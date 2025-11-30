🚀 Стартует дивидендный сезон, рубль растет. Снова переговоры и волатильность. Облигации, недвижка, IPO, инфляция. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции и переговоры

Акции пытались падать на 2 605 на фоне геополитики, но потом выросли обратно на фоне геополитики. Итоговое изменение IMOEX с 2 685 до 2 676. Мирные трек то отменяется, то возобновляется. То будут переговоры, то не будут.

РТС: 1 070 → 1 077. Недолго плавали ниже 1 000!

Всю неделю европейцы переписывали пункты Трампа, потом ещё раз переписывали, потом снова. То одни заявления, то другие. Короче, ничего не понятно пока.