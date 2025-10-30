🍂 Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
В октябре дивидендный сезон завершился, за полугодие все реестры успешно закрылись, и в ноябре не осталось почти ничего.
В прошлый раз СД ОГК-2 не одобрил дивиденды, поэтому я не был на 100% уверен, что согласуют на этот раз, но выплату одобрили. Это российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Компания государственная, в том числе частично принадлежит Газпрому, а большая часть под контролем РАО ЕЭС России. У меня в портфеле ОГК-2 нет, так что богатеть буду только на купонах и ренте.
ОГК-2 2024
• Купить до: 03.11.2025
• Дивиденд: 0,0598₽
• Дивдоходность: 14,2%
Кто ещё может успеть?
Скорее всего, никто. Авангард, Мать и дитя, а также Т-Технологии уже в октябре платили. Инарктика, как и Авангард, в том году попала на начало декабря, а последний день для покупок был в ноябре. Но Инарктика в лучшем случае планирует заплатить годовые, уже в следующем году.
Что ещё есть до конца года?
ЦИАН на декабрь — и там будет 16,9%! Также на декабрь в очереди стоят КарМани и Светофор. А так — в декабре будем ждать побольше.
📋 Список на ноябрь скудный, но в зимой будет намного интереснее, когда будут выплачивать дивиденды компании за 9М2025. Ну что ж, потерпим;)
❓А вы от кого ждёте дивидендов до конца года?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию