🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 30

Очередной криптомесяц позади, он выдался довольно волатильным. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров все ближе;) Смотрим, что произошло за октябрь.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 8 млн рублей. Также я совсем немного инвестирую в крипту.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные посты про крипту, инвестиции и пассивный доход, обзоры свежих дивидендных акций и облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Только крутой авторский контент. Ссылка внизу.

🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 октября:

Эквивалент в BTC: 0,024373

Эквивалент в RUB: 227 100 ₽

Эквивалент в USD: 2 753 $

Пополнил на 4 000 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, они ведь ранее говорили, что происходит восстановление крипторынков. Теперь уже так не говорят;) Теперь говорят, что многим плечи подрезали, вот криптаны и загрустили. Но это ещё даже обвала не было.

Индекс страха и жадности на крипторынке находится в зоне «страха» на уровне 29 баллов из 100. ЪУЪ, страшно-то как.

💼 Стало на 1 ноября:

Эквивалент в BTC: 0,024946

Эквивалент в RUB: 227 100 + 4 000 (пополнение) — 9 800 (отрицательный рост) = 221 300 ₽

Эквивалент в USD: 2 753 + 50 (пополнение) — 61 (отрицательный рост) = 2 742 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC:0,024946

Эквивалент в RUB: 141 200 → 221 300 ₽ (+88 100 ₽ или +56,72%)

Эквивалент в USD: 1 591 → 2 742 $ (+1 151 $ или +72,34%)

📈 Биткоин дешевеет

Но дешевеет не так активно, как хотелось бы. Снова не удалось купить биткоин по 80 000, потому что он не опускался ниже 104 000. Обидно, но ладно, ничего тут не поделаешь. Буду дальше ждать. Покупаю немного, большая часть в USDT.

Посмотрим, что будет в ноябре, если повезёт, то можно будет купить что-нибудь недорого. Пока что недостаточно недорого. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. 🏝 Криптоостров всё ближе и ближе. Всем крипточила!

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.