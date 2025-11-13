💰 Портфель перешагнул отметку в 8 млн, пассивный доход растет, или каждый следующий миллион быстрее предыдущего

💣 Взрывной рост капитала

Взрывной рост капитала обеспечивается следующими факторами:

Регулярные пополнения Рост размера пополнений Сложный процент Время

Ни в коем случае нельзя забывать про время. Даже при позитивном тренде работа сложного процента хорошо заметна после пятого года инвестирования. А если добавить волатильность, то может показаться, что делаешь всё не так. Нужно это учитывать.

В периоды турбулентности и волатильности доходность скачет. У меня XIRR достигал 18% и падал до 4%.

Важной составляющей инвестиций является получение пассивного дохода. Портфель на данный момент приносит кэшфлоу в среднем более 78 тысяч рублей в месяц после налогов. И он постоянно растёт.