🍂 Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

В октябре дивидендный сезон завершился, за полугодие все реестры успешно закрылись, и в ноябре не осталось почти ничего.

В прошлый раз СД ОГК-2 не одобрил дивиденды, поэтому я не был на 100% уверен, что согласуют на этот раз, но выплату одобрили. Это российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Компания государственная, в том числе частично принадлежит Газпрому, а большая часть под контролем РАО ЕЭС России. У меня в портфеле ОГК-2 нет, так что богатеть буду только на купонах и ренте.