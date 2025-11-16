🚀 Большие дивиденды, стабильный рубль, акции пытаются пробить дно. IPO Мутко, дешевеющее жилье, новые облигации и замедление инфляции! Воскресный инвестдайджест

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.
🏆 Рубль стабильный
Вопреки прогнозам! Изменение за неделю: 80,95 → 80,85 ₽ за доллар (курс ЦБ 81,22 → 81,12). Юань 11,31 → 11,37 (ЦБ 11,35 → 11,40). ЦБ уменьшает продажи валюты, но никто почему-то не может сказать, когда уже будет курс ₽150 за доллар, как говорили ранее.
Что говорят эксперты?
В БКС ждут ₽82,3 за доллар в среднем за 4 квартал
В Т-Инвестициях ждут ₽93 за доллар в среднем в 2026 году
Мы ждём, когда хоть один эксперт хоть раз угадает с прогнозом
🎢 Акции пытаются пробить дно
После двухнедельного отскока акции решили снова пробить дно. Итоговое изменение IMOEX с 2 566 до 2 514. Говорят, что внешняя фондовая конъюнктура ухудшилась. Драйверов для роста нет.
РТС: 985→ 995. Продолжаем оставаться ниже 1 000!
Лукойл сообщил, что проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов.
Новые дивиденды
Объявились: НКХП (2,1%), Пермэнергосбыт (6,7%) и X5 (13,6%). Иксы удивили всех, решив сполна выплатить за всю хурму. Но что будет дальше? Ну и продолжаем ждать новых рекомендаций.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Разместились/собрали заявки: СтройДорСервис, СФО ТБ-5, Томская обл., Динтег, СФО СБ Секьюритизация 3, Полипласт USD, МТС, СибСульфур, Новосибирская обл., Яндекс, ТрансКонтейнер, Инарктика, Байсэл. В Инарктике участвую.
На очереди: ДельтаЛизинг, Автобан-Финанс, ПКТ, Эталон-Финанс, Нижегородская обл., ЛК Адванстрак, ПР-Лизинг USD, ГПБ-СПК, Совкомфлот USD, Балтийский лизинг, Село Зелёное. Подался на Дельту.
Минфин также разместит 2 выпуска юаневых ОФЗ. И увеличил план по размещению ОФЗ на 4 квартал с 1,5 трлн до 3,8 трлн.
RGBI опять вверх: 116,16 → 117,55. Потихоньку доходности падают.
🏙 Коррекция в недвижке продолжается
Коррекция продолжается. Индекс MREDC 321,8к → 320,2к за м². Неужели спроса не хватило, что стали снижаться? Ай-ай-ай!
🎠 АЙПЕО фром май харт
Книга заявок на IPO уже открыта, 20 ноября начнутся торги. Ожидается, что объём размещения составит не менее ₽20 млрд. Капитализация Дом РФ составит от ₽267 млрд до ₽283 млрд без учёта средств от IPO.
Диапазон ₽1650–1750 за акцию, P/B 0,85 — как у Сбера. Дивдоходность обещают 10,5–12,5% — как у Сбера. Ну и это они ещё нарисовали так, чтобы народ повёлся. Тут даже думать не о чем. Зачем брать компанию, которой рулит г-н Мутко? 🙅♂️ Лет ми спик фром май харт, takoye ne beriom. Подлодка похлеще ВТБ будет? Как думаете?
📈 Инфляция замедляется
Рост цен за неделю составил 0,09% после 0,11% неделей ранее. С начала года рост цен составил 5,32%. Годовая инфляция снизилась с 7,89% до 7,73% — ну и славно.
Перестал дорожать бензин, даже подешевел на 0,2%, а вот овощи и яйца продолжают дорожать. ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали снижение ключа до 13% в 2026 году.
🗞 Что ещё?
В ГД объяснили, как превратить игроков в тотализатор в инвесторов. Ноу комментс
Дорожают серебро, золото и платина
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,32%
Озон православно вернулся на биржу и объявил байбэк на 25 млрд
