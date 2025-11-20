🐄 18% на молоке. Свежие облигации Село Зеленое 1Р2 на размещении. Выпьем за вредность!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
📖 Об эмитенте
🐄 Село Зелёное — федеральный бренд молочной продукции среднего ценового сегмента. Производитель — удмуртская компания Милком, которая вместе с другими компаниями составляет группу КОМОС. В состав холдинга входит 18 предприятий и 20 производственных площадок в 4 регионах России.
⭐ Рейтинг: A от НРА и НКР (сентябрь 2025)
🐄 Финансовые показатели Села Зелёного. Можно доить?
Можно доить. Компания входит в топ-10 агропромышленных холдингов России. №4 по объёму выручки, №3 по объёму розничных продаж продукции молокопереработки и №6 среди производителей пищевых яиц по итогам 2024 года. Я и сам иногда молоко их покупаю в Перекрёстке. Молоко как молоко.
📛 Финансовая отчётность в соответствии с МСФО составляется раз в год, Компания публично не раскрывает консолидированную финансовую отчётность.
✅ Выручка за год выросла до 93,7 млрд (+16,2% г/г). EBITDA скорр. почти не изменилась и составила 11,8 млрд (+0,8% г/г).
📛Чистая прибыль снизилась до 4,13 млрд ₽ (-47% г/г). Сложные времена, коровам надо кушац, а коровий корм подорожал. Себестоимость продаж выросла до 75 млрд (+17% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 12,5% (снижение на 5%).
Долговая нагрузка компании по итогам 2024 года находилась на довольно высоком уровне. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,3, покрытие процентных платежей EBITDA — 2,5. Компания ожидает, что на конец 2025 года показатель Чистый долг/EBITDA опустится до 2,8 и продолжит снижение в дальнейшем. Не думаю, что компания и правда так считает, но окэй;)
Агентство отмечает также невысокую оценку обеспеченности обслуживания долга, низкий денежный поток, низкую рентабельность, а также выплату дивидендов в долг. При этом компания достаточно сильная с хорошими рыночными позициями. Стоит отметить, что у агентств первого эшелона рейтинг A эмитент мог бы и не получить. Он там зачастую ниже на пункт, то есть мог бы быть BBB+.
⚙️ Параметры выпуска
Выпуск: Село Зелёное 1Р2
Объём: 2 млрд ₽
Начало размещения: 5 декабря (сбор заявок до 2 декабря)
Срок: 2 года
Купонная доходность: 17%–18% (YTM до 19,56%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Всё по классике кроме срока. Всего лишь на 2 года выпуск, но при высоком ключе чем-то приходится жертвовать.
🤓 В итоге
Не без рисков, но если так посудить, а есть ли что-то корпоративное сейчас вообще без рисков? Лично я поучаствую диверсифицированно на небольшую сумму и буду надеяться, что купон ниже 17% не ушатают.
