💼 Итоги 53 месяцев инвестиций. Портфель 8,37 млн рублей. Прибыль за ноябрь 156 тысяч

💼 Инвестиции

Было на 1 ноября 8 014 032 ₽

Депозит: 1 288 344 ₽

Биржевой: 6 725 688 ₽

🌨️Искал снег в прогнозе погоды, но обнаружил там только 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Облигации, дивидендные акции и недвигозпифы — всё по плану.

Облигации: ОФЗ 26230, ДельтаЛизинг 1Р3, Инарктика 2Р4, Воксис 1Р1, Новотранс 2Р1, Абрау-Дюрсо 2Р1

Акции: Татнефть-ап, Северсталь, Газпром нефть, Роснефть, Магнит, Лукойл, НЛМК, Яндекс, X5, Сургутнефтегаз-ап, ФосАгро

Фонды: САБ 3, СКН, Красноярск

📈 Результат положительный, спасибо твитам Трампа, желающего закончить конфликт как можно скорее и его мирному плану. Но инвесторы не особо верят в то, что на этот раз всё получится, ведь пока не получилось. Доходность портфеля около 9,3% по XIRR.

Портфель недвижки добрался к целевой доле в 10% от биржевого портфеля. Решил повышать долю до 15% в следующем году. Ну и напоминаю про мою таблицу ЗПИФов, которая помогает видеть железобетонную картину на бирже.

Ноябрь детально так:

Депозит: 1 288 344 ₽ + 18 192 (проценты) = 1 306 536 ₽

Биржевой: 6 725 688 + 200 000 (пополнение) +138 333 (рост) = 7 064 021 ₽

💰Суммарно: 8 014 032 + 200 000 (пополнение) + 156 525 (рост) = 8 370 557 ₽

В ноябре потихоньку отрастали, но не так, как если бы до мирного плана оставалось полшага. Портфель закрепился выше 8 млн, что не может не радовать. Покупал я больше всего акции, поскольку они были по привлекательным ценам, меньше всего покупал ЗПИФы.

Естественно, волатильнее всего ведут себя акции. У меня их доля около 33% всего портфеля и 40% биржевого, так что всё проходит более плавно.

Итого (за всё время):

Депозит: 820 000 → 1 306 536 ₽ (+486 536 или +59,33%)

Биржевой: 6 327 000 → 7 064 021 ₽ (+737 021 или +11,65%)

💰 Суммарно: 7 147 000 → 8 370 557 ₽ (+1 223 557 или +17,12%)

Доходность XIRR: 9,3%

Средняя сумма пополнения: 134 849 ₽ в месяц

Уже 20 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность ноября получилась 1,95% или 23,43% в переводе на годовые. Не отлично, но и не ужасно, после октябрьской просадки хоть какой-то позитив. Но в любом случае я покупаю хорошее и не покупаю плохое, а волатильность — это нормально.