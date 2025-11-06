⚡️ Топ-13 дивидендов по фундаментально сильным акциям от аналитиков БКС

Роснефть 💼

Дивдоходность: 6,6%

Взгляд: позитивный

Даже аналитики БКС не верят в ВТБ, ну и кто я такой, чтобы с ними спорить? Тоже никогда в него не верю. В Хэдхантер тоже не особо верят, но лично я верю, правда у меня его в портфеле-то нет. Есть X5, МТС, Интер РАО, Сбер, Лукойл, Т, Магнит и Роснефть.

Ожидаемая див доходность IMOEX на 12 месяцев прогнозируется на уровне 7,1%. Это уже на уровне 2022 года, когда многие отказались от дивидендов. А топ выбор по мнению аналитиков — X5, МТС, Транснефть-ап, Интер РАО и Сбер. Из этой пятёрки у меня нет только Транснефти.

💬 А что у вас в портфелях? Какие акции считаете дивидендными фаворитами?

