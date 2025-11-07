ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
💰 Пассивный доход за октябрь вырос: получил 82 099 рублей. Почти вдвое больше, чем год назад!

Продолжаю подсчитывать пассивный доход — зарплату, которая капает с акций, облигаций и депозита. За октябрь вышло сильно больше, чем за сентябрь, и это очень круто. Более того, рост год к коду почти в 2 раза!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. 

✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.

⌚ Получение пассивного дохода — это осознанный выбор, а не лотерея. Её основа простая. Регулярность: систематическое направление свободных средств в инвестиции, и чем больше, тем лучше. Дисциплина: реинвест полученного дохода, чтобы капитал рос как снежный ком. Время: даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в мощный финансовый актив, который обеспечит финансовую свободу и уверенность в завтрашнем дне даже когда рынок на дне.

💰 Капитал октября

  • Портфель на 1 октября: 7 848 892 ₽

  • Портфель на 1 ноября: 8 014 032 ₽

  • В октябре я пополнил портфель на 200 000 ₽

Всё идёт по плану — ежемесячно пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В октябре снова 200 000. Уже 2,01 млн в этом году есть. Покупал я ЗПИФы, акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал. Получается, опять богатеть.

💰 Пассивный доход октября

  • Дивиденды по акциям: 20 918 ₽

  • Выплаты по ЗПИФам: 9 520 ₽

  • Купоны по облигациям: 33 133 ₽

  • Проценты по депозиту: 18 528 ₽

Всего: 82 099 ₽

Все полученные выплаты:

Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты

В октябре пришли дивиденды: Новатэк, Яндекс, ГПН, ФосАгро, Татнефть-ап, Т и Белуга. Не сказать, что прям много, но существенная часть дохода. Выплата по ЗПИФам рекордная, ни разу прежде не было более 8 000. Тут заслуга квартальных выплат. Облигации благодаря выпуску ОФЗ 26230, который я активно покупаю, тоже внесли хороший вклад.

Октябрь стал третьим по доходу в текущем году за 10 месяцев и также третьим за последние 12 месяцев. Отрыв от первого места существенный, а от второго (август) менее 1 000 рублей. Но октябрь старался, похвально.

Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:

Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты

Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было. 

📈 Динамика 

  • октябрь 2025: 82 099 ₽

  • октябрь 2024: 45 813 ₽

  • по сравнению с октябрём 2024 (год к году): +36 286 ₽ (+79,2%)

  • сентябрь 2025: 49 033 ₽

  • по сравнению с сентябрём 2025 (месяц к месяцу): +33 066 ₽ (+67,4%)

Хороший рост на 79% год к году. Не вдвое, конечно, но с большой натяжкой — почти вдвое;) В ноябре дивидендная засуха, не будет квартальных и полугодовых выплат по ЗПИФам и ОФЗ, так что следующий движ ждём в декабре.

📈 Текущий год

  • Сумма за 9 месяцев: 611 785 ₽

  • В среднем за месяц: 61 781 ₽

В ноябре такие дела:

1️⃣ Во-первых, дивидендов не будет.

2️⃣ Во-вторых, купоны только от корпоратов — около 24 000.

3️⃣ В-третьих, недвижка. Квартальных не будет, так что чуть более 3 000 всего.

4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, около 18 000.

Около 45 000 в ноябре должно получиться. Даже меньше сентября. 

Интрига: получится ли обойти апрель, май и сентябрь? Весенние месяцы точно да, а вот в сентябре было 49 000, так что интрига лишь на бумаге.

Вторая интрига: та же, что раньше — получится ли в декабре побить рекорд? Это может произойти только благодаря Лукойлу, если он одобрит и успеет выплатить высокие дивиденды. Лукойла у меня в портфеле прилично, но про дивы пока инфы нет.

Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 611 тысяч рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске ноябрь.

