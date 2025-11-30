🚀 Стартует дивидендный сезон, рубль растет. Снова переговоры и волатильность. Облигации, недвижка, IPO, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.
🏆 Рубль просто ракета
А эксперты опять ошиблись! Изменение за неделю: 79,10 → 77,50 ₽ за доллар (курс ЦБ 79,02 → 78,22). Юань 11,09 → 10,92 (ЦБ 11,05 → 11,02). Экспортёры активно продают валюту, чтобы выплатить налоги.
Что говорят эксперты?
В Цифре в конце декабре видят ₽90 за доллар
В Совкомбанке на конец года ждут ₽78–84 за доллар
А в БКС ₽85-87
🎢 Акции и переговоры
Акции пытались падать на 2 605 на фоне геополитики, но потом выросли обратно на фоне геополитики. Итоговое изменение IMOEX с 2 685 до 2 676. Мирные трек то отменяется, то возобновляется. То будут переговоры, то не будут.
РТС: 1 070 → 1 077. Недолго плавали ниже 1 000!
Всю неделю европейцы переписывали пункты Трампа, потом ещё раз переписывали, потом снова. То одни заявления, то другие. Короче, ничего не понятно пока.
Дивиденды
Объявились: только Озон фарма (0,53%). Декабрь заполнен полностью, на январь что-то ещё может прилететь. Дивидендный сезон начинается уже завтра!
Ближайшие дивиденды:
🎅 Ралли Санта Клауса
Подготовка к ралли идёт полным ходом, но не все любят Новый Год, некоторые пытаются вставить палки в колёса.
Но в 18 случаях из последних 22 рынок рос в последние дни декабря, примерно в половине случаев рост был более 4%. Как будет в этот раз? Узнаем через месяц.
💼 Облигации
Разместились/собрали заявки: СлавПроект, Магнит, Балтийский лизинг, ХМАО-Югра, Россети, Соби-Лизинг, реСтор, ЯНАО, ГТЛК, Финэква, Л-Старт, НорНикель CNY, Атомэнергопром, Камаз, Новосиб, Лид Капитал. На реСтор и Камаз подался.
На очереди: Реиннольц, Система, ТрансФин-М, Село Зелёное, КЛВЗ Кристалл, ГПБ-СПК, Группа Продовольств, Аренза. Беру Село.
RGBI опять вниз: 117,94 → 116,91. Выше не смогли, так что коррекция.
🏙 Новый исторический максимум в недвижке
Вот и снова обновили истхай в Москве. Индекс MREDC 322,3к → 324,4к за м². Эй, что происходит-то? Кто-то премии уже начал получать на работе? Или депозиты закончились?
🎠 Новости-айпиовости
Ждём IPO ВинЛаб, дочки Новабев. Если оно состоится, придётся накатить!
Также на IPO собирается Базис — внучка Ростелекома.
📈 Инфляция замедляется, скоро заседание по ключу
Рост цен за неделю составил 0,14% после 0,11% неделей ранее. С начала года рост цен составил 5,23%. Годовая инфляция снизилась с 7,20% до 6,97% — вот и ниже 7%, есть шанс показать ниже 6% до конца года.
Впереди у нас последнее в этом году заседание по ключевой ставке. Перед Новым Годом ЦБ может взять паузу, как считаете? Какой им смысл подарки делать?
🗞 Что ещё?
Состав индекса поменяется, в него войдут Дом РФ, Озон и ЦИАН
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков выросла и составила 15,50%
Объём средств россиян в банках вырос до ₽63,5 трлн
Серебро дорожает
Вы крутые
