ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
igotosochi
Инвестиции
⚡️ Топ-13 дивидендов по фундаментально сильным акциям от аналитиков БКС

⚡️ Топ-13 дивидендов по фундаментально сильным акциям от аналитиков БКС

На улицу выходить не хочется, погода мерзкая, поэтому аналитики сидят допоздна и изучают дивидендные акции. И не просто изучают, но и выбирают среди всего подряд фундаментально сильные и стабильные компании. Таких набралось 13 штук, вот и посмотрим.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

⚙️ Параметры: фундаментально сильные компании с приемлемой ликвидностью. Правда доходность не по всем приемлемая. Также отражён взгляд аналитиков на акции. ⚠️ — низкая уверенность в прогнозе. 💼 — есть у меня в портфеле.

Х5 💼

  • Дивдоходность: 18,0%

  • Взгляд: позитивный

ВТБ

  • Дивдоходность: 16,9%

  • Взгляд: позитивный

  • Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе

МТС 💼

  • Дивдоходность: 16,7%

  • Взгляд: нейтральный

Транснефть-ап

  • Дивдоходность: 12,4%

  • Взгляд: позитивный

Хэдхантер

  • Дивдоходность: 12,2%

  • Взгляд: позитивный

  • Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе

Интер РАО 💼

  • Дивдоходность: 12,1%

  • Взгляд: позитивный

Сбер ап и ао 💼

  • Дивдоходность: 12,0%/11,9%

  • Взгляд: нейтральный

Лукойл 💼

  • Дивдоходность: 10,5%

  • Взгляд: позитивный

Банк Санкт-Петербург

  • Дивдоходность: 8,0%

  • Взгляд: нейтральный

Полюс

  • Дивдоходность: 7,2%

  • Взгляд: нейтральный

Т-Технологии 💼

  • Дивдоходность: 6,8%

  • Взгляд: позитивный

Магнит 💼

  • Дивдоходность: 6,7%

  • Взгляд: нейтральный

Роснефть 💼

  • Дивдоходность: 6,6%

  • Взгляд: позитивный

Даже аналитики БКС не верят в ВТБ, ну и кто я такой, чтобы с ними спорить? Тоже никогда в него не верю. В Хэдхантер тоже не особо верят, но лично я верю, правда у меня его в портфеле-то нет. Есть X5, МТС, Интер РАО, Сбер, Лукойл, Т, Магнит и Роснефть.

Ожидаемая див доходность IMOEX на 12 месяцев прогнозируется на уровне 7,1%. Это уже на уровне 2022 года, когда многие отказались от дивидендов. А топ выбор по мнению аналитиков — X5, МТС, Транснефть-ап, Интер РАО и Сбер. Из этой пятёрки у меня нет только Транснефти.

💬 А что у вас в портфелях? Какие акции считаете дивидендными фаворитами?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

94 подписчика1 036 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы