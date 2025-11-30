ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
igotosochi
Инвестиции
🚀 Стартует дивидендный сезон, рубль растет. Снова переговоры и волатильность. Облигации, недвижка, IPO, инфляция. Воскресный инвестдайджест

🚀 Стартует дивидендный сезон, рубль растет. Снова переговоры и волатильность. Облигации, недвижка, IPO, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Очередная насыщенная неделя выдалась. Рубль снова сильно подорожал, дивидендный сезон начинается, а ситуация с мирным треком толкает акции то вверх, то вниз. Две компании обозначили свои планы на IPO, круто будет, если не хуже Дом РФ. Вы тоже крутые, ловите свежий дайджест.

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.

🏆 Рубль просто ракета

А эксперты опять ошиблись! Изменение за неделю: 79,10 → 77,50 ₽ за доллар (курс ЦБ 79,02 → 78,22). Юань 11,09 → 10,92 (ЦБ 11,05 → 11,02). Экспортёры активно продают валюту, чтобы выплатить налоги.

Что говорят эксперты? 

  • В Цифре в конце декабре видят ₽90 за доллар

  • В Совкомбанке на конец года ждут ₽78–84 за доллар

  • А в БКС ₽85-87

🎢 Акции и переговоры

Акции пытались падать на 2 605 на фоне геополитики, но потом выросли обратно на фоне геополитики. Итоговое изменение IMOEX с 2 685 до 2 676. Мирные трек то отменяется, то возобновляется. То будут переговоры, то не будут.

РТС: 1 070 → 1 077. Недолго плавали ниже 1 000!

Всю неделю европейцы переписывали пункты Трампа, потом ещё раз переписывали, потом снова. То одни заявления, то другие. Короче, ничего не понятно пока.

Дивиденды

Объявились: только Озон фарма (0,53%). Декабрь заполнен полностью, на январь что-то ещё может прилететь. Дивидендный сезон начинается уже завтра!

Ближайшие дивиденды:

🎅 Ралли Санта Клауса

Подготовка к ралли идёт полным ходом, но не все любят Новый Год, некоторые пытаются вставить палки в колёса.

Но в 18 случаях из последних 22 рынок рос в последние дни декабря, примерно в половине случаев рост был более 4%. Как будет в этот раз? Узнаем через месяц.

💼 Облигации

Разместились/собрали заявки: СлавПроект, Магнит, Балтийский лизинг, ХМАО-Югра, Россети, Соби-Лизинг, реСтор, ЯНАО, ГТЛК, Финэква, Л-Старт, НорНикель CNY, Атомэнергопром, Камаз, Новосиб, Лид Капитал. На реСтор и Камаз подался.

На очереди: Реиннольц, Система, ТрансФин-М, Село Зелёное, КЛВЗ Кристалл, ГПБ-СПК, Группа Продовольств, Аренза. Беру Село.

RGBI опять вниз: 117,94 → 116,91. Выше не смогли, так что коррекция.

🏙 Новый исторический максимум в недвижке

Вот и снова обновили истхай в Москве. Индекс MREDC 322,3к → 324,4к за м². Эй, что происходит-то? Кто-то премии уже начал получать на работе? Или депозиты закончились?

🎠 Новости-айпиовости

Ждём IPO ВинЛаб, дочки Новабев. Если оно состоится, придётся накатить! 

Также на IPO собирается Базис — внучка Ростелекома.

📈 Инфляция замедляется, скоро заседание по ключу

Рост цен за неделю составил 0,14% после 0,11% неделей ранее. С начала года рост цен составил 5,23%. Годовая инфляция снизилась с 7,20% до 6,97% — вот и ниже 7%, есть шанс показать ниже 6% до конца года.

Впереди у нас последнее в этом году заседание по ключевой ставке. Перед Новым Годом ЦБ может взять паузу, как считаете? Какой им смысл подарки делать?

🗞 Что ещё?

  • Состав индекса поменяется, в него войдут Дом РФ, Озон и ЦИАН

  • Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков выросла и составила 15,50%

  • Объём средств россиян в банках вырос до ₽63,5 трлн

  • Серебро дорожает

  • Вы крутые

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

98 подписчиков1 061 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет