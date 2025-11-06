ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Инвестиции
🛡️ 4 лучших корпоративных флоатера от аналитиков Сбера

Пора ли отказываться от флоатеров и сбрасывать их со счетов? Например, аналитики SberCIB предлагают не расслабляться, ведь совершенно не факт, что ключевая ставка активно будет снижаться. На следующий год прогноз по ключу неоднозначный, а скорее неопределённый, а по надежным флоатерам рекомендации вполне определённые.

⚙️ Параметры: очень надёжные варианты с рейтингом от AA и выше, с купоном больше ключевой ставки или RUONIA.

Газпром Капитал 07, AAA

  • ISIN: RU000A106375

  • Погашение: 05.04.2028

  • Купон: RUONIA + 1,3%

  • Цена: 99,29%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Компания с проблемными акциями, но с надёжными облигациями, пытающаяся перекроить бизнес в другую сторону. На конец 1П2025 показатель Чистый долг/EBITDA в районе 2.

Металлоинвест 001Р-06, AA+

  • ISIN: RU000A1079S6

  • Погашение: 23.11.2027

  • Купон: КС + 1,2%

  • Цена: 99,01%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Один из крупнейших производителей металлургической продукции с гигантскими запасами руды. Чистый долг/EBITDA около 2,3.

МТС 002P-05, AAA

  • ISIN: RU000A1083W0

  • Погашение: 23.09.2027

  • Купон: КС + 1,3%

  • Цена: 99,24%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Цифровой мобильный гигант с показателем Чистый долг/EBITDA около 2,9. При этом платит дивиденды и купоны. Удивительный бизнес.

Трансконтейнер ПО2Р-01, AA

  • ISIN: RU000A109E71

  • Погашение: 20.08.2027

  • Купон: КС + 1,75%

  • Цена: 99,98%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Ведущий оператор контейнерных железнодорожных перевозок, на 1П2025 Чистый долг/EBITDA около 2,3.

Что сказать? Претензий к выбору никаких нет, все выпуски надёжные и с доходностью выше ключевой ставки. Окажутся ли флоатеры доходнее фиксов? Вряд ли кто-то сможет ответить с точностью 100%. Лично у меня доля флоатеров небольшая, фиксов намного больше. А у вас как?

