устойчивости бизнеса. Также ожидание выплат становится сильным драйвером роста. А если на рынке слово из 4 букв, дивидендные акции держатся увереннее.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Параметры: аналитики Альфа-Банка снова провели большую работу и выбрали 7 наиболее ликвидных акций, которые могут предложить инвесторам самую высокую дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев. Без низколиквидного трэша и третьих эшелонов.

ВТБ

  • Прогнозный дивиденд: 5–19 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 7–29%

В этом году синий банк выплатил рекордные 26% (и сделал допку), а также говорит о том, что будет платить и дальше (да-да, верим, конечно же). По своим же прогнозам чистая прибыль будет 500 ярдов, и по дивполитике это соответствует 19 ₽ на акцию (29%), но у банка низкая достаточность капитала, поэтому снова может сделать допку или выплатить намного меньше. У меня в портфеле нет и не будет.

Циан

  • Прогнозный дивиденд: 100–165 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 16–26%

Эксперты ждут разовую крупную выплату, которая может достигнуть 165 ₽ (26%), после редомициляции в начале года. Сам Циан говорил тогда, что спецдивиденд составит более 100 ₽, но с тех пор компания ещё заработала, так что суммарно может выплатить до 165 ₽, но вот потом дивиденды точно снизятся, так как не будет накопленной кубышки и спецдивидендов. В моём портфеле нет.

МТС

  • Прогнозный дивиденд: 35 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 17%

Тут проще некуда. Говорят, что кур доят, а АФК доит МТС. Дивполитика предполагает выплату в 35 рублей, столько и будет. Держу немного в своём портфеле.

ИКС 5

  • Прогнозный дивиденд: 350–410 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 14–16%

Эксперты насчитали за 9М2025 350 ₽ (14%), если компания нарастит долговую нагрузку. А далее дивидендный ручеёк будет поменьше, но стабильным. Аналитики отмечают, что компания может регулярно генерить 8–12%. У меня в портфеле есть немного.

Транснефть ап

  • Прогнозный дивиденд: 180–200 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 14–16%

Тарифы регулируются государством, поэтому не зависят от цен на нефть и доллара, к тому же индексируются, поэтому аналитики считают префы Транснефти качественной консервативной идеей с хорошей доходностью в районе 15%. У меня в портфеле нет, но могли бы быть.

Хэдхантер

  • Прогнозный дивиденд: 400–450 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 14–15%

Хороший и прибыльный растущий бизнес, лидирующие позиции на рынке, а также высокая маржинальность по мнению экспертов обеспечат высокие дивиденды на ближайшие годы. Пусть платит, несмотря на то, что у меня в портфеле ХХ нет.

Сбербанк

  • Прогнозный дивиденд: 36–37 ₽

  • Прогнозная дивдоходность: 12–13%

Зелёная кэш машина — участник любых топов, и этот не исключение. Герман Оскарович знает, как сделать акционеров счастливыми, и они его тоже любят. В моём портфеле Сбер в самом топе, как и у многих частных инвесторов.

Кого не хватает?

Конечно же, хотелось бы видеть в списке Красного Лукича, менее известного как Лукойл. Без него грустинка накатывает, а я больше люблю не грустить, а богатеть на дивидендых (и не только). Но санкции, нефть и рубль творят дичь. СД не стал собираться по поводу дивов за 9 месяцев. Забавно, что другие аналитика Альфы его всё же в топ включали. А также Интер РАО. Ну, сколько аналитиков, столько и мнений. Ещё я бы запретил включать ВТБ в топы, только в антитопы.

