Зачем оформлять самозанятость в сельском хозяйстве. Какие плюсы дает самозанятость для владельца ЛПХ

Возможностей для самозанятых, занятых в сельхозпроизводстве, становится все больше. Их уравняли с индивидуальными предприятиями в праве на получение субсидий от государства, им становятся доступны и различные возможности для сотрудничества с организациями.

Кому на селе доступна самозанятость

Стать плательщиком налога на профессиональный доход может абсолютно любой житель села:

● пенсионер и студент;

● работающий на ферме и безработный;

● мужчина и женщина и так далее.

Главное, чтобы деятельность попадала в список разрешенных для этого режима, не было планов привлекать наемных сотрудников, а годовой доход от деятельности не превышал 2,4 млн руб. Доходы от сельского хозяйства могут облагаться НПД, поэтому владелец ЛПХ имеет право стать самозанятым.

Подать заявление на использование этого налогового режима может любой член семьи, а не только собственник ЛПХ. Главное условие — продукцию нельзя будет реализовывать нынешнему или прошлому работодателю. Например, если самозанятый работал на ферме, то став самозанятым, он не сможет продавать этому фермеру подрощенных бычков.

Какие плюсы дает самозанятость для владельца ЛПХ

Лицо, занимающееся личным подсобным хозяйством, и без самозанятости имеет право на некоторые льготы. Например, избавляется от необходимости уплаты налогов на доход, если площадь участка не превышает 500 соток и не привлекаются наемные работники. Однако для самозанятого возможностей больше.

Безопаснее наращивать производство

Если выяснится, что площадь земельного участка превышает 0,5 га, то платить налоги на доходы придется по полной. Самозанятый налог тоже платит (НПД), но в меньшем размере — 4–6% от доходов, плюс земельный налог и на имущество.

Можно безопаснее увеличивать число клиентов. Самозанятый может: ● продавать продукцию через интернет, включая социальные сети; ● доставлять свои продукты на дом; ● поставлять продукцию организациям на переработку.

То есть вести деятельность, аналогичную предпринимательской. Однако в этом случае владелец ЛПХ освобожден от сдачи отчетности в ФНС, не платит страховые взносы, что является преимуществом перед ИП.

Можно получать помощь от государства

С 2022 года владельцы ЛПХ, оформившие самозанятость, получают доступ к государственной поддержке. Она заключается в возмещении части расходов, связанных со следующими видами деятельности:

● возделывание овощных культур в открытом грунте ● выращивание картофеля; ● овцеводство и козоводство; ● выращивание скота на мясо; ● получение молока.

Размер господдержки устанавливается в регионах, посмотреть эту информацию можно на сайте Минсельхоза по субъекту РФ.

Доступны самозанятым владельцам ЛПХ и другие возможности. Например, теперь они могут подавать заявку на аренду помещения в муниципалитете, минуя процедуру торгов.

Можно защищать свою продукцию

В правах самозанятые граждане на селе приравниваются к предпринимателям, поэтому им становятся доступны инструменты для повышения узнаваемости у потребителя и другие возможности:

● регистрация товарного знака;

● защита имеющиеся на него прав;

● заработок на отчислениях по лицензионным договорам.

Как им предприниматель, владелец ЛПХ сможет зарегистрировать сайт или логотип в Роспатенте, для этого ему нужно лишь стать плательщиком НПД.

Инструкция по получению господдержки

Самозанятому нужно предоставить документы, подтверждающие, что он на самом деле ведет сельское хозяйство в своем ЛПХ и получает от него доход. Придется подготовить: ● паспорт члена ЛПХ; ● выписку из похозяйственной книги о том, что на участке занимаются сельхоз деятельностью не менее года; ● справку о постановке на учет плательщика НПД (можно заказать в приложении «Мой налог»); ● документы, подтверждающие расходы — чеки, счет-фактуры, банковские выписки и т.д.; ● заявление на получение субсидии.

Документы подают в местную администрацию или в минсельхоз по региону. После их рассмотрения владельца ЛПХ поставят в очередь на получение субсидии. Получать господдержку можно несколько раз, но только после оценки эффективности ее использования.