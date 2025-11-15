🏆 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в ноябре. Мощно закупился акциями под пассивный доход! Что купил? Часть 1

В ноябре постепенно начали отходить от обвалов в сентябре и октябре, но ситуация остаётся напряжённой. Но это не повод не пошопиться на бирже, и вот пришло время посмотреть, что удалось прикупить в первой половине месяца. Кроме пополнения также накапали купоны.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля более 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

В первой половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это первое и второе правила Баффета.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 2 200 000 в этом году уже есть, план выполнен на 91%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

Инвесторы вышли из алкозапоя и депрессии после октября, поменяли валидол на Боржоми и начали активно котлетить акции. Потихоньку пополняется дивидендный календарь, эмитенты радуют отчётами, инфляция замедляется, на геополитических новостных лентах ничего нового.

🫣 1425 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Беру ОФЗ 26230. Они потихоньку отрастают, что напрягает, но это не значит, что потенциал исчерпан. Кроме того, на месте 1000 штук ОФЗ 26243.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

📦 Что по недвижке?

Недвижка наконец-то перешагнула целевую долю биржевого портфеля, и это без новых покупок! Да, я считаю, что в такие времена нужно чем-то жертвовать и покупать больше акций, так что не купил ни одного пая.

Не забываю, что моя таблица с ЗПИФами сама себя не обновит (а жаль), так что актуализировал данные по выплатам.

Доля недвижки выше целевых 10% (10,13% в моменте), но буду перевыполнять, на следующий год поставлю план в 15% (или даже 20%).

✅ Акции ещё не восстановились

Индекс ближе к 2 500, чем к 3 500, так что можно удовлетворить внутреннего шопоголика. РТС около 1 000 — приемлемый уровень. Покупаю то, что отстаёт от целевых долей сильнее всего. Татнефть долго ждала, а уж как долго этого ждал Магнит! Больше всего нефтянкой закупился, она как раз под самым сильным давлением.

🏆 Пассивный доход в ноябре

Это один из грустных месяцев по пассивному доходу, но он будет не хуже, чем февраль, март, апрель и май. Без дивидендов будет просадка относительно октября, когда вышло 82 тысячи. Даже до полтинника не дотяну, что-то на уровне чуть ниже сентября наверно получится (было 49 тысяч, ожидаю около 45 тысяч).

Пока что 10 000 в ноябре:

Скрин из сервиса учёта инвестиций

Ну и пора уже посмотреть детально, что купил.

🛒 Покупки первой половины ноября

ОФЗ 26230 — 50 облигаций

Воксис 1Р1 — 5 облигаций

Новотранс 2Р1 — 5 облигаций

Абрау-Дюрсо 2Р1 — 9 облигаций

Татнефть-ап — 20 акций

Северсталь — 10 акций

Газпром нефть — 20 акций

Роснефть — 20 акций

Магнит — 10 акций

Лукойл — 2 акции

И ещё заявочки пока висят: Дельта Лизинг 1Р3 (10 штук) и Инарктика 2Р4 (15 штук).

В планах на вторую половину ноября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

