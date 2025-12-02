💼 Мой портфель акций на 2 декабря 2025. 2,930 млн рублей. Покупка акций под пассивный доход
Акции занимают 35,1% от всего портфеля (актуальный отчет был 1 декабря). Если взять только биржевой (без депозитов), это 41,5%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная чуть выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.
🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине ноября такие:
НЛМК — 100 акций
Яндекс — 2 акции
X5 — 5 акций
Сургутнефтегаз-ап — 200 акций
ФосАгро — 1 акция
Потратил на акции около 46 тысяч рублей. Про все покупки второй половины ноября писал в отдельном посте.
По плану у меня была покупка пяти акций: Роснефть, НЛМК, Яндекс, Татнефть и Северсталь. Как видите, планы в этот раз поменялись, поскольку в ноябре была жуткая турбулентность, какие-то акции существовали волатильнее других, и их роли менялись сильнее.
В зелёной зоне Сбер, Лукойл, Новатэк, Т и Икс 5. В красной только Роснефть, которую я как раз не купил. Остальные жёлтые.
🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку во второй половине ноября: Роснефть, Совкомбанк, НЛМК, а также Интер РАО и Газпром нефть.
Но кто знает, быть может, планы изменятся, будем посмотреть на состояние портфеля. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем.
🗺 Стратегия
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
💬 Как ваши акции себя чувствуют?
