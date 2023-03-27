Какие 5 платежей будут платить самозанятые в 2023 году

Налог на профессиональный доход

Этот платеж и в 2023 году остается обязательным. Его размер зависит от Вашего дохода и статуса заказчика:

если он физическое лицо — 4%;

если юридическое лицо — 6%.

Впервые получившим статус самозанятого дают налоговый вычет в размере 10 000 руб. Для них налоговая база уменьшается на 1% за доход от физических лиц и на 2% за выплаты от юридических лиц.

Разница компенсируется за счет налогового вычета, пока он не закончится. Затем налоговая база уменьшаться не будет.

Платеж по НДФЛ

Наивно предполагать, что НПД освобождает самозанятого от необходимости уплачивать другие налоги. Например, владельцы ЛПХ так и продолжают платить налог на землю, на имущество.

Не является исключением и НДФЛ. В 2023 году самозанятым нужно будет его платить, если доход не облагается НПД. Это могут быть денежные средства, полученные за продажу:

автотранспорта;

земельного участка;

недвижимости.

Если самозанятый официально трудоустроен, то по его зарплате НДФЛ платит работодатель, на руки человек получает деньги за вычетом этого налога. Как и в других случаях, его размер составляет 13%.

Платеж для выплаты больничных

Этот платеж не обязателен, но дает право плательщику НПД на соцгарантии — больничный и декретный отпуск. С 1 июля 2023 года станет возможным делать взносы в ФСС через приложение «Мой налог».

Размер взноса будет зависеть от страховой суммы. Есть два варианта — 1247,38 руб. или 1871 руб. Размер выплат при наступлении несчастного случая, болезни или беременности будет зависеть (кроме выбранной суммы) от стажа и срока внесения платежей в ФСС.

Платежи для начисления пенсии

Закон разрешает самозанятым не делать отчисления в пенсионный фонд, но тогда они могут претендовать лишь на социальную пенсию, то есть на так называемую минималку. Чтобы такого не допустить, можно добровольно перечислять страховые взносы.

С 2023 года размер взноса привязан к МРОТ и рассчитывается по формуле 20% х МРОТ х 12 (количество месяцев в году). Размер МРОТ на 1 января 2023 г составил 16 242 руб., поэтому нетрудно вычислить и размер взноса для пенсии — 42 878,88 руб.

Оплачивать взнос можно через «Мой налог» одним платежом или ежемесячно, раз в квартал или раз в полгода, разделив сумму на равные части. Значение в 42 878,88 актуально только для 2023 года, размер платежей на следующий год можно будет рассчитывать с 1 января.

Платеж за товарный знак

Еще один необязательный расход. С 28 июня 2023 года самозанятые получат возможность зарегистрировать собственный товарный знак в Роспатенте.

После этого они смогут защитить свою продукцию или услуги от несанкционированного использования.

За регистрацию товарного знака, придется заплатить около 33 000 руб., это вместе с оплатой свидетельства о регистрации. Товарный знак действует в течение десяти лет, потом его нужно будет продлевать.

Подведем итоги

Новых обязательных платежей для самозанятых в 2023 году не прибавилось. Как и раньше, они обязаны платить НДФЛ, если доходы не облагаются НПД. Плюс они могут платить в счет пенсии и претендовать на социальные гарантии, если выплачивают взносы в ФСС. В последнем случае размер дополнительных добровольных платежей может достигать 5444 руб. в месяц.