Инвестиции

🍂 Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждем в ноябре, ведь что? Ведь там почти ничего, так что список состоит на 99% из грусти, и на 1% из дивидендов. Откладываем лопаты и берем совочки, чтобы собирать их.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

В октябре дивидендный сезон завершился, за полугодие все реестры успешно закрылись, и в ноябре не осталось почти ничего.

В прошлый раз СД ОГК-2 не одобрил дивиденды, поэтому я не был на 100% уверен, что согласуют на этот раз, но выплату одобрили. Это российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Компания государственная, в том числе частично принадлежит Газпрому, а большая часть под контролем РАО ЕЭС России. У меня в портфеле ОГК-2 нет, так что богатеть буду только на купонах и ренте.

ОГК-2 2024

• Купить до: 03.11.2025

• Дивиденд: 0,0598₽

• Дивдоходность: 14,2%

Кто ещё может успеть?

Скорее всего, никто. Авангард, Мать и дитя, а также Т-Технологии уже в октябре платили. Инарктика, как и Авангард, в том году попала на начало декабря, а последний день для покупок был в ноябре. Но Инарктика в лучшем случае планирует заплатить годовые, уже в следующем году.

Что ещё есть до конца года?

ЦИАН на декабрь — и там будет 16,9%! Также на декабрь в очереди стоят КарМани и Светофор. А так — в декабре будем ждать побольше.

📋 Список на ноябрь скудный, но в зимой будет намного интереснее, когда будут выплачивать дивиденды компании за 9М2025. Ну что ж, потерпим;) 

❓А вы от кого ждёте дивидендов до конца года?

