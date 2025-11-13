ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
igotosochi
Инвестиции
💰 Портфель перешагнул отметку в 8 млн, пассивный доход растет, или каждый следующий миллион быстрее предыдущего

💰 Портфель перешагнул отметку в 8 млн, пассивный доход растет, или каждый следующий миллион быстрее предыдущего

Мой портфель в октябре превысил 8 млн рублей. Отметка в 7 млн была в июне. За это время были разные события, связанные с твитами Трампа, переговорами, санкциями, медленным смягчением ДКП. В итоге, несмотря на волатильность, следующий рубеж пройден.

🫠 Не зря говорят, что первый миллион самый сложный. 

  • Ещё не в полную силу работает сложный процент. 

  • Психологически не сразу осознаёшь, что бывают просадки, нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения. 

  • Привычка вырабатывается не у всех и не сразу. 

  • При благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, а с ними и пополнения.

Я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из семи миллионов рублей. Все они зафиксированы у меня в канале (подписывайтесь, ссылка внизу), где я публикую отчёты о результатах первого числа каждого месяца. Идёт пятьдесят третий месяц.

🍋 Миллион 1 — 10 месяцев (16 в уме)

  • июль 2021 — апрель 2022

Я начал в июле 2021 года, взяв за точку отсчёта 360 000 рублей (оно идёт как пополнение в июле). Если бы я начал с нуля, то месяцев было бы около 16 (в месяц пополнения были бы по 60 000). В плюс портфель в этот период так и не вышел, но первый миллион накопился.

🍋 Миллион 2 — 13 месяцев

  • май 2022 — май 2023

Второй миллион набрался за 13 месяцев. Если сравнивать с первым миллионом, то кажется, что времени ушло больше, но стоит вспомнить про стартовый капитал, с которого я начал отсчёт. Портфель вышел в плюс.

🍋 Миллион 3 — 8 месяцев

  • июнь 2023 — январь 2024

Третий миллион получился за 8 месяцев. Интенсивность пополнений повысилась, я в эти 8 месяцев делал пополнения на 100 000.

🍋 Миллион 4 — 5 месяцев

  • февраль 2024 — июнь 2024

Четвёртому миллиону понадобилось 5 месяцев. Я снова смог увеличить пополнения. Это был период взрывного роста, сменившегося разворотом на дно. Пружина стала сжиматься.

🍋 Миллион 5 — 5 месяцев

  • июль 2024 — ноябрь 2024 

Снова понадобилось 5 месяцев. Период оказался самым сложным для портфеля, ведь несмотря на пополнение в 1,214 млн за 5 месяцев, росла просадка.

🍋 Миллион 6 — 3 месяца

  • декабрь 2024 — февраль 2025

Рекордный срок в 3 месяца. Декабрь оказался очень успешным, портфель вырос на сохранении ключевой ставки, когда все ждали повышения. Пополнений за 3 месяца было 638 тысяч.

🍋 Миллион 7 — 4 месяца

  • март 2025 — июнь 2025

Повторить рекорд не получилось, да и ничего выдающегося не произошло. Пополнение на 810 000 за этот период, портфель подрос.

🍋 Миллион 8 — 4 месяца

  • июль 2025 — октябрь 2025

Снова 4 месяца, пополнение 800 000. Геополитические погружения не позволили перешагнуть планку 8 млн раньше, так-то эпизодически портфель превышал 8 млн и в августе, и в сентябре, но зафиксирован по итогам октября.

Скрин из сервиса учёта инвестиций

💣 Взрывной рост капитала

Взрывной рост капитала обеспечивается следующими факторами:

  1. Регулярные пополнения

  2. Рост размера пополнений

  3. Сложный процент

  4. Время

Ни в коем случае нельзя забывать про время. Даже при позитивном тренде работа сложного процента хорошо заметна после пятого года инвестирования. А если добавить волатильность, то может показаться, что делаешь всё не так. Нужно это учитывать.

В периоды турбулентности и волатильности доходность скачет. У меня XIRR достигал 18% и падал до 4%.

Важной составляющей инвестиций является получение пассивного дохода. Портфель на данный момент приносит кэшфлоу в среднем более 78 тысяч рублей в месяц после налогов. И он постоянно растёт.

↩️ ДКП развернулась?

ЦБ наконец-то снизил ключ. Пока что это ни о чём, но будет ниже. В любом случае, продолжаем пользоваться высоким ключом. Ждём заседания в конце года, вдруг до 16% снизят.

🚫 Что мешает инвестору?

Во-первых, инфляция, цель которой сделать инвестиции ничтожными и иногда даже жалкими.

Во-вторых, отсутствие плана, которого надо придерживаться. Бессистемность и реактивный подход вместо проактивного угробят любые инвестиции.

В-третьих, отношение к инвестициям. Срубить, поднять, обыграть — если эти слова есть в лексиконе инвестора, то и слово инвестиции лучше заменить на слово казино.

Период турбулентности будет пройден, дивиденды заплатят, ключевая ставка продолжит снижаться, а потом что-то ещё произойдёт. Всегда что-то происходит. Не знаю, кто как, а я продолжаю. Впереди девятый миллион.

Ну а дальше — тот самый туземун и коктейль в баре в твою честь, легенда Мосбиржи.

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

96 подписчиков1 044 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка