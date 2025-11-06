⚡️ Топ-13 дивидендов по фундаментально сильным акциям от аналитиков БКС

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
⚙️ Параметры: фундаментально сильные компании с приемлемой ликвидностью. Правда доходность не по всем приемлемая. Также отражён взгляд аналитиков на акции. ⚠️ — низкая уверенность в прогнозе. 💼 — есть у меня в портфеле.
Х5 💼
Дивдоходность: 18,0%
Взгляд: позитивный
ВТБ
Дивдоходность: 16,9%
Взгляд: позитивный
Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе
МТС 💼
Дивдоходность: 16,7%
Взгляд: нейтральный
Транснефть-ап
Дивдоходность: 12,4%
Взгляд: позитивный
Хэдхантер
Дивдоходность: 12,2%
Взгляд: позитивный
Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе
Интер РАО 💼
Дивдоходность: 12,1%
Взгляд: позитивный
Сбер ап и ао 💼
Дивдоходность: 12,0%/11,9%
Взгляд: нейтральный
Лукойл 💼
Дивдоходность: 10,5%
Взгляд: позитивный
Банк Санкт-Петербург
Дивдоходность: 8,0%
Взгляд: нейтральный
Полюс
Дивдоходность: 7,2%
Взгляд: нейтральный
Т-Технологии 💼
Дивдоходность: 6,8%
Взгляд: позитивный
Магнит 💼
Дивдоходность: 6,7%
Взгляд: нейтральный
Роснефть 💼
Дивдоходность: 6,6%
Взгляд: позитивный
Даже аналитики БКС не верят в ВТБ, ну и кто я такой, чтобы с ними спорить? Тоже никогда в него не верю. В Хэдхантер тоже не особо верят, но лично я верю, правда у меня его в портфеле-то нет. Есть X5, МТС, Интер РАО, Сбер, Лукойл, Т, Магнит и Роснефть.
Ожидаемая див доходность IMOEX на 12 месяцев прогнозируется на уровне 7,1%. Это уже на уровне 2022 года, когда многие отказались от дивидендов. А топ выбор по мнению аналитиков — X5, МТС, Транснефть-ап, Интер РАО и Сбер. Из этой пятёрки у меня нет только Транснефти.
💬 А что у вас в портфелях? Какие акции считаете дивидендными фаворитами?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию