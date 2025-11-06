🛡️ 4 лучших корпоративных флоатера от аналитиков Сбера

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
⚙️ Параметры: очень надёжные варианты с рейтингом от AA и выше, с купоном больше ключевой ставки или RUONIA.
Газпром Капитал 07, AAA
ISIN: RU000A106375
Погашение: 05.04.2028
Купон: RUONIA + 1,3%
Цена: 99,29%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Компания с проблемными акциями, но с надёжными облигациями, пытающаяся перекроить бизнес в другую сторону. На конец 1П2025 показатель Чистый долг/EBITDA в районе 2.
Металлоинвест 001Р-06, AA+
ISIN: RU000A1079S6
Погашение: 23.11.2027
Купон: КС + 1,2%
Цена: 99,01%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Один из крупнейших производителей металлургической продукции с гигантскими запасами руды. Чистый долг/EBITDA около 2,3.
МТС 002P-05, AAA
ISIN: RU000A1083W0
Погашение: 23.09.2027
Купон: КС + 1,3%
Цена: 99,24%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Цифровой мобильный гигант с показателем Чистый долг/EBITDA около 2,9. При этом платит дивиденды и купоны. Удивительный бизнес.
Трансконтейнер ПО2Р-01, AA
ISIN: RU000A109E71
Погашение: 20.08.2027
Купон: КС + 1,75%
Цена: 99,98%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Ведущий оператор контейнерных железнодорожных перевозок, на 1П2025 Чистый долг/EBITDA около 2,3.
Что сказать? Претензий к выбору никаких нет, все выпуски надёжные и с доходностью выше ключевой ставки. Окажутся ли флоатеры доходнее фиксов? Вряд ли кто-то сможет ответить с точностью 100%. Лично у меня доля флоатеров небольшая, фиксов намного больше. А у вас как?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию