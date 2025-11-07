💰 Пассивный доход за октябрь вырос: получил 82 099 рублей. Почти вдвое больше, чем год назад!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.
⌚ Получение пассивного дохода — это осознанный выбор, а не лотерея. Её основа простая. Регулярность: систематическое направление свободных средств в инвестиции, и чем больше, тем лучше. Дисциплина: реинвест полученного дохода, чтобы капитал рос как снежный ком. Время: даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в мощный финансовый актив, который обеспечит финансовую свободу и уверенность в завтрашнем дне даже когда рынок на дне.
💰 Капитал октября
Портфель на 1 октября: 7 848 892 ₽
Портфель на 1 ноября: 8 014 032 ₽
В октябре я пополнил портфель на 200 000 ₽
Всё идёт по плану — ежемесячно пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В октябре снова 200 000. Уже 2,01 млн в этом году есть. Покупал я ЗПИФы, акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал. Получается, опять богатеть.
💰 Пассивный доход октября
Дивиденды по акциям: 20 918 ₽
Выплаты по ЗПИФам: 9 520 ₽
Купоны по облигациям: 33 133 ₽
Проценты по депозиту: 18 528 ₽
Всего: 82 099 ₽
Все полученные выплаты:
Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты
В октябре пришли дивиденды: Новатэк, Яндекс, ГПН, ФосАгро, Татнефть-ап, Т и Белуга. Не сказать, что прям много, но существенная часть дохода. Выплата по ЗПИФам рекордная, ни разу прежде не было более 8 000. Тут заслуга квартальных выплат. Облигации благодаря выпуску ОФЗ 26230, который я активно покупаю, тоже внесли хороший вклад.
Октябрь стал третьим по доходу в текущем году за 10 месяцев и также третьим за последние 12 месяцев. Отрыв от первого места существенный, а от второго (август) менее 1 000 рублей. Но октябрь старался, похвально.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:
Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты
Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.
📈 Динамика
октябрь 2025: 82 099 ₽
октябрь 2024: 45 813 ₽
по сравнению с октябрём 2024 (год к году): +36 286 ₽ (+79,2%)
сентябрь 2025: 49 033 ₽
по сравнению с сентябрём 2025 (месяц к месяцу): +33 066 ₽ (+67,4%)
Хороший рост на 79% год к году. Не вдвое, конечно, но с большой натяжкой — почти вдвое;) В ноябре дивидендная засуха, не будет квартальных и полугодовых выплат по ЗПИФам и ОФЗ, так что следующий движ ждём в декабре.
📈 Текущий год
Сумма за 9 месяцев: 611 785 ₽
В среднем за месяц: 61 781 ₽
В ноябре такие дела:
1️⃣ Во-первых, дивидендов не будет.
2️⃣ Во-вторых, купоны только от корпоратов — около 24 000.
3️⃣ В-третьих, недвижка. Квартальных не будет, так что чуть более 3 000 всего.
4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, около 18 000.
Около 45 000 в ноябре должно получиться. Даже меньше сентября.
Интрига: получится ли обойти апрель, май и сентябрь? Весенние месяцы точно да, а вот в сентябре было 49 000, так что интрига лишь на бумаге.
Вторая интрига: та же, что раньше — получится ли в декабре побить рекорд? Это может произойти только благодаря Лукойлу, если он одобрит и успеет выплатить высокие дивиденды. Лукойла у меня в портфеле прилично, но про дивы пока инфы нет.
Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 611 тысяч рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске ноябрь.
