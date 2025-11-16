🚀 Большие дивиденды, стабильный рубль, акции пытаются пробить дно. IPO Мутко, дешевеющее жилье, новые облигации и замедление инфляции! Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции пытаются пробить дно

После двухнедельного отскока акции решили снова пробить дно. Итоговое изменение IMOEX с 2 566 до 2 514. Говорят, что внешняя фондовая конъюнктура ухудшилась. Драйверов для роста нет.

РТС: 985→ 995. Продолжаем оставаться ниже 1 000!

Лукойл сообщил, что проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов.