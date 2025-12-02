💼 Мой портфель акций на 2 декабря 2025. 2,930 млн рублей. Покупка акций под пассивный доход

Вот и зима, правда снега все еще нет, зато есть новые акции в портфеле. Нужно будет ещё подарков на Новый Год купить. Правда идей пока нет, если у вас есть, делитесь;) А я пока что поделюсь новостями по портфелю акций. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,930 млн рублей.

Акции занимают 35,1% от всего портфеля (актуальный отчет был 1 декабря). Если взять только биржевой (без депозитов), это 41,5%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная чуть выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине ноября такие:

НЛМК — 100 акций

Яндекс — 2 акции

X5 — 5 акций

Сургутнефтегаз-ап — 200 акций

ФосАгро — 1 акция

Потратил на акции около 46 тысяч рублей. Про все покупки второй половины ноября писал в отдельном посте.

По плану у меня была покупка пяти акций: Роснефть, НЛМК, Яндекс, Татнефть и Северсталь. Как видите, планы в этот раз поменялись, поскольку в ноябре была жуткая турбулентность, какие-то акции существовали волатильнее других, и их роли менялись сильнее.

В зелёной зоне Сбер, Лукойл, Новатэк, Т и Икс 5. В красной только Роснефть, которую я как раз не купил. Остальные жёлтые.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине ноября: Роснефть, Совкомбанк, НЛМК, а также Интер РАО и Газпром нефть.

Но кто знает, быть может, планы изменятся, будем посмотреть на состояние портфеля. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

💬 Как ваши акции себя чувствуют?

