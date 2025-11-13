💰 Портфель перешагнул отметку в 8 млн, пассивный доход растет, или каждый следующий миллион быстрее предыдущего

🫠 Не зря говорят, что первый миллион самый сложный.
Ещё не в полную силу работает сложный процент.
Психологически не сразу осознаёшь, что бывают просадки, нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения.
Привычка вырабатывается не у всех и не сразу.
При благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, а с ними и пополнения.
Я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из семи миллионов рублей. Все они зафиксированы у меня в канале (подписывайтесь, ссылка внизу), где я публикую отчёты о результатах первого числа каждого месяца. Идёт пятьдесят третий месяц.
🍋 Миллион 1 — 10 месяцев (16 в уме)
июль 2021 — апрель 2022
Я начал в июле 2021 года, взяв за точку отсчёта 360 000 рублей (оно идёт как пополнение в июле). Если бы я начал с нуля, то месяцев было бы около 16 (в месяц пополнения были бы по 60 000). В плюс портфель в этот период так и не вышел, но первый миллион накопился.
🍋 Миллион 2 — 13 месяцев
май 2022 — май 2023
Второй миллион набрался за 13 месяцев. Если сравнивать с первым миллионом, то кажется, что времени ушло больше, но стоит вспомнить про стартовый капитал, с которого я начал отсчёт. Портфель вышел в плюс.
🍋 Миллион 3 — 8 месяцев
июнь 2023 — январь 2024
Третий миллион получился за 8 месяцев. Интенсивность пополнений повысилась, я в эти 8 месяцев делал пополнения на 100 000.
🍋 Миллион 4 — 5 месяцев
февраль 2024 — июнь 2024
Четвёртому миллиону понадобилось 5 месяцев. Я снова смог увеличить пополнения. Это был период взрывного роста, сменившегося разворотом на дно. Пружина стала сжиматься.
🍋 Миллион 5 — 5 месяцев
июль 2024 — ноябрь 2024
Снова понадобилось 5 месяцев. Период оказался самым сложным для портфеля, ведь несмотря на пополнение в 1,214 млн за 5 месяцев, росла просадка.
🍋 Миллион 6 — 3 месяца
декабрь 2024 — февраль 2025
Рекордный срок в 3 месяца. Декабрь оказался очень успешным, портфель вырос на сохранении ключевой ставки, когда все ждали повышения. Пополнений за 3 месяца было 638 тысяч.
🍋 Миллион 7 — 4 месяца
март 2025 — июнь 2025
Повторить рекорд не получилось, да и ничего выдающегося не произошло. Пополнение на 810 000 за этот период, портфель подрос.
🍋 Миллион 8 — 4 месяца
июль 2025 — октябрь 2025
Снова 4 месяца, пополнение 800 000. Геополитические погружения не позволили перешагнуть планку 8 млн раньше, так-то эпизодически портфель превышал 8 млн и в августе, и в сентябре, но зафиксирован по итогам октября.
Скрин из сервиса учёта инвестиций
💣 Взрывной рост капитала
Взрывной рост капитала обеспечивается следующими факторами:
Регулярные пополнения
Рост размера пополнений
Сложный процент
Время
Ни в коем случае нельзя забывать про время. Даже при позитивном тренде работа сложного процента хорошо заметна после пятого года инвестирования. А если добавить волатильность, то может показаться, что делаешь всё не так. Нужно это учитывать.
В периоды турбулентности и волатильности доходность скачет. У меня XIRR достигал 18% и падал до 4%.
Важной составляющей инвестиций является получение пассивного дохода. Портфель на данный момент приносит кэшфлоу в среднем более 78 тысяч рублей в месяц после налогов. И он постоянно растёт.
↩️ ДКП развернулась?
ЦБ наконец-то снизил ключ. Пока что это ни о чём, но будет ниже. В любом случае, продолжаем пользоваться высоким ключом. Ждём заседания в конце года, вдруг до 16% снизят.
🚫 Что мешает инвестору?
Во-первых, инфляция, цель которой сделать инвестиции ничтожными и иногда даже жалкими.
Во-вторых, отсутствие плана, которого надо придерживаться. Бессистемность и реактивный подход вместо проактивного угробят любые инвестиции.
В-третьих, отношение к инвестициям. Срубить, поднять, обыграть — если эти слова есть в лексиконе инвестора, то и слово инвестиции лучше заменить на слово казино.
Период турбулентности будет пройден, дивиденды заплатят, ключевая ставка продолжит снижаться, а потом что-то ещё произойдёт. Всегда что-то происходит. Не знаю, кто как, а я продолжаю. Впереди девятый миллион.
Ну а дальше — тот самый туземун и коктейль в баре в твою честь, легенда Мосбиржи.
